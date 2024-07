A Google a Wiz felvásárlásával erősíti a felhőjét

Az Alphabet a Google anyavállalata a Wiz felhőbiztonsági cég megvásárlásával kívánja megerősíteni a felhőbiztonsági kínálatát nagy szervezetek számára, ami ráadásul a felhőalapú rivális Amazon.com-mal is segítene felvenni a harcot.

Az Alphabet előrehaladott tárgyalásokat folytat a Wiz felvásárlásáról egy 23 milliárd dolláros üzlet keretében, amely a Google legdrágább akvizíciója lenne, és olyan kiberbiztonsági termékeket biztosítana számára, amelyek megvédik a nagyvállalatokat pusztító zsarolóvírus-bandáktól.

A Reuters tudósítása szerint a felhőbiztonság forró piacán a Wiz olyan eszközöket kínál, amelyek lehetővé teszik a szervezetek számára, hogy teljes infrastruktúrájukat és speciális szoftvereiket átvizsgálják a fenyegetések után. A Google emellett az elmúlt években folyamatosan bővítette kiberbiztonsági kínálatát. Két évvel ezelőtt 5,4 milliárd dollárért megvásárolta a népszerű Mandiant kibercéget.

“Úgy gondolom, hogy versenyezni próbálnak a Microsofttal és kisebb mértékben az AWS-szel (Amazon Web Services)” – mondta Marc Bleicher, a Surefire Cyber ​​biztonsági cég technológiai igazgatója. “A Wiz azon kevesek egyike, akik a felhőalapú biztonsági piac nagy részét egyetlen platformon kezelik”.

A Wiz-t 2020-ban, a koronavírus-járvány csúcspontján alapították, azzal a céllal, hogy hasznot húzzon a távmunka felé való elmozdulásból és a szervezetek által az asztali számítógépekről felhőalapú környezetre való átállásból. A legtöbb nagy szervezet az évek során áttért adatainak felhőben való tárolására, de ez biztonsági kockázatokkal járt – különösen a vállalatok terjeszkedésével és összetettebbé válásával.

A Morgan Stanley szerint a technológiának nagy katalizátornak kell lennie az értékesítésben, ha új eszközök beszerzésére csábítja a vásárlókat. Alapítói, az izraeli hadsereg egykori hírszerzési tagjai korábban egy másik felhőbiztonsági céget alapítottak, Adallom néven, amelyet a Microsoft 320 millió dollárért vásárolt meg 2015-ben. A New York-i székhelyű cég azóta gyorsan növekedett. Mindössze két hónappal ezelőtt, az RSA kiberbiztonsági konferenciáján San Francsicóban, a Wiz azt mondta, hogy a cég értéke 12 milliárd dollár. Most 2025-ben egymilliárd dollár éves organikus bevételre számít, és összesen közel 2 milliárd dollárnyi kockázatitőke-befektetést vont be – mondta el egy, a Google-al kapcsolatos tárgyalásokat ismerő, névtelenséget kérő személy.

A Wiz-felvásárlási tárgyalások során a globális kiberbiztonsági ügyletkötés üteme jelentősen felgyorsult 2024-ben. Az idei év első felében 120 globális kiberbiztonsági ügyletet jelentettek be, amelyek 12,4 milliárd dolláros üzletértéket jelentettek, szemben a tavalyi 137 ilyen ügylettel. A Dealogic pénzügyi információs cég adatai szerint az ügylet értéke 4,8 milliárd dollár.

Dave Dewalt, a NightDragon kiberközpontú kockázatitőke-társaság alapítója elmondta, hogy a Wiz növekedése az erős marketingnek és a “jó helyen, a megfelelő időben, a megfelelő termékkel való tartózkodásának az eredménye”. Hozzátéve: a felhőalapú biztonság a kiberbiztonság legfontosabb és leggyorsabban növekvő része, amelyet a nagy szervezetek elleni támadások okoznak. A tét exponenciálisan nagyobb a felhőben. Ezért a biztonságnak exponenciálisan erősebbnek kell lennie, és (ott) több bevételre van szükség.

Érsek M. Z.

Fotó:Bigstock