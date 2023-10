Rekord született a Jótékonysági Borárverésen

Ismét rekord bevétellel zárult a Budapest Borfesztivál és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 23. Jótékonysági Borárverése.

Három év múlt el a tábor nélkül. Előbb a koronavírus járvány, majd a szomszédban zajló háború miatt kellett lemondani, a visszajáró táborozók lassan megszokták hiányát, zokszó nélkül vették már tudomásul, hogy ez az év is úgy telt el, találkozás nélkül. Elveszett, mint annyi más az életükből. Maradt a falak közti megszokott világ, a kerekesszékkel bejárható rövid út, a lassú hétköznapok egyformasága.

A Máltai táborban másként szokott lenni. Ott van például a rámpa, amin be lehet gurulni a Balatonba, és ott vannak a fürdéshez odakészített kerekesszékek is, hogy ne a mindennap használt eszköz merüljön vízbe. De van az emelő is, amivel a nehezebben mozduló fiatalokat engedik be a tóba, ne maradjanak ki ők sem. És a rámpa bevezet a szállásra is, hiszen a tábor hetében nemcsak a part akadálymentes, mert az egész életük lesz azzá.

Ezen a héten megfordul a világ, ahonnan eddig ki voltak rekesztve, most ők kerülnek a középpontba. Értük jönnek az elegáns vitorlás hajók, őket viszik erdei utakon a nagy terepjárókkal, nekik dübörög késő éjjel a zene, mert táncolni kerekesszékben is lehet, csak máshol nem szokás.

Ebbe a táborba nem jöhet szülő, sem gondviselő. A résztvevőket kortárs segítők, önkéntes fiatalok kísérik, együtt csinálnak mindent. Ez a hét mindkettőjük életében emlékezetes. Megismerik, napról napra jobban értik egymást, a közös jelenlétben szétmállanak az előítéletek. Eltűnik a sajnálat, kikopnak az üres gesztusok, nem marad más, csak a tisztelet és bizalom. A „fogyatékossággal élő” sérültből a tábor végére a „lehetőségekkel élő” ember lesz.

Látszólag vakáció. Fürdőzés a Balatonban, őserdőtúra VR-szemüvegben, lángosevő verseny és kézműveskedés napközben, diszkó este, az extra programok óráiban sportkocsizás, hajózás, vagy akár festészeti minikurzus zajlik. Közben kiderül, hogy a sérült fiatalok egyáltalán nincsenek egyedül, és sokkal több mindenre képesek, mint korábban gondolták volna. Volt, aki a tábor után egyetemre ment, más sportolni kezdett, akadt, aki tizennyolc évvel a kerekesszékbe kerülése után itt táncolt először a segítőjével.

A mozgássérült fiataloknak szóló tábort hosszú kényszerszünet után 2024-ben újra megrendezi a Máltai Szeretetszolgálat. Miként korábban, a szervezés most is az adománygyűjtéssel kezdődik: a 23. Jótékonysági Borárverésen tett felajánlások összege a hetedik Máltai Ifjúsági Mozgássérült Tábor megvalósítására fordítódik.

Az idei liciten a Festetics Palota pazar Tükörterme volt hangos az árverési kalapács koppanásaitól, ahol az aukción résztvevő közel 100 vendég egy nagyszerű est keretében licitált 35 tételre. Zilai Zoltán, a Budapest Borfesztivál igazgatójának köszöntője után Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke, a Felzárkózó Települések program miniszterelnöki biztosa mesélt a tavaly összegyűjtött adomány felhasználásáról, majd egy rendkívül megható kisfilmet követően ismertette az idei árverés célkitűzését.

Ezt követően színpadra lépett az est két főszereplője, Bősze Ádám zenetörténész, és dr. Antal Gábor közgazdász, borszakértő, akik a már megszokott profizmussal és kellő mennyiségű humorral fűszerezve bocsátották kalapács alá a nagylelkű borászok és gyűjtők felajánlásait. A közel kétórás licitet követően az eredményt Győry-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke jelentette be: minden rekordot felülmúltak a vásárlók, az est során az árverés 35 tétele és a Szeretetszolgálat saját borai összesen 21.150.000 forintért keltek el. Alelnök úr egy gyors számítást végzett, miszerint ebből a pénzből legalább 150 mozgássérült fiatalnak fognak tudni egy hét önfeledt szórakozást és pihenést biztosítani jövő nyáron a Balaton partján.

Lássuk a részleteket:

A 35 tétel közül a kikiáltási árhoz képest a legmagasabb vételi áron elkelt, a Borbély Családi Pincészet által felajánlott Válogatás 6 palack kiváló Borbély borból állt, 2013-2019-es évjáratokkal. Kikiáltási ára 60.000 forint volt, és 1.020.000 forintért vitték el, vagyis pontosan tizenhétszeres áron. Ez a tétel volt az abszolút rekorder is, hiszen az árverés 23 éves történetének a valaha legmagasabb áron megvásárolt tétele is ez volt.

A legmagasabb kikiáltási áron egy magángyűjtő által felajánlott, nagyon izgalmas és értékes tétel indult: Quinta do Portal Porto Aged Tawny 10/20/30/40 Years válogatás, ami 4 palackból állt, a licitálás 150.000 forintról indult, végül 1.000.000 forintért talált gazdára, ami szintén rendkívüli összegnek mondható. Érdekesség, hogy a válogatás 40 éves bora volt az idei árverés legrégebbi szereplője is.

A hatalmas licit-csaták eredményének könyvelhető el, hogy idén négy tételt is 1 millió forintért szerzett meg egy-egy nagylelkű vásárló. A milliós sztárok közé tartozott még a Villányi borvidék által felajánlott TOP12 Villányi Franc Válogatás, 12 fantasztikus Cabernet Franc-nal, valamint a 6 palackos, aranyérmes külföldi tételekből álló VinAgora Válogatás is.

Ismét nagy sikere volt az elmaradhatatlan SPAR Magyarország felajánlásának, ami egy Bomann borhűtő volt megpakolva 6 palack SPAR Válogatás borral. A kikiáltási ár 80.000 forint volt, végül 500.00 forintért vitte haza az est egyik vendége.

A 35 tétel idén két meglepetés élmény borkóstolót is tartalmazott. A Törley Pezsgőpincészet által felajánlott, 6 főre szóló, exkluzív, Koczuba Róbert pezsgőmester által vezetett kóstolóért 780.000 forintot fizettek. A Holdvölgy 6 puttonyos CULTURA aszú borát egy kétszemélyes, vertikális mádi aszúkóstolóval együtt bocsátották kalapács alá, ami 740.000 forintért talált gazdára.

A Budapest Borfesztivál és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat háláját fejezi ki azoknak a borászoknak, és gyűjtőknek, akik egy-egy különleges palackkal vagy borválogatással hozzájárultak az esemény sikeréhez. Köszönettel tartozunk a Szentkirályi Ásványvíznek is, aki biztosította az est frissességét, és külön mondunk köszönetet a nyitott lelkű licitáló vendégeknek, akik nélkül nem valósulhatna meg idei célkitűzésünk, a Máltai Ifjúsági Mozgássérült Tábor megrendezése.