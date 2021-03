Vírus-hatás. Bevásárlókörúton az olasz maffia

A COVID-válság által térdre kényszerített vállalkozók sokaságát vásárolta fel a maffia Itáliában. 140 ezer cég van a szervezet bűnözés beépülése közvetlen veszélyének kitéve. A maffia vírus, amely legalább olyan veszélyes, mint a pandémia – figyelmeztetett az olasz kormányfő. Munkatársunk, Petrus Szabolcs a maffia térnyeréséről készített összefoglalót.

Aggasztó jelek

Nápolyban 2020-ban 663 vállalkozás cserélt gazdát. Az eladók a lockdown alatt bezárni kényszerült üzletek és a gazdasági válság hatására fizetésképtelenné vált cégek tulajdonosai. A krízis ellenére is tőkeerős vevők több jel szerint a helyi maffia, Camorra tagjai. Hasonló folyamatok zajlanak egész Itáliában. Rómában 2020-ban 1.265 üzlet, illetve vállalkozás cserélt gazdát. Szicília második legnagyobb városában, Cataniában 168.

A számok mindhárom városban az összes cég körülbelül 2 százalékát jelenti, a megszokott évenkénti tulajdonosváltások többszörösét – áll a vezető olasz piackutató, a Cerved elemzésében. Ebből az is kiderül, hogy koronavírus-járvány miatt 140 ezer vállalkozás van a szervezet bűnözés beépülése közvetlen veszélyének kitéve.

Ördögi kör

A kényszerzár miatt nincs bevétel, forgótőke nélkül nincs miből újraindulni – összesen 723 ezer olaszországi vállalkozás jó része, különösen az idegenforgalomban és a szórakoztatóiparban küzd a problémával. Tőke nélkül akkor sem tudnak újraindulni, ha a kormány a remények szerint tavasszal zöld utat ad.

„Reális a veszély, hogy a cash flow hiányt kihasználva vállalkozások sokaságába épül be a maffia, növelve a gazdasági befolyását” – mondta az új kormányfő, Mario Draghi az olasz törvényhozásban.

A Cerved nem veszélyről, hanem hónapok óta tartó folyamatról ír, amely különösen azokat a szektorokat és régiókat érinti, ahol a maffia a válság előtt is maghatározó gazdasági szerepet játszott. „A szervezet bűnözés számottevő készpénzzel rendelkezik, könnyen fel tudja vásárolni a csődbement üzleteket és be tud szállni a túléléshez tőkeinjekcióra utalt cégekbe” – áll a Cerved elemzésében, amelyet Draghi beszéde kapcsán a Repubblica idéz.

Országos jelenség

A szervezet bűnözés bevásárlókörúton van az olasz gazdaság szívében, Itália gazdasági fővárosát, Milánót övező Lombardiában, valamint Rómában és a főváros körüli Lazio régióban is – vonja le a következtetést a statisztikai adatokból a Cerved.

Lombardiában az országosnál rosszabb járványügyi helyzet miatt több a korlátozás, ezért különösen sok cég vált fizetésképtelenné. Számos üzlet új gazdára talált. A Repubblica összeállítása számokat idéz a Cerved tanulmányából. A turisták híján ügyfelek nélkül maradt 1.432 autókölcsönzőből idén januárban 41 cserélt gazdát. A home office általánossá válása miatt jóval kisebb forgalmat bonyolító 1.825 benzinkútból az elmúlt hónapban 52 üzemeltetője dobta be a törülközőt és adta át másnak az üzemeltetési koncesszióját. A legnépesebb olasz tartomány 33 ezer étterméből, amelyek tavasszal hónapokig bezárásra kényszerültek, október óta pedig este 6-ig lehetnek nyitva, 586-nak lett új tulajdonosa az elmúlt hónapban. Üzemeltetőt váltott körülbelül 500, franchise rendszerben működő élelmiszerüzlet is.

Az olasz nemzeti bank, a Banca d’Italia 2020-ban 10 százalékkal több esetben regisztrálta bűncselekmény gyanúját tulajdonosváltással összefüggésben, mint egy évvel korábban. Az esetek felében az olasz pénzügyőrség, a Guardia di Finanza vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást gazdasági bűncselekmény, pénzmosás, illetve szervezett bűnözéssel összefüggő bűncselekmények miatt.

„Több, mint kétezer esetet tártunk fel, amelyekben szervezetett bűnözői csoportok tőkeinjekción keresztül megpróbáltak részesedésest szerezni gazdasági társaságokban pénzmosási céllal, vagy azért, hogy ellenőrzést szerezzenek gazdasági ágazatok felett” – nyilatkozta Giuseppe Zafarana, a Guardia di Finanza tábornoka a Repubblica számára.

Legális vállalkozás illegális tőkével

A leggyakoribb módszer a direkt felvásárlás és az uzsorahitelezés. Amikor utóbbit nem tudja törleszteni az adós, a hitelező maffiózó átveszi a cégét – mondta a Római Szervezett Bűnözés Elleni Nyomozó Iroda vezetője, Ilaria Calò az olasz napilapnak.

