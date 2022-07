A Covid ellenére is élénk maradt a francia-magyar gazdasági kapcsolat – Interjú Pascale Andreani nagykövettel

A francia vállalatok elégedettek a magyar piaccal, amit az is mutat, hogy jó részük itt fekteti be nyeresége nagy részét, miközben munkahelyeket és hozzáadott értéket teremtve újabb beruházásokat is indít Magyarországon. Ezért fontos, hogy Magyarország továbbra is a külföldi, különösen az európai közvetlen befektetések vonzására összpontosítson gazdaságpolitikájában – fejtette ki AzÜzletnek adott exkluzív interjújában Pascale Andreani, Franciaország magyarországi nagykövete.

– Hogyan látja a francia-magyar kereskedelmi kapcsolatok alakulását a Covid-járvány után?

– A Covid-járvány nem igazán változtatta meg a kétoldalú kapcsolatokat, hiszen Magyarországon 2547 francia állampolgár él hivatalosan regisztrálva.

Magyarországon mintegy 500 francia vállalat működik, amelyek egyharmada a szolgáltatási ágazatban tevékenykedik. A második helyen az értékesítési ágazat és a fogyasztási cikkek ágazata áll, amely a francia vállalatok mintegy 24%-át képviseli. Az ipar és az építőipar a francia vállalatok közel 14%-át teszi ki. A fennmaradó rész az autóipar, az egészségügy és az idegenforgalom között oszlik meg.

Kétoldalú szinten Franciaország Magyarország tizedik partnere, és a teljes kereskedelem 3,7%-át képviseli, ami gyakorlatilag megegyezik a 2020-as értékkel. Ugyanebben az időszakban Franciaország 4,2%-os részesedéssel a magyar termékek 7. legnagyobb célországa volt, és Magyarország 9. legnagyobb beszállítója maradt, ami azt mutatja, hogy a Covid nem volt jelentős hatással a kétoldalú kapcsolatainkra.

– Ön szerint mi a francia vállalatok és a gazdaság legnagyobb értéke?

– Franciaországnak valódi vonzereje van. Ennek legjobb bizonyítéka az Ernst & Young barométere, amely tavaly májusban, immár a harmadik egymást követő évben hazánkat a külföldi befektetések vezető európai célpontjának minősítette. Franciaország fő erősségei az iparban összpontosulnak, köszönhetően a szén-dioxid-mentesített energiának és a képzett munkaerőnek. Természetesen semmit sem lehet magától értetődőnek venni, ezért öt prioritást határoztunk meg annak biztosítására, hogy Franciaország megőrizze versenyképes pozícióját a világgazdaságban:

a csúcstechnológiai és innovációs iparágak támogatása;

az adóügyi versenyképesség javítására irányuló erőfeszítések folytatása;

a Made in France minőségének és hozzáadott értékének javítása;

a szakképzettséghez való hozzáférés megkönnyítése;

a technológiai áttörésekkel lépést tartó szabályozás lehetővé tétele, különösen az ipar számára fontos környezetvédelmi és szén-dioxid-mentesítési kérdésekben.

– Amikor a világ és a globális gazdaság már azt hitte, hogy végre elérkezett a béke és a jólét időszaka, az ukrajnai háború jelentősen megváltoztatta a gazdasági forgatókönyvet. Hogyan hat ez a francia gazdaságra és a francia-magyar gazdasági kapcsolatokra?

– A francia gazdaságot a világ legtöbb más gazdaságához hasonlóan az ukrajnai háború következményei is érintették. Ennek ellenére továbbra is optimisták vagyunk 2022-re vonatkozóan. A gazdasági tevékenység lassulása várható, de a növekedés folytatódik. Az infláció visszatérése szintén fontos jelenség, de az emelkedő energiaárak leküzdésére hozott intézkedéseknek köszönhetően részben sikerült megfékezni. Ennek következményeit Magyarország is tapasztalja, ami miatt a jegybank nemrég jelentősen megemelte a 2022-re vonatkozó inflációs várakozását.

Ami a kétoldalú gazdasági kapcsolatainkat illeti, az ukrajnai háború, akárcsak a Covid, nem csökkentette a pozitív lendületet. A francia vállalatok által Magyarországon elért forgalom továbbra is jelentős, valamivel több mint 9 milliárd eurót tesz ki. Ezt nagyrészt ipari vállalatok valósítják meg. A francia vállalatok tevékenysége az ország autóipari termelésén kívül mintegy 6%-ot teszi ki. Ki kell emelni a francia kkv-k közelmúltbeli érkezését, mivel itt képzett és versenyképes költségű munkaerőt találnak.

