Szinte zéró energiaigény – Mesterház programmal

Új fejezet kezdődik 2021-ben a hazai új lakásépítések piacán, amikor életbe lép az a szigorú szabályozás, amelyek eredményeként már csak a közel zéró energiaigényű házakat lehet átadni. A Wienerberger tavaly indított Mesterház Programjának eddigi tapasztalatai ugyanakkor azt mutatják, hogy az új házak tulajdonosainak többsége már eddig is tudatosabban törekedett arra, hogy otthonuk komfort szintje úgy növekedjen, a fenntartási költségek csökkenjenek.

Hamarosan már csak olyan ingatlan kaphat használatbavételi engedélyt, amely a hatályba lépett jogszabály előírásai szerint „közel nulla energiaigényű és minimum 25 százalékban a helyszínen vagy a közelben előállított megújuló energiaforrást használ”. Szakemberek szerint, miközben a folyamatosan szigorodó energiahatékonysági előírások hatására már korábban is egyre nagyobb szerep jutott a holisztikus, környezetkímélő megoldásoknak, az új szabályozás hatására még nagyobb szerepe lesz annak, hogy az építkezők tudatosan döntsenek a tervezésénél, az alapanyagválasztásnál és a kivitelezésnél.

– A falazat és a tetőszerkezet egy ház teljes költségvetésének ugyan csak alig 8-10%-át teszik ki, mégis döntően befolyásolja a végeredményt. Ezeken a szerkezeti elemeken múlik ugyanis a későbbi fűtésszámla, a hőszigetelés minősége mellett olyan, sokak által egyáltalán nem vizsgált, a komfort szempontjában mégis nagyon maghatározó tényező, mint a lakás levegőminősége is – fejti ki a Wienerberger szakértője.

A vállalat, az uniós energiahatékonysági elvárásokat szem előtt tartva ezért dolgozta ki alacsony energiaigényű házának prototipusát. Az E4 ház koncepciója olyan épületek megszületését biztosítja, amelyek nem csak teljesítik, felül is múlják az elvárt értékeket.

– Mivel az ilyen ingatlanok esetében nélkülözhetetlen a körültekintő alapanyag-választás és a megfelelő munkaszervezés a Wienerberger abban segíti az érdeklődőket, hogy minél kedvezőbb áru kivitelezés mellett tudjanak jó minőségű, költséghatékony otthont teremteni maguknak. Az E4 ház koncepciójában kiemelkedő jelentőségű a telek és a környezet adottságának felmérése: az épület elhelyezésénél például tekintetbe kell venni, hogy merre tájoljuk a házunkat, hogyan alakítható ki az optimális benapozás, illetve árnyékolás.

Hangsúlyos a ház formája is: olyan kompakt formákban érdemes gondolkodni, amelyek segítenek kihasználni és előnnyé kovácsolni a telek kínálta lehetőségeket. Ehhez társulnak a környezetbarát megoldások és a megújuló energiaforrások – közte a hőszívattyús megoldás -, amelyek elengedhetetlen kellékei az olyan környezetbarát alapanyagok, amelyek teljes mértékben természetközeliek, és ezért nem terhelik a bolygónkat. A Wienerberger E4 típusú energiahatékony ház egyik különlegessége például, hogy a vastag – Porotherm 44 Klíma – falazat miatt kevesebb hőszigetelésre van szükség, így ennél a munkafázisnál nem is használnak műanyagot, ami egy átlagos ház esetében szinte elképzelhetetlen.

A szakember hozzátette: mivel az építkezők többsége minimális építőipari tudással rendelkezik, a Wienerberger, a tavaly indított Mestreház Programmal kíván segíteni abban, hogy a téglafalú, nem lapostetővel épülő házak építésekor az érdeklődők a számukra legoptimálisabb, energiatakarékos otthont tudják megteremteni. A program keretében a leendő családi házak tulajdonosai díjmentesen vehetnek igénybe olyan szolgáltatásokat, amelyek érdemi segítséget jelentenek. A cég szakemberei által elkészített ingyenes mennyiség számítás például, a már meglévő kész tervek alapján 3-5 munkanap alatt elkészül. De legalább ekkora támogatást jelenthet, hogy az egyes felmerülő műszaki kérdésekre – ami akár érkezhet építész, kivitelező, vagy akár a ház építő részéről – is a szakmai irányelveknek megfelelő, hasznos válaszok érkeznek. A legjobb megoldásra törekedve emellett a vállalat alkalmazástechnikai munkatársai a kivitelezés során három alkalommal, ingyenesen ellenőrzik a már zajló munkálatokat és az építőanyagok helyes beépítését.

Az érdeklődők számára folyamatosan nyitva álló program eddigi tapasztalatai szerint Budapesten és a szomszédos településeken, illetve a Balaton környékén jellemző leginkább az átgondoltabb családi ház, illetve nyaraló építés. A minőségi kivitelezést fókuszba helyező projekt iránt érdeklők közel 45 százaléka az említett két régióban található. A vállalat ugyanakkor a támogató programmal abban is segíteni kíván, hogy a ma még kevésbé tudatos házépítők is olyan megoldásokat válasszanak, amelyek hosszútávon is növelik az otthonok fenntarthatóságát és ezzel értékmegőrzését.

Kocsis Erika