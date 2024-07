Nemzetközi dizájndíjakat nyertek a Bahart új hajói

A Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) négy új hajója alig néhány hónappal a forgalomba állítása után rangos nemzetközi elismerésekben részesült – tájékoztatta a hajózási társaság szerdán MTI-t közleményben.

Az új hajók a világ legrangosabb dizájndíját, a RED DOT Design Awardot, valamint a neves nemzetközi iF Design díját érdemelték ki. Az előbbit az ipari formatervezés kiválóságai nyerhetik el. A Bahart hajóit a termékdesign kategóriában díjazták.

A közlemény szerint az 1953-ban alapított iF Design díj szintén globálisan az egyik legfontosabb design elismerés, amellyel a kiemelkedő minőséget és az innovációt értékelik. A nyertesek munkáit bemutatják az iF World Design Guide-ban, és az iF Design kiállításokon is – tették hozzá.

Mmindkét elismerést megkapta a Bahart két új katamaránja és a két új kompja is, amelyekkel az utaskényelmet, a nagy kapacitást, a fentarthatóságot, a biztonságos működést, valamint az üzemanyag-hatékonyságot díjazták. A hajók modern megjelenése és funkcionalitása is nagyban hozzájárult a díj elnyeréséhez.

Az új kompoknak és katamaránoknak köszönhetően a Balatonon sűrűbbé vált a menetrend, bővült a programválaszték. Csökkent a tó környezeti terhelése is, hiszen a hajók a legkorszerűbb emissziós előírásoknak megfelelő, alacsony károsanyag kibocsátású motorokkal rendelkeznek – hangsúlyozza a közlemény.

Az állami többségi tulajdonban lévő Bahart honlapjának tájékoztatása szerint a társaság flottája jelenleg 6 kompból, 14 személyhajóból és 6 nosztalgiahajóból áll.