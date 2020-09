Tőzsde – Veszteséges kezdés az amerikai tőzsdéken

Nagy indexcsökkenéssel indult a kereskedés hétfőn az amerikai értékpapírpiacokon az újabb járványellenes korlátozásoktól tartó globális árfolyamvesztéssel összhangban.

New Yorkban a DJIA-30 index 1,70 százalék, az S&P-500 index 1,41 százalék, a Nasdaq Composite index 1,50 százalék csökkenéssel kezdte a hétfői kereskedést.

A hétfői tőzsdenapot már az ázsiai piacok is gyengüléssel indították, az európai tőzsdék pedig 2,5-3,0 százalékos veszteségben jártak az amerikai kereskedési idő kezdetén. A páneurópai gyűjtőindexek két és fél százalékos veszteséget mutattak, az euróövezeti pedig három százalékosat. A londoni, frankfurti tőzsdeindexek négy heti mélypontot értek el, csakúgy, mint a párizsi és a madridi, a milánói pedig hét heti mélypontra zuhant.

Az európai piacokon a banki és az utazási ágazatok papírjai gyengültek a legnagyobb mértékben, mindkét ágazat indexe hat százalékot esett.

Hasonlóképpen az amerikai piacokon is a légitársaságok, a szállodaláncok és az üdülőhajó üzemeltető cégek részvényei estek nagyot, 2-4 százalékosat már a nyitás előtt a tőzsdén kívüli forgalomban. A banki papírok közül a JPMorgan Chase & Co és a Bank of New York Mellon Corp több mint négy százalékot veszített a tőzsdén kívüli forgalomban. A befektetői figyelem középpontjában lévő vezető technológiai papírok, az Apple, a Facebook és az Amazon részvények 1,5-2,5 százalékos veszteségben voltak már a nyitás előtt is.

Az olajár is esett hétfőn, a Brent az amerikai piaci nyitáskor 1,78 százalékkal állt alacsonyabban a globális kereskedelemben, hordónként 42,38 dolláron, a WTI ára pedig 1,94 százalékkal 40,52 dollárra csökkent.

Az eurót 0,57 százalékkal jegyzik gyengébben, 1,1770 dolláron, az arany spot ára 1,60 százalékkal, unciánként 1919,37 dollárra csökkent.