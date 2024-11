Több, mint trendi: last edition Audi TT RS teszt

Ha azt mondod Audi TT, azt mondom Győr. Mert az Audi ikonikus sportmodellje is a mi autónk volt, hiszen Győrben készült. A TT gyártásának végére azonban sajnos pont került. Helyét Győrben a VW csoport feltörekvő márkája, a Cupra, Terramar modellje vette át. Mi az Audi TT utolsó szériájának RS verzióját teszteltük.

Az Audi TT története 1995-ben kezdődött, amikor a márka bemutatta első generáció koncepcióját a Frankfurti Autószalonon. Az egyedi, sportos dizájn és az innovatív technológiák azonnal megdobogtatták az erő és a stílus elkötelezett híveinek szívét. Olyannyira, hogy az Auto Europe 1999-ben az év legjobb autós újdonságának választotta az Audi TT-t, ami számunkra, magyarok számára is újdonságot hozott, hiszen a győri Audi Hungariánál a TT modellekkel indult útjára a járműgyártás. A sportautó sorozatgyártása 1998-ban indult meg Győrben, ahol egészen 2023-ig készült a túlzás nélkül ikonikus, egyedi formája miatt máig trendi modell. Az utolsó Audi TT 2023 november közepén gördült le a gyártósorról, ezzel lezárva egy közel negyed évszázados fejezetet, amelynek során több, mint 660 ezren választották a TT Roadster vagy Coupé változatát választották.

Az Audi TT Coupé igazi sportautó, amely merész és innovatív dizájnjával hívta fel magára a figyelmet. A formatervet az amerikai dizájner, Freeman Thomas álmodta meg, a modell, tanulmányautóként 1995-ben debütált először és nagy sikerrel a Frankfurti Autószalonon (IAA). A “TT” elnevezés sem véletlen: a márka hagyományaihoz és múltjának egyik dicsőséges fejezetéhez kapcsolódik. Konkrétan a motorsport világába nyúlik vissza, tisztelegve a legendás Man-szigeti Tourist Trophy verseny előtt, ahol az NSU és DKW motorok jelentős sikereket arattak. Az elnevezés egyben utalás az 1960-as évek NSU ikonikus TT modelljére is. Mert miközben 1932-ben négy márka, az Audi, a DKW, a Horch és a Wanderer egyesült, hogy megalapítsák az Auto Union AG-t, a Volkswagen 1969-ben vásárolta fel az NSU-t, egyesítve az Auto Unionnal, így létrehozva az Audi NSU Auto Union AG-t, amiből ezt követően alakult ki a ma ismert Audi. Amely a TT esetében, a korábbi névadási hagyományaitól való eltéréssel is hangsúlyozta, hogy egy teljesen új korszak kezdődött a márka történetében.

Mielőtt rátérnénk az utolsó szériás, úgymond Final Edition modell specifikációira, amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy ez a feltűnő, extravagáns zöld színbe „öltöztetett” Audi TT volt az, amely az eddigi tesztjeim során a legtöbbször vonta magára a külvilág figyelmét. Szinte nem tudtam úgy megállni vele, hogy valaki ne szólított volna meg legalább annyival, hogy de szép az autó, míg az igazi lóerő- és sebességőrültek fejből sorolták azokat a paramétereket, amelyekkel a TT meghódította a világot.

A rajongás tárgya ebben az esetben a 2,5 literes öthengeres, turbófeltöltős benzinmotorral szerelt, 400 lóerős 7 fokozatú dupla kuplungos S-tronic automata váltó RS változat volt, amelynek hátsó spoilere nemcsak a látványt erősíti, hanem jelentős leszorító erővel is bír a nagy sebességnél hasznos stabilitás érdekében. Az autó a megszokott, áramvonalas formájával, 20 colos felnijeivel és dinamikus vonalaival már önmagában szemet gyönyörködtető látványt nyújt, miközben a motor teljesítménye is azt sugallja, hogy ez a modell sportautóként is megállná a helyét. Nem véletlen, hogy a mindössze 4,2 méter hosszú kocsi nem a hátsó ülésen ülők kényelméről szól (ha tisztességesen egyáltalán befér oda valaki), hanem sokkal inkább a vezető és a mellette ülő autós élményéről, szabadság érzéséről.

Amihez az a lenyűgöző teljesítményű fékrendszer teremt maximális biztonságot, amely az elöl hűtött tárcsákkal, valamint a masszív gumikkal együtt, döbbenetesen jó fékerőt garantál. Habár a gyárilag felszerelt abroncsok első látásra túlzásnak tűnnek a normál közúti autózáshoz, a biztonság mellett a sportos látvány és a sportautós élmény maximalizálásához mégiscsak elengedhetetlen. Ezt az életérzést szolgálja az is, hogy miközben a motor teljesítménye már önmagában is lenyűgöző, ha valaki igazán „dögös” hanghatásokra vágyik, egyetlen gombnyomással kinyithatja a szelepeket, hogy a lóerő hangját szabadjára engedje.

Miközben a TT belső tere stílusosan sportos, az elegancia és a dinamizmus tökéletes egyensúlyt alkot. Ezt az érzést erősítik a belső légterelők kerek formái, amelyeknek nemcsak esztétikai szerepük van, hanem funkcionális szerepet is betöltenek. A sportos ülések kiváló oldaltartást biztosítanak, miközben a combtámasz tovább növeli a kényelmet, ami különösen a hosszabb utakon is jól jön, ahol amúgyis jobban élvezhető a TT élmény, mint a hazai városi utak gömbcsukló gyilkos bukkanóin. A sportos kormánykerék borítása Alcantara műbőr, ami nemcsak a kényelmes fogást garantálja, hanem úgy kínálja a bőr érzetének minden előnyét, hogy közben állati eredetű lenne. A kormány ráadásul nemcsak a komfortos vezetési élményt ígéri: a rajta található fizikai gombok révén számtalan funkciót könnyen elérhetünk.

Miközben a 12,3 hüvelykes digitális kijelző már a mai elvárásokról szól, a vezetést támogató asszisztens rendszerek hosszú sora is a legmodernebb technológiákat felsorakoztatva járul hozzá a biztonságos autózáshoz. Mert a keresztforgalom-figyelés, a kamerarendszer, a ráfutásos baleset megelőzése, a veszélyhelyzetekre figyelmeztető rendszer mind azt szolgálja, hogy az autózás ne csak élvezetes, hanem gondtalan is legyen.

De sajnos hiába a csúcstechnológia a találkozása az időtlen formával, ez a széria az “utolsó tangó” az Audi TT számára, ami azt jelenti, hogy a benzinvérű autórajongók egy újabb csodálatos erőgéppel lesznek szegényebbek a jövőben.