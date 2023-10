Új logisztikai központ épült Szeged határában

Uniós támogatással, mintegy 1,4 milliárd forintos beruházással új raktárközpontot épített a vámügynöki és logisztikai szolgáltatást nyújtó Zoll-Platz Kft. Szeged határában. A kiadott közlemény szerint a beruházás költségeiből 313 millió forintot fedezett uniós támogatás.

A pandémia miatt az ellátási láncokban jelentkező problémák következményeként egyre nagyobb az igény a helyben raktározásra. A Zoll-Platz Kft. ezekre az igényekre reagálva döntött úgy, hogy új logisztikai központot alakít ki Szeged határában, a Sándorfalvi út mellett. A terület egyaránt közel található az M43-as és M5-ös autópályához és határán egy a Szeged-Hódmezővásárhely vasútvonalhoz kapcsolódó iparvágány halad.

Egy 2890 négyzetméteres, szendvicspanelből készült épületet alakítottak ki, melyben a raktározásra alkalmas területek mellett irodai és szociális helyiségek is vannak. Az öt – a kamionok rakodására alkalmas – dokkolóval ellátott épületre három, 50 kilowattos napelemes rendszer került, amelyek a központ és a parkolókban telepítendő elektromos töltőállomások energiaigényét is fedezik. A logisztikai központ működéséhez szükséges anyagmozgatási eszközöket, targoncákat, valamint takarító- és fűnyírógépeket is vásároltak.

A Zoll-Platz Kft., mint vámügynökség 1991 óta működik. A több mint 120 alkalmazottat foglalkoztató, teljes körű vámügyintézést végző cég üzemelteti Csongrád-Csanád vármegye egyetlen vámudvarát, és kirendeltséget működtet az udvari, tompai, röszkei és záhonyi határátkelőhelyen, valamint raktározási, logisztikai szolgáltatásokat is nyújt partnereinek.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint közvetve és közvetlenül magyar magánszemélyek tulajdonában álló Zoll-Platz Kft. értékesítésből származó nettó árbevétele tavaly 2,01 milliárd forint volt, ez 8 százalékkal maradt el a 2021-estől. A vállalkozás 2021-ben 323, tavaly 678 millió forint adózott eredményt ért el.