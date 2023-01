Siemens: fejlesztésekkel és okosmegoldásokkal a zöldebb világért

A Siemens nemcsak megoldásaival teszi fenntarthatóbbá a mindennapok működése mögötti szektorokat, vállalatokat, hanem saját működésével is példát mutat. A vállalat csak azon termékeivel, szolgáltatásaival, amelyeket 2022 folyamán értékesített, ügyfeleit megközelítőleg 150 millió tonna kibocsátáscsökkentéshez segítette hozzá világszerte. A globális technológiai vállalat 2030-ra karbonmentessé válik. A fenntarthatóságot Magyarországon is kiemelten kezeljük – fejti ki Broda Krisztián, a Siemens Zrt. fenntarthatósági felelőse.

A Siemens azon iparvállalatok egyike volt, mely már korán, látványosan kötelezte el magát a fenntarthatóság fele: 2003-ban csatlakozott az ENSZ Globális megállapodásához, 2008-ban létrehozta a fenntarthatósági portfólióját, és már 2015-ben vállalta, hogy karbonmentessé teszi működését.

A vállalat az ún. DEGREE keretrendszer bemutatásával emelte stratégiai szintre a fenntarthatósági politikáját, a környezetvédelmi, a társadalmi és az irányítási (ESG) célkitűzéseket. A Siemens e keretrendszerben hat cselekvési területet – karbonmentesítés, etika, irányítás, erőforrás-hatékonyság, méltányosság és foglalkoztathatóság – felölelő, holisztikus megközelítést alkalmaz, és mérőszámokkal szigorúan követ. Olyan célokat rögzít a dokumentum, mint a többek között teljes mértékben megújuló energia használata 2030-ra (jelenleg ez 77%), a 42 000 autót kitevő flotta teljes elektrifikálása ugyanerre az időpontra (ez jelenleg 3%), hogy munkatársaik zéró CO 2 -kibocsátású irodaépületekben dolgozzanak (jelenleg 41 lokáció nem éri még el ezt a szintet), vagy a beszállítói láncban 2050-re megvalósul a karbonmentes működés. A díjak, elismerések is aláhúzzák a vállalat törekvéseinek példaértékét: például az AA-MSCI indexében hat éve vezető szereplő a cég, a Dow Jones fenntarthatósági indexének kiemelt szereplője, az ecovadis minősítési rendszerben a felső 2%-ba tartozik, illetve a CDP listáján több mint 10 éve a vezetők között tartják számon, továbbá a tekintélyes Corporate Knigths globális rangsorában a világ legfenntarthatóbb vállalatainak Top 25-ébe is bekerült.

Broda Krisztián, a Siemens Zrt. fenntarthatósági felelőse elmondta, a hazai vállalat üzletpolitikájában már a 2000-es évektől meghatározó a zöld szemlélet. Ennek jegyében a cégvezetés olyan szakmai csapatot hozott létre, amely dedikáltan a fenntarthatósággal foglalkozik.

Az ügyfelek számára is széles környezeti portfólió segítségével, fenntartható megoldásokat kínál a vállalat. A szakember ezzel kapcsolatos példaként említi az épületautomatizálást, ahol a Siemens olyan energiahatékony épületeket kíván megalkotni, amelyekben csak akkor, és csak annyi energia felhasználása történik, amennyire szükség van, illetve ezeket pontosan mérni is lehet.

„A Siemens ráadásul nemcsak az eszközoldalon képes támogatni partnereit. Szimulációs szoftvereink segítségével pontosan modellezni tudja az egyes rendszerek működését, konkrétan kiszámítva a megtakarítási potenciált és ezáltal a megtérülési időt is. Ezekkel úgy tudjuk minimalizálni a környezeti terhelést, egyben csökkenteni a működési költséget, hogy az optimális környezet megteremtésével még növekedhet is az irodákban dolgozók komfortérzete” – magyarázza a szakember.

