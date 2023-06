A Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal is profitál az uniós pénzekből

AZ Európai Bizottság 107 közlekedési infrastrukturális projektet választott ki, amelyek több mint 6 milliárd euró összegű uniós támogatásban részesülnek az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből, a közlekedési infrastruktúrába történő stratégiai beruházások uniós eszközéből. Köztük van a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal is.

A finanszírozás több mint 80%-a olyan projekteket támogat, amelyek hatékonyabb, környezetbarátabb és intelligensebb vasúti, belvízi és tengeri útvonalakat hoznak létre a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) mentén. A projektek emellett támogatni fogják az Ukrajna exportjának és importjának megkönnyítésére létrehozott EU-Ukrajna szolidaritási folyosókat is.

A TEN-T törzshálózat mentén a nagyobb, határokon átnyúló vasúti összeköttetések is prioritást kaptak a finanszírozáshoz. Ezek közé tartozik többek között a Brenner-bázisalagút (amely Olaszországot és Ausztriát köti össze), a Rail Baltica (amely a három balti államot és Lengyelországot köti össze Európa többi részével), valamint többek között a Németország és Hollandia közötti, határokon átnyúló szakasz (Emmerich-Oberhausen).

Az Európai Bizottság által közreadott dokumentumból kiderül, hogy 256 millió eurót szánnak a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal modernizálására is.

Az írországi, görögországi, spanyolországi, lettországi, litvániai, hollandiai és lengyelországi tengeri kikötők támogatást kapnak a part menti villamosenergia-ellátás fejlesztéséhez a kikötéssel érintett hajók üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentése érdekében.

A belvízi közlekedés időtállóvá tétele érdekében korszerűsítik a Franciaország és Belgium közötti Szajna-Schelde határokon átnyúló vízi utak infrastruktúráját. A Duna és a Rajna medencéjében található belvízi kikötők, például Bécs és Andernach szintén korszerűsítésre kerülnek.

Az uniós vasúti közlekedés biztonságának és kölcsönös átjárhatóságának további növelése érdekében az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszert (ERTMS) Csehországban, Dániában, Németországban, Franciaországban, Ausztriában és Szlovákiában építik be a vonatokra és a vasútvonalakra. A közutakon több uniós tagállam is intelligens közlekedési rendszereket és szolgáltatásokat (ITS) fog bevezetni, különösen az együttműködő ITS-eket (C-ITS) a biztonságosabb és hatékonyabb közlekedés érdekében. A légi közlekedés hatékonyságának növelése és az egységes európai égbolt létrehozása érdekében több tagállam is támogatni fogja az európai légiforgalmi szolgáltatási projekteket.