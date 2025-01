Rangos nemzetközi díjjal ismerték el a Törley Alkoholmentes Rosé-t

Újabb bravúrt ért el az alkoholmentes Törley. A Londonban zajló Drinks Business, Global Low and No Alcohol Wine Masters 2024 versenyén a rozé változat aranyérmet nyert. A Global Masters versenyeken 2013 óta díjazzák a szektor legjobbjait, amely azért is mondható különlegesnek, mert az indulók nem régiók, hanem szőlőfajták szerint szállnak ringbe. Így pedig az eredmény még nagyobb, hiszen a piac nagy hagyományokkal rendelkező pincészeteit is le kellett győzni. A megmérettetésen a Törley Alkoholmentes Rosé kiemelkedő minőségével és ízvilágával tűnt ki.

A január különösen kedvez azoknak, akik szeretnének kicsit könnyedebben, egészségtudatosabban élni. A Törley díjnyertes alkoholmentes Roséja pedig tökéletes társ ebben az időszakban, hiszen stílusosan és kompromisszumok nélkül élvezhetjük a koccintás örömét. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a december elején, a Londonban zajló Drinks Business, Global Low&No Alcohol Wine Masters 2024 versenyén alkoholmentes rozé italuk aranyéremmel tért haza a megmérettetésről. A Global Masters 2013 óta díjazza a szektor kiválóságait, – ahol a világ legkiválóbb borai és pezsgői versenyeznek egymással. A rangos megmérettetés során a Törley Alkoholmentes Rosé kiemelkedő minőségével és ízvilágával tűnt ki, és a nemzetközi szakértőkből álló zsűri elismerését nyerte el.

„Nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen rangos versenyen nyert aranyérmet a Törley Alkoholmentes Rosé. Pezsgőink az év során számos aranyérmet szereztek a nemzetközi versenyeken, ám nagy örömünkre szolgál, hogy az alkoholmentes kategóriában is ilyen rangos elismeréssel díjaztak minket!” – mondta Csomay András a Törley Pezsgőpincészet marketing vezetője.

A Törley Alkoholmentes különleges odafigyelést igénylő gyártási folyamaton megy keresztül, amely lehetővé teszi, hogy megőrizze a pezsgőkre jellemző frissességet, gazdag ízvilágot és eleganciát. Az ital készítése során az alapborokat még erjedéssel hozzák létre, ahol kialakulnak az íz és zamat jegyek, majd egy alacsony hőmérsékleten végzett desztillálás segítségével eltávolítják a termékből az alkoholt. Ennek eredményeként a Törley alkoholmentes megőrzi a valódi pezsgők frissítő karakterét. Gazdag, élénk ízvilága mellett a pezsgő jellegét adó buborékokat is tartalmazza, amelyek valódi élményt nyújtanak.

Amennyiben csatlakoznánk a száraz január kezdeményezéshez, de nem szeretnénk lemondani a közös koccintásokról, számos alkoholmentes ital közül választhatunk. A Törley alkoholmentes buborékai erre az esetre is kiváló alternatívaként szolgálnak mindazoknak, akik bármilyen oknál fogva kerülik az alkoholfogyasztást.