Wachtler Tamás: piacvezetőként növekszik tovább a Porsche Hungaria

A Porsche Hungaria több, mint 20 százalékos piaci részesedéssel 2024-ben is megőrizte az immáron 33 éve tartó magyarországi piacvezető szerepét – fejtette ki a december végén tartott évértékelőjében Wachtler Tamás, a Volkswagen konszern márkáit importáló Porsche Hungaria (PH) ügyvezető igazgatója. Hozzátéve: a 2024-ben bevezetett 34 modell olyan kiemelkedő teljesítmény, ami egyedülálló a piacon.

A globális autópiacot elemezve Watchler Tamás kifejtette: az autóipar világszerte továbbra is kiemelkedő gazdasági szerepet tölt be azzal, hogy mintegy 14-15 millió ember dolgozik a szektorban. Magyarországon ez a szám mintegy 150 ezer főt jelent. Miközben a Covid-járvány és a háborús konfliktusok komoly fennakadásokat okoztak az ellátási láncokban, ezek a problémák mostanra enyhülni látszanak. Az autókereskedésekben vásárolt járművek többsége ismét időben leszállításra kerül, a kínálati piac helyreállt, és egyre több akció, kedvezmény érhető el. Az is pozitív fejlemény, hogy a magánvásárlók is visszatértek a hazai autópiacra.

Globálisan Kína továbbra is a legnagyobb autópiac, ahol 18-20 millió körüli autót értékesítettek 2024 október végéig. A kínai ráadásul nemcsak a legnagyobb autópiac a világon, hanem egyben a legnagyobb elektromos autópiac is, mert ott már minden második eladott autó elektromos: teljesen elektromos, vagy plug-in hibrid. Ezekből Kínában az elmúlt négy hónapban többet adtak el, mint a belső égésű autókból, ami azt mutatja, hogy az ázsiai országban már folyamatos az elektromos autóra való átállás. Amit a használt autót elektromos autóra cserélőknek nyújtott 2800 dolláros támogatás is segít. A szakértők becslése szerint Kínában a következő években brutális méretekben fog növekedni a piac: körülbelül 6-8 milliós növekedésre kell számítani 2030-ig. Ami nagyjából a német autópiac duplája. A második legnagyobb piac USA, ami körülbelül 11 millió volt szeptember-október végén, és ezt követi Európa, körülbelül 10 millió darabbal.

„Ha a Volkswagen konszernre fókuszálunk, az látszik, hogy a Volkswagen konszern továbbra is egyértelműen a világ második legnagyobb autógyártója. 2023-ban mintegy 9,2 millió autót adtunk el a teljes évben, 2024-et pedig körülbelül 9 millió körül fogjuk zárni” – fejtette ki a cégvezető.

Európában a legnagyobb autógyártó a Volkswagen konszern, a 2023-ban értékesített mintegy 3,4 millió autóval. 2024-ben is nagyjából ezt a teljesítményt ismétli meg. Amerikában, Dél Amerikában nagyon jól szerepelt a cég, Európában stagnálást lehetett megfigyelni, Kínában pedig csökkenést. Mivel Kína a hihetetlen növekedési dinamika miatt nagyon fontos a német konszern számára, az most egy olyan stratégiát alakított ki, amelynek keretében az ottani gyártókkal szövetkezve több mint 30 új modellt fog bevezetni a következő években, hogy visszanyerje pozícióit a hatalmas ázsiai országban.

„Hogyha a saját márkáinkat nézzük, akkor azt látni, hogy a Volkswagen körülbelül 4,9 millió autót adott el 2023-ben és a 2024-es eredmény is hasonló. Az Audinál mutatkozott csökkenés, de azt ne felejtsük el, hogy az a márka még soha nem zárt még olyan jó évet, mint 2023-ban, ezért várható is volt némi visszaesés. Ugyanakkor az is lényeges, hogy a márka hihetetlen megújulás előtt áll: rengeteg új modellel fogunk jelentkezni a piacon.”

Az európai autópiacra visszatérve kifejtette: az öreg kontinens autóspiaca stagnál. Az elektromos autó súlya továbbra ilyen 12-14 százalék körüli, miközben Magyarországon 2024 október végén 8,4%-os volt a növekedés 2023-hoz képest. Ezzel ebben a kategóriában bekerültünk a legjobban növekvő országok közé és ha hozzávesszük a novemberi és decemberi adatokat akkor két számjegyű növekedéssel is lehet számolni 2023-hoz képest. Ha a márkák sorrendjét nézzük, Európában a Volkswagen már több, mint két évtizede jelentős előnnyel piacvezető, miközben a top 5-be befért a Skoda és az Audi is.

A magyar autópiacon 2024 decemberig 141 ezer forgalomba helyezés történt és nagyjából ekörül zárt a piac. Ebből a személyautó értékesítés körülbelül 125 ezer darab, ami 2020 óta a legmagasabb szám, ami leginkább a privát vásárlók visszatérésének köszönhető. Amiben az is szerepet játszik, hogy a kamatok csökkentésével újra vonzónak találták a magánemberek, hogy új autót vásároljanak. Az elektromos autók súlya is nagyban növekedett 2023-hoz képest, ami szintén hozzájárult a növekedéshez. Ez azt jelenti, hogy a 2021 óta tartó csökkenés után pozitívba fordul a személyautó eladások alakulása Magyarországon, míg a haszonjárművek értékesítése az elmúlt húsz év második legerősebb eredménye lesz a piacon. A hazai személyautó értékesítést tekintve egyértelműen látszik, hogy a SUV-kat szeretik a legjobban, aminek 60 százalékos a súlya az eladásokban.

„A Porsche Hungária eredményeit tekintve a 20,6% körüli lesz a piaci részesedésünk 2024-ben, amikor jobban teljesítettünk és továbbra is magasan piacvezetők vagyunk, immáron 33 éve. Mindent megteszünk azért, hogy ez így is maradjon. Hogyha a haszonjárműveket nézzük, akkor 9,7% volt a teljesítményünk, amivel a negyedik helyre futottunk be ráadásul két és félszer annyi megrendelést vettünk föl kishaszon járművekből 2024-ben, mint 2023-ban. Emellett pedig a Skoda évek óta Magyarország kedvenc flotta márkája.”

Wachtler Tamás kiemelte: 2024-ben a modellbevezetések és premierek soha nem látott számban történtek. Az új és a megújult modellekből 34 érkezett a piacra, ami azt jelenti, hogy havonta körülbelül 3 premier történt. Ami egy világrekord teljesítmény: soha gyártó ennyi új modellt, vagy újítást nem vezetett még be piacra egy éven belül.

Érsek M. Zoltán