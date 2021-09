Revolut Bank. Óvatosságra int az Országos Betétbiztosítási Alap is

Az Európai Unió egyes országaiban eltérő szabályokat alkalmazhatnak, eltérő lehetőségeket biztosíthatnak a betétbiztosítóknak, hogy maradéktalanul rendelkezésükre álljanak a szükséges források egy hitelintézet esetleges bezárása esetén – hívta fel a figyelmet az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA).

A litvániai székhelyű, Magyarországon a napokban határon átnyúló hitelintézetként induló Revolut Bank megjelenése kapcsán adta ki a tájékoztatót az OBA. Ebben jelezték: az Európai Unió tagországainak betétbiztosítói, így az OBA és a litván betétbiztosító is főszabályként 100 ezer eurónak megfelelő összegig biztosítja a betéteket. Ha egy hitelintézet engedélyét visszavonják, a betétbiztosítók elsősorban a saját felhalmozott vagyonukból igyekeznek a betéteseket kártalanítani.

A betétbiztosítók a rendelkezésükre álló vagyonról rendszeresen adatot szolgáltatnak az Európai Bankhatóságnak (EBA). A legfrissebb statisztikák szerint a magyar betétbiztosítási alap rendelkezésre álló vagyona jelentősen meghaladja a litván betétbiztosítóét, a 2020. december 31-i adatok alapján az OBA vagyona 220 millió euró, a litván betétbiztosítóé 131 millió euró – közölték a tájékoztatóban.

Az OBA felhívta a figyelmet arra is, hogy a betétbiztosítók nem csak az éppen aktuálisan rendelkezésükre álló, birtokukban lévő vagyonból teljesíthetik betétbiztosítói kötelezettségüket egy hitelintézet esetleges bezárásakor. A magyar betétbiztosítási alap egy esetleges kártalanítás esetén több forrásból is maradéktalanul biztosítani tudja a szükséges összeget. Az aktuálisan rendelkezésére álló vagyona mellett ugyanis a vonatkozó jogszabály alapján kölcsönt vehet fel, illetve kötvényt is kibocsáthat, amelyekért az állam készfizető kezesként felel, valamint szükség esetén a Magyar Nemzeti Bank is áthidaló kölcsönnel segíti a betétesek kártalanításához szükséges összeg rendelkezésre állását.

“A Revolut Bank ügyfeleinek érdemes alaposan tanulmányozniuk a litván intézményi és jogi keretrendszert, mert aki bankot választ, egyidejűleg védelmet is választ” – fogalmaz ügyféltájékoztatójában az OBA.