Számoljuk fel az illegális hulladéklerakókat

Újra igényelhetnek támogatást illegális hulladéklerakók felszámolására önkormányzatok, civil és gazdálkodó szervezetek, valamint egyházak is – mondta az Energiaügyi Minisztérium (EM) környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára hétfőn reggel a közmédiának nyilatkozva.

Raisz Anikó az M1 aktuális csatorna reggeli műsorának vendégeként kiemelte: a kormányzat, illetve az EM támogatásával nem előzmény nélkül zajló, Tisztítsuk meg az országot! elnevezésű, hétfőn megnyílt hulladékfelszámolási pályázaton jogi személyek vehetnek részt, az igényelhető támogatás maximális összege pedig köbméterenként 45 ezer forint.

Felidézte: a pályázat előzményeként már 2020-ban is nyílt hasonló lehetőség. Akkor két ütemben 474 sikeres pályázat nyomán több mint 165 ezer tonna illegális hulladékot sikerült felszámolni Magyarországon.

A mostani, március 27-én éjfélig nyitva álló, a tisztakornyezet.nhkv.hu címen elérhető pályázat keretében az önkormányzatok maximum 75, az egyházi jogi személyek 50, a civil szervezetek 35, míg a gazdálkodó szervezetek 30 millió forintot igényelhetnek. A pályázók köbméterenként bruttó 45 ezer forint maximális összegig pályázhatnak – mondta az államtitkár.

Raisz Anikó beszélt arról is, hogy a korábbi pályázat egyik tapasztalata, hogy ahol egyszer már elindult az illegális hulladék lerakása, ott a felszámolás után is nagyon gyakran folytatódik. Ezt szeretnék megakadályozni, ezért az önkormányzatok és az egyházi jogi személyek az igényelhető támogatás legfeljebb 40 százalékát felhasználhatják ingatlanvédelmi eszközök és rendszerek kiépítésére, bővítésére is.

Raisz Anikót a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta: az illegális hulladékok legnagyobb részét építési, bontási törmelék és kommunális hulladék teszi ki, az illegális lerakók pedig bejelenthetők az okostelefonokra letölthető Hulladékradar applikáción keresztül. Az illegális lerakókról begyűjtött hulladék legnagyobb részét igyekeznek hasznosítani, és – mint például az építési törmelék esetében – alapanyagként kezelni.

A politikust kérdezték annak kapcsán is, hogy a közelmúltban Kenya fővárosában, Nairobiban részt vett az ENSZ Környezetvédelmi Közgyűlésén, amelynek alelnökévé is választották. Raisz Anikó ezzel kapcsolatban elmondta: e testület vezetésében mindazokat a programokat, tevékenységeket készítik majd elő, amelyek a következő – 2025-ben esedékes – közgyűlés asztalára kerülnek.

A globális kihívások leküzdése kapcsán úgy fogalmazott: “Magyarország jó helyen áll”, és igyekszik a környezetvédelmet, a fenntartható fejlődést szolgáló intézkedéseivel jó példával szolgálni a világ többi részének.(MTI)