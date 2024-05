Versenyképes vállalkozások segítik a fejlődő kistérségeket

A hazai mezőgazdaság 2010 óta látványos fejlődésen ment keresztül, ennek ékes bizonyítékai a Kiskun Expon kiállító vállalkozások, melyek megmutatják a magyar vidék erejét és versenyképességét – mondta Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese pénteken, Kiskunfélegyházán, a rendezvény megnyitóján.

Farkas Sándor kiemelte, a 90 éves múltra visszatekintő, hagyományőrző rendezvény az együttműködés, az értékteremtés és értékőrzés ünnepe. Bemutatja Kiskunfélegyháza és a környékbeli kistérségek kiemelkedő értékeit, az ipari és mezőgazdasági cégeinek sokaságát, az itt élő vállalkozók, kézművesek, őstermelők munkájának sokszínű értékeit. Ma már nemzetközileg is elismert vállalkozások is fémjelzik Kiskunfélegyháza és környéke értékeit, mint például az élelmiszeripar, a tejipar, vagy a zöldségtermesztés – tette hozzá.

A miniszterhelyettes hangsúlyozta, a magyar mezőgazdaság fejlődése jelentős, hiszen az elmúlt években megújult a géppark, az épületállomány, új üvegházak és üzemek jöttek létre, fejlődött a gazdálkodók szaktudása, képzettsége. Mindezt az ágazati adatok is alátámasztják. 2010 és 2023 között a mezőgazdaság kibocsátása folyó áron 157 százalékkal, változatlan áron 33 százalékkal bővült, az ágazati szintű jövedelem több mint két és félszeresére emelkedett. A külpiac ebben az időszakban növekvő értékesítési lehetőségeket kínált, miközben meghatározó lett az agrárgazdaság szerepe a nemzetgazdaság külkereskedelmi folyamataiban is. Az agrárexport 129 százalékkal, az egyenleg 65 százalékkal haladta meg 2023-ban a 2010-es értéket. Növekedett a foglalkoztatás is, 18 százalékkal, sőt az elmúlt években inkább a munkaerőhiány jelentett problémát – fűzte hozzá.

Az ágazat fejlődéséhez hozzájárultak az agrártámogatások, valamint a kedvező gazdasági és finanszírozási környezet. 2023-ban mintegy 1400 milliárd forint agrártámogatás kifizetése történt meg, ez a forrás óriási segítség abban, hogy a gazdálkodók a mostani nehéz helyzetben is talpon maradjanak – húzta alá a miniszterhelyettes.

A mostani expo azért is különleges jelentőségű, mert Kiskunfélegyháza idén ünnepli várossá nyilvánításának 250 éves évfordulóját is.(AM Sajtóiroda)