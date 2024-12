Új fejlesztés egy hazai gáztárolónál

Bővítették a zsanai földgáztároló hűtőrendszereit működtető kisfeszültségű berendezéseket

Magyarország energiabiztonságának egyik alappillérét jelenti a Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) négy földalatti gáztároló létesítménye, amelyek közül a legnagyobb kapacitású Bács-Kiskun vármegye déli részén, a Kiskunhalas melletti Zsanán üzemel. Az 1996-ban üzembehelyezett, és azóta több alkalommal bővített, korszerűsített tároló 2,2 milliárd köbméter kapacitással rendelkezik; ez a mennyiség több mint kétharmada a teljes éves lakossági földgáz-fogyasztásnak.

A jellemzően nyáron esedékes betároláshoz, – azaz a távvezetékeken érkező gáz besajtolásához a tárolórétegekbe, – a zsanai tárolóban eddig is használtak Siemens-kompresszorokat. Az üzletmenet-folytonosság biztosításának érdekében, figyelembe véve a megváltozott hőmérsékleti viszonyokat, egy olyan hűtőteljesítményű rendszer kialakítása vált szükségessé, amely akár a legnagyobb nyári kánikulában is képes a megfelelő hűtési igény előállítására. Az új létesítmény villamosenergia-ellátása a meglévő kisfeszültségű villamosenergia-elosztó berendezés két mezővel való bővítésével, egy meglévő tartalék mező védelmi tagjának cseréjével, illetőleg új segédüzemi fiók leágazások beépítésével vált lehetővé. A megvalósításhoz a Siemens Zrt. biztosította a készülékeket és alkatrészeket, valamint a tervezés során is támogatást nyújtott, a beruházást kivitelező partnerén, az Univill-Trade Kft.-n keresztül.