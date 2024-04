Rejtett kincsek Gyenesdiáson

Nem könnyű versenyre kelni a Balatonnal, ringató hullámai, vidám strandjai, a víz közelségének hívogatása könnyen magára vonja az utazó figyelmét. A vizes szórakozás mellett azonban számos felfedeznivalót is rejteget a környék, amire érdemes odafigyelni.

Gyenesdiás, a Nyugat-Balaton családbarát üdülőfaluja méltán híres díjnyertes strandjairól, de igazi élmények a parton túl is felfedezhetők. Különleges ékszerdobozt találhatnak azok, akik közelebbről is megismernék a Balaton-parti település látnivalóit. Ajánlónkban a település rejtett kincseiből gyűjtöttünk egy csokorra valót.

Kézműves tradíciók egy hagyományos paraszti portán

Gyenesdiásra Keszthely felől érkezve az első ikonikus épületcsoport, ami fogad minket, a Kerámiaház, a Miska Pince és a körülötte lévő porta. A kiállítóhelyként, üzletként és egyben lakóházként is funkcionáló épületegyüttes a tavalyi évben nyerte el végleges formáját. Együtt megismerhetjük a mögötte álló kreatív, hagyományőrző és –örökítő családot és a motivációkat, amivel ezt a jellegzetes, hívogató látványt megálmodták a település kapujába. A Pék házaspár portáján gyönyörű kerámiák várják a látogatókat, és kihagyhatatlan attrakció a család által 2022-ben áttelepített, felépített és restaurált 170 éves Miska pince, amely egyedülálló kerámiagyűjteménnyel büszkélkedhet.

Állati kalandok erdőn-mezőn

A Festetics Imre Élményközpontban a környezeti nevelés mellett a látogatók közvetlenül is élményeket gyűjthetnek az élő környezetről, megismerhetik a hazai erdők csülkös nagyvadfajait és betekintést nyerhetnek az őshonos magyar háziállatok világába is. A Természet Háza Látogatóközpont épületében interaktív látványelemek és fotók segítenek a környék élővilágának megismerésében, miközben egy akusztikus és vizuális effektekkel, élethű preparátumokat is tartalmazó, diorámákkal színesített kiállítást is bejárhatunk. Az Élményközpont AR („kiterjesztett valóság”) alkalmazással megeleveníthetjük az erdők állatvilágát is.

Különleges dallamok a Balaton partján

2022-ben nyílt meg Gyenesdiás új látványossága, a Surber család verkli múzeuma. A korábban Keszthelyen kiállított, egyedi gyűjtemény új környezetben várja az érdeklődőket, vezetett bemutatóval, kis csoportok részére. Az ország egyik unikális, egyedi témájú kiállítása mögött egy aktív, immár Gyenesdiáson élő svájci házaspár áll, akikhez a neves Keszthelyi Nemzetközi Verkli Fesztivál életre hívása is köthető. Az új attrakcióban az akár több száz éves mechanikai zeneeszközök mind meg is szólalhatnak, így egy minden korosztály számára szemet és fület is gyönyörködtető különleges élményt kaphatunk.

A kincseket rejtő hegytető

A gyenesdiási „kályhadoktort” messze földön is ismerik szenvedélye miatt. Antikkályha-gyűjteménye a 19. század és a 20. század elejének különleges iparművészeti alkotásait tárja a kíváncsi szemek elé. A látogatók a magángyűjtemény megtekintése mellett megismerkedhetnek a restaurátor-mesterrel is, akinek kezei között a régi, leromlott állapotú darabok, míves háztartási eszközök, vaskályhák visszanyerik régi dicsőséges külsőjüket.

Fűben, fában, földben, vízben az orvosság

A diási Vízimalom nemcsak látnivaló, hanem igazi boszorkánykonyha, füvesasszonya megannyi kence és gyógyító hatású növény között várja a látogatókat. A garantált programhelyszín Pékmúzeum, Festetics Fűszerkert és Herbárium egyben, ahol tavasztól adventig tematikus programok, gyógynövényes workshopok várják kicsiket és nagyokat egyaránt. A múlt praktikái mellett a helyszín az innováció és az ökotudatosság találkozási pontja is egyben. A szépen felújított Vízimalom épülete mellett csörgedező Malom-patak mentén, a Forrás-tanösvényen juthatunk le egészen a Balatoni Bringakörútra.