Másik példának az eco design fejlesztési koncepciót említi: már a kezdetektől úgy fejlesztjük a termékeinket, hogy a készülékek összetevői cserélhetők legyenek, felújítható komponensekből álljanak, és a felhasznált alkatrészeket újra lehessen hasznosítani. Mindez tökéletesen illeszkedik abba a vállalati koncepcióba, hogy a hulladéktermelésünket 2025-ig 50 százalékra kívánjuk csökkenteni, 2030-ra pedig teljesen meg akarjuk szüntetni. Így a készülékeink teljes életciklusa alatt csökken az üzemeltetési költség, miközben az elhasznált darabok újrahasznosítása is minimalizálja a károsanyag-kibocsátást – fejti ki Broda Krisztián.

Az ipar területén is komoly fenntarthatósági előnyt képes biztosítani a vállalat: e szektorban például a villamos energia akár 70%-át a technológiai berendezések motorjai használják fel. „Törekvésünk a mind magasabb hatékonyságú motorok gyártása, és az, hogy ezek a termékek minél nagyobb számban és a legmodernebb hajtásszabályzással kerüljenek be a végfelhasználók berendezéseibe. Jól mutatja a fejlődést, hogy a hatékonyságot IE jelöléssel jelző motoroknál a jelenlegi hármas és négyes hatékonyságú berendezéseket hamarosan már az IE5-ös motorok válthatják fel. Ezekkel a magasabb hatékonyságú motorokkal a hajtásoptimalizáció, a digitalizáció eredményeként már úgy tudjuk akár 50%-kal is csökkenteni az energiafelhasználást, hogy eközben a gyártás költsége még csökken is” – elemez a szakember.

Kiemelendő továbbá, hogy a Siemens az elektromos autózás töltőinfrastruktúrájához is komplex portfólióval rendelkezik, mellyel a közlekedés zöldítéséhéz járul hozzá: például hazánk legnagyobb e-busz flottájának töltését is Siemens-technológia biztosítja.

A vállalat egyúttal számos szoftverrel segíti ügyfeleit a fenntarthatóság terén: például egyúj megoldással a vállalatok pontosan mérhetik, modellezhetik, csökkenthetik és követhetik termékeik szénlábnyomát már a tervezés korai szakaszától. Egy termék természeti környezetre gyakorolt hatása ugyanis 80%-ban a tervezés során dől el – húzza alá Broda Krisztián.

A szakember egyúttal jelzi, hamarosan a hazai piacon is elérhető lesz a SiGreen alkalmazás, mellyel a vállalatok a keletkezés helyén, például az ellátási lánc adott szakaszán, szereplőjénél gyűjthetnek valós kibocsátási adatokat. A termék szénlábnyomát így az iparági átlagértékek helyett tényleges állapotot mutató adatokból számolhatják ki, és oszthatják meg biztonságosan a beszállítók és a gyártók az Estainium blokkláncalapú, nyílt platformon.

Tovább szigorít a vállalat

A Siemens még ambiciózusabb fenntarthatósági célok mellett kötelezte el magát. A 2022-es globális fenntarthatósági jelentésében a vállalat közölte, a széndioxid-kibocsátás csökkentésének további jelentős felgyorsítására törekszik, ezért köztes célként a 2025-ös pénzügyi év végére a 2019-es szinthez képest 55%-kal mérsékli saját működésének CO 2 -kibocsátását.

A Siemens emellett a fizikai CO 2 -csökkentés 2030-ra kijelölt célját 50 százalékról 90 százalékra növeli – ugyancsak a 2019-es bázishoz mérten. Ennek érdekében a vállalat az évtized végéig 650 millió eurót fektet be működésének széndioxid-mentesítésébe, elsősorban saját technológiáin keresztül. Elkötelezve magát a Science Based Targets kezdeményezés mellett, a Siemens a párizsi klímaegyezményben kitűzött cél elérését támogatja. Összhangban mindezzel a Siemens emberi munkaerejét is fejleszti, elkötelezett az egész életen át tartó tanulás, a méltányosság és a jólét támogatása mellett. A 2022-es pénzügyi évben minden egyes alkalmazottja átlagosan mintegy 21 órát digitális tanulással töltött, miközben a vállalat 280 millió eurót fordított szakmai képzésre és továbbképzésre. Felismerve a továbbképzés jelentőségét, a hosszú távú foglalkoztathatóság támogatására a Siemens a 2025-ös pénzügyi év végére 25 órára emeli több mint 300 000 alkalmazottjának digitális tanulási célkitűzését.

Mikrogriddel is karbonmentesít a Siemens