Veszteséges kezdés az amerikai tőzsdéken

Indexcsökkenéssel indult csütörtökön a kereskedés az amerikai értékpapírpiacokon az előző napi pozitív zárás után.

A DJIA-30 index 1,12 százalékos, az S&P-500 index 1,23 százalékos, a Nasdaq Composite index 1,56 százalékos csökkenéssel kezdte a tőzsdenapot.

Szerdán az indexek emelkedtek, az S&P és Nasdaq rekordon zárt. A DJIA index 13,3 százalékkal, az S&P index 16,0 százalékkal, a Nasdaq Composite index 13,8 százalékkal erősödött az év eleje óta az amerikai gazdaság válságból való kilábalását nyugtázva.

Az amerikai tőzsdék nyitásakor az európai értékpapírpiacok is mélyen mínuszban jártak, az európai gyűjtőindexek közel két százalékos veszteséget mutattak, az euróövezeti pedig több mint két százalékosat. Mínuszban fejezte be a csütörtöki kereskedést az ázsiai tőzsdék többsége is.

Elsősorban a külföldi tőzsdéken jegyzett kínai technológiai vállalatok “estek áldozatul” az amerikai-kínai politikai feszültség legutóbbi eszkalációjának, ami érzékenyen érintette részvényeik árfolyamát, a befektetői kockázatkerülés pedig átterjedt általában is a technológiai ágazatok részvényeire.

A kínai Didi Global részvénye például közel hat százalékkal gyengült még a kereskedés kezdete előtt a tőzsdén kívüli forgalomban. Az Alibaba részvénye közel három százalékkal, a Baidu részvénye közel négy százalékkal gyengült.

Az új koronavírus-variánsok megjelenése miatt kételyek merültek fel a fellendülés további alakulásával szemben, ami elsősorban a gazdasági aktivitás erősödéséből közvetlenül hasznot húzó ágazatok papírjait érinti hátrányosan, például a bankokét.

A Citigroup, a JP Morgan Chase, a Wells Fargo és Bank of America részvények két-három százalékkal csökkentek a piaci nyitás előtt.

Az olajárak már a harmadik egymást követő napja csökkennek és már háromheti nyereségüket veszítették el a hét elején elért több éves csúcsról. Az olajárat az OPEC+ termelésnövelési megállapodásának bizonytalanságai terhelik.

Az amerikai piacok nyitásakor a WTI nyersolaj ára 0,50 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 71,84 dolláron, a Brent ára pedig 0,29 százalékkal csökkent 73,22 dollárra.

Az eurót 0,55 százalékkal jegyzik erősebben 1,1854 dolláron, az arany spot ára 0,61 százalékkal emelkedett unciánként 1814,61 dollárra.