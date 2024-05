Randevú Béccsel a Wienliebe Fesztiválon

Idén először, 2024. május 24. és 26. között rendezik meg a teljesen Bécs központú Wienliebe Fesztivált. A háromnapos rendezvénysorozat a bécsi Rathausplatzon lesz és számos olyan elemet mutat be a közönségnek, amitől Bécs olyan élhető és szerethető.

A Wienliebe egy bécsi szervezésű fesztivál, ami akár egy, a városnak címzett szerelmi vallomásnak is tekinthető: az élvezetet, a társasági életet és a város adta otthont jelképezi. Bécs évek óta vezeti a a világ legélhetőbb városainak listáját, mégis évről évre a világ legkevésbé barátságos városának választják. Ez első pillantásra paradoxnak tűnhet, valójában viszont nagyon jól érzékelteti Bécs vonzerejét, lakóinak az identitását és komplexitását.

Az új Wienliebe Fesztivál célja, hogy megmutassa, Bécsben nem csak élni érdemes, hanem szerethető oldala is van. Három napon át a helyi lakosok és a látogatók egy helyen fedezhetik fel az osztrák főváros jellegzetességeit. A rendezvény három központi elemre épül, a bécsi kultúrára, a bécsi konyhára és a kézművességre.

Gasztronómiai szempontból a hagyományos bécsi konyha, a jellegzetes kávéházak, borozók – az úgynevezett Heurigerek – állnak a fesztivál középpontjában. A változatos kulturális programok pedig a bécsi zenei élet számos, neves képviselőjére és művészére helyezik a hangsúlyt. Szerveznek például előadásokat, amelyek bemutatják Bécs gazdag zenei történelmét: Haydn, Mozart és Beethoven munkásságától egészen a modern idők művészetéig. A Bécsi Kereskedelmi Kamarával együttműködve több bécsi vállalkozás is bemutatja majd a kézműves termékeit – kerámiákat, ékszereket, helyi tervezők portékáit -, amelyeket meg is lehet majd vásárolni. A látogatók jólétéről pedig a bécsi gasztronómia hat központi alakja gondoskodik majd, köztük a Tafelspitzéről híres Plachutta vendéglő vagy a Schweizerhaus a Práterből. A látogatók természetesen kóstolhatnak majd császármorzsát és Sacher tortát is.

Részletes program: https://wienliebe.wien.gv.at/