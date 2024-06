Felfoghatatlanul nagy bércsomaggal gazdagodott a Tesla vezér

Miután egy amerikai bíróság, a részvényesek elfogultságára hivatkozva, korábban meg akarta akadályozni azt, hogy a Tesla tulajdonosa Elon Musk amerikai léptékkel is giga bércsomagot kapjon, a Tesla részvényesei most mégis megszavazták Musknak azt, ami szerintük jár.

“Szeretlek titeket, srácok!”- szakadt ki Elon Muskból a hétemn, miután a részvényesi szavazáson megítélték neki a 44,9 milliárd dolláros bércsomagot. Üdvözölve azt a “fantasztikus részvényesi bázist”, amely az egyik amerikai bíró által korábban elutasított, a vezetői tevékenységéért járó kompenzációs megállapodást visszaállította – írja az AlJazeera.

A Tesla csütörtöki éves közgyűlésén tartott szavazás azután történt, hogy egy bíró az amerikai Delaware államban elvetette az üzletet, megállapítva, hogy a vállalat igazgatótanácsa túl közel állt Muskhoz, és nem védte a részvényesek érdekeit.

“Csak azzal akarom kezdeni, hogy azt mondom, a fenébe is, imádlak titeket!” – mondta az ujjongó Musk, amikor a szavazás után megjelent a színpadon.

Musk fizetését a Tesla részvényárfolyamának csúcsán, 2021 végén mintegy 56 milliárd dollárra értékelték, de azóta a vállalat részvényárfolyamának esésével párhuzamosan az értéke mintegy negyedével csökkent. Ugyanakkor a részvényesek mostani szavazása nem feltétlenül jelenti azt, hogy Musk megkapja a bércsomagot, de megerősítheti a Tesla fellebbezését az üzletet elutasító delaware-i döntéssel szemben. Amikor Kathaleen McCormick delaware-i bírónő a januári döntésében “felfoghatatlannak” minősítette a fizetési csomagot. Hozzátéve: “Az igazgatótanács nem tette fel az (akkor – a szerk.) 55,8 milliárd dolláros kérdést, mert elragadtatta magát a “minden felfelé ívelő” retorikától, vagy talán Musk szupersztár vonzerejétől: szükséges volt-e egyáltalán a terv ahhoz, hogy a Tesla megtartsa Muskot, hogy elérje céljait?” – írta McCormick a határozatában.

Musk, aki 2003-ban alapította a Teslát, egyébként nem kap fizetést az autógyártó irányításáért. A 2018-as bérmegállapodásának feltételei szerint Musk beleegyezett abba, hogy a Tesla részvényeinek körülbelül 1 százalékát érő részvényeket kapjon minden egyes alkalommal, amikor a vállalat elérte valamelyik működési és pénzügyi célját. Miközben a Tesla üzleti tevékenysége Musk vezetése alatt szárnyalt, egy ponton a vállalat piaci értékét 1,24 billió dollárra emelve, az eladások jelentősen lelassultak a kínai EV-gyártók növekvő konkurenciája közepette.

Musk a politikával kapcsolatos szókimondó nézeteivel is vitákat váltott ki, és azzal a vélekedéssel küzdött, hogy túlságosan szétszórt, mivel hat vállalatban – köztük a SpaceX rakétatársaságban és az X közösségi médiaplatformban – is részt vesz.

A Tesla részvényei csütörtökön 0,7 százalékkal emelkedtek a zárás utáni kereskedésben, miután korábban 2,9 százalékkal erősödtek Musk közösségi médiában tett bejelentését követően, miszerint a befektetők támogatják az üzletet. A jóval a csütörtöki szavazást megelőzően – nyilván nem véletlenül -, Musk kétségeit fejezte ki a Teslánál töltött jövőjével kapcsolatban. Januárban Musk az X-en közzétett bejegyzésében azt mondta, hogy inkább a Teslán kívül építene mesterséges intelligencia- és robotikai termékeket, ha nem lehetne 25 százalékos részesedése a vállalatban. A Tesla nem közölte a szavazatok eredményét, de több nagy intézményi befektető ellenezte az ügyletet, köztük a Norges Bank Investment Management, a világ legnagyobb szuverén befektetési alapja is.

Musk már most is messze a Tesla legnagyobb részvényese, a részvények több mint 20 százalékát birtokolja. A Tesla részvényesei emellett csütörtökön jóváhagyták a vállalat Delaware államból Texasba való áthelyezésére, valamint Kimbal Musk és James Murdoch – Musk testvére, illetve Rupert Murdoch médiamágnás fia – újbóli kinevezésére vonatkozó javaslatokat is a vállalat igazgatótanácsába.

Érsek M. Zoltán