Franciaország gazdasági: tények, számok

Franciaország a külföldi közvetlen befektetések egyik fő fogadó országa. 2022-ben összesen több mint 36 milliárd dollárt fektettek be Franciaországban külföldi tőke formájában külföldi leányvállalat létrehozása vagy fejlesztése, illetve egy francia vállalatba történő befektetés céljából.

A gazdaság bizonyos ágazataiban tapasztalt nehézségek ellenére Franciaország gazdasági helyzete elég erős ahhoz, hogy támogassa jóléti állam modelljét. Franciaország azonban súlyos belső és külső válságok szorításában van, beleértve az inflációt, az emelkedő energiaárakat és a lakásválságot, amelyek a francia háztartások pénztárcáját nehezítik. A francia gazdaság előtt álló egyik legfontosabb kihívás továbbra is a dezindusztrializáció és a növekvő importfüggőség. A 100 milliárd eurós negatív kereskedelmi mérleggel Franciaország lényegesen rosszabbul áll, mint szomszédai. Ennek megállítására Franciaország a termelőeszközök területére történő áthelyezésével számol: a COVID végén a kormány több mint 800 millió eurót különített el egy áthelyezési tervre.

Gazdasági fejlődés és külkereskedelem

Franciaország 2022-ben közel 2,8 billió dolláros GDP-jével a 7. helyre emelkedett a világ leggazdagabb országai között, megelőzve Olaszországot, Brazíliát és Kanadát. 2020-ban a vállalatok túlnyomó többsége a szolgáltatási és kereskedelmi szektorban működött. Az ország dezindusztrializációja számos ágazatot erősen érintett, amelyek termelőeszközei ma már Kelet-Európában vagy a Távol-Keleten vannak. Ennek ellenére bizonyos iparágak továbbra is erősek Franciaországban, mint például a luxusipar, a kozmetika és a repülés. Ez utóbbi szektor biztosítja a legjobb nemzetközi eredményeket. 2023-ban a repüléstechnikai kereskedelmi mérleget közel 30 milliárd euróra becsülték.

Összességében azonban Franciaország nagyon erős egyensúlyhiánnyal néz szembe kereskedelmi mérlegében. Németország továbbra is a fő kereskedelmi partnere, mind az import , mind az export tekintetében. Franciaország még az egykor nagymértékben feleslegben álló mezőgazdasági szektorban is egyre több élelmiszert importál, különösen európai partnereitől. 2015 óta a mezőgazdasági kereskedelmi mérleg egyenlege még hiányossá is vált. De leginkább a fosszilis tüzelőanyagokból származó termékek behozatala rontja le a kereskedelmi mérleget. Az energiával kapcsolatos kereskedelmi hiány 100 milliárd eurót tett ki 2023-ban. Ez a szám folyamatosan növekszik az Oroszországgal kötött tranzakciók megszakadása miatt, amely az ukrajnai háborúig az olaj és a gáz jelentős részét szállította Franciaországban.

A háztartások jövedelme és fogyasztása

2022 óta az infláció visszatért Franciaországba. A világpiaci energiaárak szárnyalása Európa-szerte felpörgette az inflációt. 2023 januárjára a gáz ára megduplázódott 2015-höz képest, a fogyasztási cikkek pedig 20%-kal emelkedtek.

Az ingatlan továbbra is sok háztartás számára drága Franciaországban. 2022-ben a lakhatás a háztartások rendelkezésre álló jövedelmének 18,1%-át tette ki Franciaországban. Ráadásul a franciák egyre inkább vonakodnak attól, hogy tulajdonosokká váljanak. Az ok az ingatlanválság és az euróövezeti kamatlábak megugrása.

Amíg 2020-ban a háztartások pénzügyi befektetéseinek csúcspontja volt , a tendencia 2022 óta meredeken csökkenő tendenciát mutat. A megtakarításokat általában a franciák vásárlóerejének stagnálása befolyásolja, 2021 és 2022 között 3 ponttal csökkent a háztartások megtakarítási rátája Franciaországban .

Állami kiadások és bevételek

A legtöbb európai országhoz hasonlóan Franciaország is a jóléti állam mintájára épült, ahol a szolidaritás és a vagyon újraelosztás elve érvényesül, és ahol az állam szociális szerepvállalásának számos formája alakult ki. A beavatkozási területek között találjuk a nemzeti oktatást, mint az államháztartás egyik fő befektetési területét: 2022-ben 80 milliárd euróval. A társadalombiztosítás is e jóléti állam egyik alapja. Franciaország életkorral, betegséggel, munkanélküliséggel és családdal kapcsolatos védelmet biztosít. A társadalombiztosítási rendszer összességében költségvetési egyensúlyban van.

