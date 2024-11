Ausztriában is felfigyeltek a Hotel&More terjeszkedésére

Az osztrák sajtó is felfigyelt a Hotel & More Group terjeszkedésére Alsó-Ausztriában, amelynek eredményeként a magyar szállodaüzemeltető egy osztrák szállodacsoport három egységének hosszú távú üzemeltetésével alapozza meg ausztriai jelenlétét.

– A terjeszkedési lehetőség egy tanácsadó cég ajánlásával került elénk. Ők jelezték, hogy az Alsó-Ausztriában működő Waldviertel Hotels tulajdonosai, ingatlanbefektetőként, üzemeltetőt keresnek szállodáikhoz – osztotta meg a korábbi hírekhez kapcsolódó részleteket Klemm Balázs, a Hotel & More Group vezérigazgatója. – A Waldviertelben tartott találkozón a Schuster házaspárral sikerült megállapodást kötni, így a Hotel & More hosszú távon átveszi a három szállodájuk irányítását.

A három ausztriai hotel a cseh határhoz közel, Waidhofen és környékén található. Mindegyik városi jellegű szálláshely, de természetközeli fekvése miatt az üzleti utazók és az aktív pihenést kereső magyar látogatók számára is egyaránt ideális. A Stadthotel Waidhofen és a Stadthotel Raabs háromcsillagos, míg a Stadthotel Gmünd-Stern négycsillagos besorolású. A portfólió része egy negyedik egység is Csehországban: az 5000 négyzetméteres kastélyt, a rendezvényekhez ideális alsó szinttel és a vendégszobákkal gazdagított emelettel alakítják majd át.

A bővítés híre Ausztriában is visszhangot keltett; a régió meghatározó lapja, a NÖN kiemelte, hogy a Waldviertel Hotels tulajdonosa, Jürgen Schuster elmondta: mivel ingatlanszakemberként szükségük volt egy professzionális üzemeltetőre, ezért választották a Hotel & More-t, akivel hosszú távra terveznek. A két fél közös célja a régióban és egész Ausztriában további szállodák csatlakoztatása a portfólióhoz.

Klaudia és Jürgen Schuster a Hotel&More vezetőjével Klaemm Balázzsal és a Waldviertel Hotels igazgatójával Szegedi Gáborral. Fotó: Michael Schwab

A Hotel & More Group, amely jelenleg 34 szállodát üzemeltet Magyarországon, Horvátországban, Székelyföldön és Szlovéniában, 700 alkalmazottat foglalkoztat. Klemm Balázs hangsúlyozta, hogy a cég nemzetközi bővítési terveihez olyan üzemeltetési és értékesítési rendszert hoztak létre, amely lehetővé teszi az új szállodák gyors integrációját. A portfolióhoz csatlakozó hoteleknél mindig a már bizonyított szakembereiket bízzák meg a vezetői feladatokkal, miközben a személyzet többi tagja felé maximális bizalommal fordulnak, hogy kibontakoztathassák képességeiket. Mivel a cég saját belső képzéssel is rendelkezik, a Hotel&More akadémia hallgatói a hazai mellett a csoport külföldi szállodáiban szerzett tudással is növelhetik a belső karrier lehetőséget.

Az írás testvérlapunk, AzUtazó felületén jelent meg.