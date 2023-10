Veszélyben a kínai villanyautók? Vizsgálódik az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság ma hivatalos szubvencióellenes vizsgálatot indított az akkumulátoros elektromos járművek Kínából történő behozatala kapcsán. A vizsgálat során a Bizottság először azt fogja megállapítani, hogy egyrészt sor kerül-e jogellenes állami támogatás nyújtására az akkumulátoros elektromos járművek kínai értékláncai kapcsán, másrészt hogy az ilyen állami támogatás okoz-e vagy okozhat-e gazdasági kárt a szóban forgó járművek uniós gyártóinak.

Amennyiben mindkét kérdésre igen a válasz, a Bizottság megvizsgálja, hogy a támogatások milyen következményekkel járnak, illetve milyen hatást gyakorolnak az akkumulátoros elektromos járművek uniós importőreire, használóira és az uniós fogyasztókra.

A vizsgálat – amelyet Ursula von der Leyen elnök jelentett be szeptember 13-i, az Unió helyzetét értékelő beszédében – az uniós szabályoknak és a WTO szabályainak megfelelő szigorú jogi eljárás keretében zajlik majd, és annak során valamennyi érintett fél, így a kínai kormány és a kínai vállalatok/exportőrök is tehetnek észrevételeket, nyújthatnak be bizonyítékokat és terjeszthetnek elő érveket.