A legális gazdasági tevékenység vonzó a tőkeerős bűnözői csoportok számára. A bűncselekményekből származó bevétellel nem csak azokban az ágazatokban jelennek meg a maffiózók, amelyekben régebb óta jelen van a szervezett bűnözés.

„Egészséges ágazatokban is befolyást szerez az alvilág és olyan szektorokat is pénzmosás céljára használ, amelyekben a probléma korábban teljesen ismeretlen volt” – hívja fel a figyelmet a Caló. Hozzátéve, hogy a bűnözők azon fogyatkozó gazdasági szereplők közé tartoznak, akik jelentős fogótőkével rendelkeznek. Ha bármilyen területen lehetőséget látnak, rögtön lecsapnak. Legyen az akár a maszkgyártás, akár egy korábban jól menő, de most a csőd szélére került szálloda.

A 700 ezer tagot tömörítő Olasz Kereskedők Szövetségéhez, a Confcommerciohoz 400 jelzés érkezett gyanús hitel, illetve felvásárlási ajánlatról lombardiai tagjaiktól az év eleje óta. Az esetek többségében gyanús hátterű üzletemberek kínáltak bürokrácia mentes uzsorahitelt vagy tettek a piaci ára alatti vételi ajánlatot.

A maffia a nép barátja? Aligha!

A szervezett bűnözői csoportok a válság kirobbanása óta előnyben részesítik a felvásárlást az uzsoráshitelezésnél. Előbbivel olcsón tudnak hosszú távú legális jövedelemforráshoz, illetve pénzmosási lehetőséget szerezni, egyúttal egyre több ágazatban meghatározó gazdasági szereplőjévé válni.

Az olasz csizma orrában elterülő tartományban, Calabriában született maffia, a ‘ndrangheta („jó ember”) gazdasági szerepvállalásával az utóbbi hónapokban sikeresen növelte társadalmi elfogadottságát. A nép barátjának szerepében tetszeleg. Sikeresen hiteti el egyre több olasszal országszerte, hogy biztosítja a munkahelyek megmaradását és a gazdaság talpra állítását – mondta Alessandra Dolci, a Milánói Szervezett Bűnözés Elleni Nyomozó Iroda vezetője a Repubblicának.

Állami segítség a maffiának?!

A maffia ellenőrzése alá került cégek az állami mentőcsomagok forrásaihoz is hozzáférnek. A költségvetésből gazdagítjuk a maffiát! – figyelmeztet Dolci.

Ha maffia legális gazdasági tevékenységet folytat és a törvényi feltételek teljesítése mellett igényel állami támogatás, nem lehet ellene fellépni. Ezért Dolci és nyomozói azt próbálják meg bizonyítani, hogy a tőke, amelyből a maffiózók megvásárolták a vállalkozását, bűncselekményből származott.

Vannak persze olyan esetek is, amikor a bűnözők illegálisan jutnak állami, önkormányzati forrásokhoz. A Banca d’Italia szerint a krízisalapok forrásainak 20 százaléka a feltételeket valójában nem teljesítő vállalkozásokhoz folyt be tavaly!

Állam az államban

„A maffia még sosem tudott olyan könnyen, gyorsan és legálisan pénzt keresni, mint a korona krízis kezdete óta” – nyilatkozta Rocco Sciarrone, a Torinói Egyetem gazdaságszociológusa a lapnak.

A maffia gazdasági tevékenységének elismert kutatója szerint a következő lépésenként a szervezett bűnözői csoportok Itália középső és északi részén is megpróbálják átvenni a népegészségügyi és gazdasági válság hatására egyre gyengébb színvonalon ellátott állami és önkormányzati feladatokat, ahogy ezt Dél-Olaszországban már sok évtizeddel ezelőtt megtették. „A maffia délen a mindennapi élet megkerülhetetlen szereplője. Állam helyett állam, önkormányzat helyett önkormányzat. Félő, hogy hamarosan az lesz északon is.”

Erre utal, hogy egyre gyakrabban a bajba került vállalkozók keresik a szervezett bűnözői csoportokkal a kapcsolatot pénzügyi segítség reményébe.

Egy régi szervezet új szerepben

A kép, amely a maffiózókat fegyveres gengszterekként ábrázolja, akik prostitúcióval, drog- és fegyverkereskedelemmel foglalkoznia, elavult! A maffia a hagyományos tevékenyégével szerzett tőkéjét egyre gyakrabban használja gazdasági tevekénységekhez, amelyek önmagukban jogszerűek. A szervezett bűnözői klánok a gazdaság fontos szereplőivé váltak.

A maffia vírus, amely legalább olyan veszélyes, mint a pandémia. Magában rejti a potenciált, hogy az egész gazdaságunkat megfertőzze – figyelmeztetett Draghi.

Petrus Szabolcs