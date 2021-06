Veszteséges kezdés az amerikai tőzsdéken

Indexcsökkenéssel indult a kereskedés pénteken az amerikai értékpapírpiacokon az előző napi vegyes zárás után.

A DJIA-30 index 1,11 százalékos, az S&P-500 index 0,82 százalékos, a Nasdaq Composite index 0,42 százalékos csökkenéssel kezdte a pénteki kereskedést.

Az amerikai tőzsdék nyitásakor az európai értékpapírpiacok nagy veszteségben jártak, a páneurópai gyűjtőindexek 1,3 százalékos veszteséget mutattak, az euróövezeti EuroStoxx50 index 1,5 százalékkal esett.

Az amerikai határidős indexek a pénteki nyitás előtt meredek esésének indultak azt követően, hogy James Bullard, a St. Louis-i Fed elnöke a “vártnál nagyobbnak” ítélte meg az inflációt és annak a véleményének adott hangot, hogy a laza monetáris kondíciók kivezetése módjának a kidolgozásához még számos ülésre lesz szüksége a monetáris tanácsnak.

A New York-i tőzsdeindexek a pénteki csökkenéssel együtt is rekordközeli szintnél járnak a válság utáni gazdasági fellendülés reményében. A héten korábban azonban a Fed jelzése arra vonatkozóan, hogy esetleg a tervezettnél hamarabb kényszerülhet a monetáris szigorítás megkezdésére, lefelé mozdította el az indexeket. Az S&P-500 index például emiatt néz az első veszteséges hete elé három nyereséges hetet követően. A DJIA index két százalékos veszteséggel fejezheti be a hetet, ami január óta a legnagyobb heti vesztesége lehet.

A dollár viszont kéthavi csúcsra erősödött és közel kilenc hónapja a legjobb hetét zárhatja pénteken az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve meglepetést okozó szigorúbb hangnemének köszönhetően. A hat főbb devizával szemben kalkulált dollárindex péntek délelőtt több mint kéthavi csúcsra, 92,01 pontra emelkedett. A hetet tekintve ez 1,6 százalékos erősödést jelent, ami tavaly szeptember óta a legerősebb ütem.

Az olaj ára a dollár erősödését tükrözve már a második napja csökken az előtte elért több éves csúcsról. Szerdán a Brent 2019 áprilisa, a WTI pedig 2018 októbere óta a legmagasabb árát érte el.

Az amerikai piacok pénteki nyitásakor a WTI ára 0,32 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 70,81 dolláron, a Brent ára pedig 0,56 százalékkal csökkent 72,67 dollárra.

Az arany ára emelkedésbe fordult pénteken annak köszönhetően, hogy megtorpanni látszott a dollár erősödése. Az arany ezzel együtt is kilenc hónapja a legnagyobb, több mint négy százalékos heti veszteség elé néz. Az amerikai piacok nyitásakor az arany spot ára unciánként 1775,17 dolláron állt 0,10 százalékos emelkedéssel.

Az eurót 0,24 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1877 dolláron.