Rákgyógyszer fejlesztésébe teszi gigaprofitját a koronavakcina éllovasa

A Biontech több tízmilliárd eurót keresett a koronavírus elleni vakcinával. Most a mainzi székhelyű vállalat ennek a pénznek egy részét új rákgyógyszerek fejlesztésébe fekteti be.

Mint a vállalat bejelentette, a Biontech megvásárolja a DualityBio kínai biotechnológiai cégtől két, a szilárd daganatok kezelésére alkalmas potenciális rákgyógyszer globális licencét.

A DualityBio 170 millió dolláros előzetes kifizetést kap az üzletért. Ezen túlmenően a kínaiak teljesítményalapú, potenciálisan több mint 1,5 milliárd dolláros kifizetésekre, valamint a potenciális jövőbeli termékeladások után járó többszintű jogdíjakra is jogosultak.

A Biontech, amely a Comirnaty nevű koronavakcina gyártójaként vált világhírűvé, éppen két héttel ezelőtt jelentett be egy több millió dolláros üzletet az amerikai OncoC4 rákspecialista céggel. Most pedig a mainzi székhelyű vállalat két kínai rákgyógyszer világméretű – kivéve Kínát, Hongkongot és Makaót – kereskedelmi jogát is megszerezte. A megállapodás részeként az Egyesült Államokban az egyik vegyületet közösen hozhatják forgalomba.

Mindkét gyógyszer az antitest-gyógyszer konjugátumoknak (ADC) nevezett gyógyszercsoportba tartozik. Ezeket úgy tervezték, hogy kifejezetten a rákos sejteket pusztítsák el, miközben az egészséges szövetek károsodását elkerüljék. Ez a terápia állítólag jobban tolerálható, mint a kemoterápia.

Ezért olyan gyógyszeripari vállalatok, mint a brit AstraZeneca és a japán Daiichi Sankyo – az Enhertu nevű mellrákgyógyszerével – is erre a technológiára tesznek. Az amerikai gyógyszeripari óriás Pfizer pedig nemrég jelentette be, hogy 43 milliárd dollárért felvásárolja a Seagen biotechnológiai vállalatot, az antitest-gyógyszer konjugátumok egyik úttörőjét.

A Biontech már korábban bejelentette, hogy a koronavakcinából származó milliárdos bevételeknek köszönhetően további partnerségekkel kívánja bővíteni a gyógyszercsaládot.