Tőzsde – Pozitív kezdés az amerikai tőzsdéken

Az előző napi vegyes zárás után indexemelkedéssel indult a kereskedés kedden az amerikai értékpapírpiacokon.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,03 százalék, az S&P-500 index 0,16 százalék, a Nasdaq Composite pedig 0,37 százalék erősödéssel kezdte a keddi kereskedést.

Az európai tőzsdék az amerikai kereskedés kezdetén vegyes indexeket mutattak, a páneurópai FTSE EuroFirst 300 és Stoxx Europe 600 indexek 0,03 és 0,16 százalék veszteségben álltak, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,10 százalék nyereséget mutatott.

Az amerikai piacok az árfolyamok emelkedésével nyugtázták a kiskereskedelmi forgalomnak a gazdasági élénkülésre utaló növekedését. A Home Depot Inc kiskereskedelmi lánc forgalmának vártnál nagyobb negyedéves növekedéséről tett jelentést, a Walmart Inc online eladásai pedig rekordmértékben növekedtek. A Lowe’s Cos Inc és a Target Corp áruházláncok szerdán teszik közzé jelentésüket, de részvényeik jó eredményre számítva már a keddi nyitás előtt is erősödtek a tőzsdén kívül forgalomban.

Az olajár csökkent kedden, a Brent 1,21 százalékkal állt alacsonyabban az amerikai piacok nyitásakor hordónként 44,82 dolláron, a WTI ára 1,61 százalékkal ment lejjebb 42,20 dollárra. A Brent hétfőn 1,2 százalékkal, a WTI 2,1 százalékkal emelkedett.

Az arany spot ára 1,20 százalékkal állt magasabban az amerikai piacok nyitásakor unciánként 2009,21 dolláron. A spot ár 2010 dolláron egy heti csúcsot is érintett kedden.

Az eurót 0,59 százalékkal jegyzik erősebben 1,1939 dolláron. A dollár kedden már az ötödik egymást követő napon gyengült a főbb devizák kosarával szemben, a dollár-index 92,49 ponton két éves mélypontot is érintett.