12 kilométer hosszú új kerékpárút épült 647 millió forintból – Kis-Balaton

A Kis-Balaton térségében négy települést összekötő, 12 kilométer hosszú új kerékpárút épült 647 millió forintból.

A vissza nem térítendő európai uniós támogatás jóvoltából a Széchenyi 2020 program keretében megvalósult bicikliút Egeraracsát, Esztergályhorvátit, Zalaszabart és Zalaszentmártont köti össze. A Kerékpárral a romantikus Zalában elnevezésű pályázat révén a kerékpáros turisták számára lehetővé válik a helyi és térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt jelentő kulturális, épített és természeti örökségek elérése.

Az új, közel 12 kilométeres, pihenőhelyekkel és szervizelési pontokkal is kiegészített útvonal több meglévő kerékpárúthoz is kapcsolódik, így a Zalavár és Balatonhídvég közötti, a nyugat-balatoni kerékpárúthoz, illetve az országos kéktúra útvonalakhoz és a Via Sancti Martini zarándokúthoz is.

A fejlesztés eredményeképpen még könnyeben megközelíthetővé válik kerékpárral a Balaton, a Kis-Balaton, Zalakaros, Kehidakustány és Lenti, illetve az itt lévő szálláshelyek, vendéglátóhelyek – közölte az önkormányzat.