Ezenkívül két dolgot érdemes megjegyezni:

a magyar gazdaság egyik legfontosabb ágazatában, az autóiparban jelen lévő 32 francia vállalat több mint 6000 alkalmazottat foglalkoztat, és forgalmuk meghaladja a 2 milliárd eurót, bár az ágazatban foglalkoztatottak mindössze 4%-át teszik ki, ami a magas termelékenységükről (27%) tanúskodik.

Franciaország fontos képviselője a magyar egészségügyi ágazatnak. A magyarországi ágazat 5,1 milliárd eurós globális forgalmának körülbelül egyharmada a francia jelenlétnek és a 22 nagyon eredményes vállalatunknak köszönhető.

– Ön szerint mi az, ami ma a legérdekesebb a francia cégek számára a magyar piacon, és min kellene változtatni?

– A francia vállalatok elégedettek a magyar piaccal, és jó részük úgy dönt, hogy nyereségük nagy részét itt fekteti be. Emellett vállalkozóink továbbra is új beruházásokat indítanak Magyarországon. Munkahelyeket és hozzáadott értéket teremtenek az ország számára. Az extraprofit adókról szóló közelmúltbeli döntések azonban arra késztethetik vállalatainkat, hogy elhalasszák a befektetéseiket. Ezért fontos, hogy Magyarország továbbra is a külföldi, különösen az európai közvetlen befektetések vonzására összpontosítson gazdaságpolitikájában, és a feldolgozóipari értéklánc egyik legversenyképesebb műhelyeként pozícionálja magát.

– Magyar Francia Kereskedelmi és Iparkamara (CCI France Hongrie) tevékenységét vizsgálva egyértelmű, hogy a francia és a magyar vállalatok között még további lehetőség van az együttműködésre. Véleménye szerint melyek azok a területek, amelyeken a legreálisabb a kapcsolatok erősítése, és mit lehet tenni a vállalatok közötti gazdasági együttműködés elmélyítése érdekében?

– CCIFH-nak részben az a szerepe, hogy hálózatain keresztül és a Team France Export egyetlen magyarországi kapcsolattartójaként összehozza a két ország vállalkozásait. Franciaország azonban már most is erősen képviselteti magát Magyarországon számos ágazatban, nevezetesen az autóiparban, az építőiparban, a kereskedelemben, az iparban, az egészségügyi ágazatban és a pénzügyi szolgáltatások területén. Magyarország nagyszerű fejlődési kilátásokat kínál, és a magyarországi szakosodott ügynökségekkel együttműködve azon dolgozunk, hogy több francia vállalatot üdvözölhessünk, különösen az ipar és a szolgáltatások területén.

– A Covid-járvány egyik nagy vesztese a turizmus, amely az üzleti turizmus mellett a franciák és a magyarok közötti személyes kapcsolatok fejlődésének és erősödésének is kulcsfontosságú tényezője. Mit gondol, mikor tér vissza a két ország közötti utazás újjáéledése?

– A Covid ellenére folytattuk a munkát a turizmus területén, ahogy más területeken is. A “Fókuszban Franciaország” médiakörút például február 24-én tért vissza Budapestre. Öt francia partner érkezett Budapestre erre az alkalomra: Nizza és Ouest Corsica idegenforgalmi hivatala, Les Ménuires alpesi üdülőhely, a Château de Chenonceau és a Fontevraud-i apátság. Ez lehetővé tette, hogy 17 magyar újságíró és influencer egy promóciós film segítségével megismerje a France 2022 legfontosabb újdonságait. A franciaországi desztinációs tervvel és az Európai Unió francia elnökségének célkitűzéseivel összhangban a fenntartható turizmus volt a médiakörút egyik fő témája.

A válság előtt évente mintegy 200 ezer magyar turista látogatott Franciaországba. Az erőteljes gazdasági fellendülésnek és a kiváló légi összeköttetésnek köszönhetően a magyar piac minden eddiginél nagyobb növekedési lehetőséget jelent Franciaország mint úti cél és a turizmusban érdekelt valamennyi szereplő számára.

Érsek M. Zoltán