Vendéglátóhelyek étlapját teszi online elérhetővé egy magyar startup 

Manapság, ha meglátogatunk egy vendéglátóhelyet, lehet kártyával fizetni, sőt nyugtát is kap a vendég a rendelés mellé. Egyre több helyen már a menü is egy QR kód befotózását követően – digitális formában – érhető el. A haladó szellemű vendéglátóhelyek még ennél is hajlandók tovább menni a digitalizáció világában, akár mobiltelefonon is fogadnak rendeléseket. Ilyen hely például a körúton, a Mester utca mellett a Board Game Café – a társasjátékos kávézó, vagy a Stiflerpool billiárdszalon a Király utca mellett. Mindkét helyen a GetDrink alkalmazás segítségével rendelnek a vendégek – sorban állás nélkül.

A GetDrink egy magyar startup – a Getlight Kft. – első alkalmazása, ami a vendéglátószektor digitalizációját segíti. A GetDrink segítségével a vendégek már otthonról is elérhetik a vendéglátóhelyek friss ét- és itallapját. A helyszínen egy QR kód befotózását követően akár rendelést is le tudnak adni anélkül, hogy ott kellene hagyniuk az asztaltársaságukat. Az alkalmazás használata pedig minden vendég számára ingyenes, és egy rendelés leadása is kevesebb, mint egy perc alatt lezajlik. (Készítettek egy videót is a rendelési folyamatról, ami a Youtube-on megtekinthető.)

Nemcsak a vendégek, hanem a vendéglátósok számára is könnyebbség lehet egy ilyen alkalmazás használata. Az online étlap gyorsan módosítható és több nyelven is elérhető. A rendelési alkalmazás pedig segít a gyorsabb kiszolgálásban, mert a felszolgálóknak kevesebbszer kell az asztalokhoz mennie. A GetDrink segítségével a vendéglátóhelyek gyorsabban, egyszerűbben és hatékonyabban tudják kezelni a rendeléseiket és fizetéseiket, így csökkentve az esetleges hibák és torlódások kockázatát. A GetDrink alkalmazás használata – az első két hónapban – teljesen díjmentes a vendéglátóhelyek számára, így van lehetőségük kipróbálni a digitalizáció nyújtotta lehetőségeket, és talán ennek köszönhető, hogy egyre több helyen érhető el ez az alkalmazás Magyarországon.

Ez az, amiért a GetDrink alkalmazással a vendégek mellett a vendéglátóhelyek üzemeltetői is elégedetten dőlhetnek hátra.

Támogatott tartalom