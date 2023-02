Szöuli kutatók: minél gazdagabb egy ország, annál boldogtalanabbak a fiatalok

Vlagyimir Putyinnak hűséges szövetségese van Fehéroroszországban, és az orosz elnök már most is felhasználja az országot ukrajnai agressziójához. Egy kiszivárgott dokumentum szerint Alekszandr Lukasenko diktatúrája hamarosan végleg a Kreml vazallus államává válik, ugyanis Oroszország 2030-ig fokozatosan be akarja kebelezni.