A hazai vegyipari óriás újabb CSR Hungary elismerésekkel gazdagodott

A CSR Hungary Summit 2023 konferencia nap estéjén immár 16. alkalommal került sor a Magyar Üzleti Felelősség Díj, a CSR Hungary Díj ünnepélyes díjátadójára. A Henkel Magyarország Kft. ezúttal két CSR Hungary kitüntetésben és egy különdíjban részesült.

A Magyar Üzleti Felelősség Díj, azaz a CSR Hungary Díj már 2007 óta a hazai vállalat fenntarthatóság és felelősség elismert díja, amely évente értékeli Magyarország legkiemelkedőbb felelős és fenntartható kezdeményezéseit, projektjeit és menedzsmentrendszereit az üzleti szektorban. Elismeri azokat a vállalatokat és szervezeteket, akik jelentős hatást gyakorolnak az üzleti életre, a társadalomra és a környezetre.

A Henkel Magyarország a fenntarthatóság terén kiemelkedően élenjáró vállalat és elkötelezett ezen vezető szerep megtartása mellett. Ennek jele, hogy az idei CSR Hungary díjátadón három díjat is átvehetett. A vállalat „CSR értékeink alapja munkatársaink és vállalati kultúránk” pályázata a „CSR lelke (Legjobb belső CSR megoldásokért)” kitüntetést, míg a Persil a gyerekekért #tisztaruhátmindenkinek kezdeményezése „A Legjobb CSR Programért (Közös ügyek-közös felelősség)” kategóriában szerzett elismerést. A Trade Magazin már fél évtizede kapcsolódik a CSR Hungary elismeréséhez, hogy a nyertes FMCG-piaci pályázatok közül kettőt kiemeljen, támogatva ezzel is őket a még szélesebb körű megismertetésben. Az egyik Trade Magazin Különdíjat a Henkel Magyarország „CSR értékeink alapja munkatársaink és vállalati kultúránk” pályázata érdemelte ki.

CSR értékeink alapja munkatársaink és vállalati kultúránk

A Henkel Magyarország a tavalyi esztendőben fontos mérföldkőhöz érkezett. A vállalat 35. évfordulójának megünneplése mellett új irodaházba is költöztek; mellyel egy régi szándék teljesült. Ezt a momentumot egy olyan belső rendezvénnyel koronázták meg, melyben a múltidézés és búcsúzás mellett a munkatársaké, a generációs sokszínűségé valamint a társadalmi szerepvállalásé volt a főszerep.

„A ’From past to future’ rendezvényünkön a búcsúzás, a vállalattörténeti múltidézés, az örömteli pillanatok és a jótékonysági tevékenység együtt valósult meg. Munkatársaink és a már nyugdíjba vonult kollégáink együtt búcsúzhattak el a közel harminc éven át vállalatunknak otthont adó régi épülettől. A remek hangulatú esemény főzőversenye sem a rivalizálás, hanem az összetartozásról és összefogásról szólt. Az ízletes ételekből 100 adagot olyan rászorulóknak ajánlottunk fel, akik mindennapi nehézségekkel küzdenek. Ezt az eseményt mi magunk nemcsak egy rendezvényként éltük meg, hanem olyan szellemiséget hordozunk azóta, melyben a generációink, vállalati sokszínűségünk és a társadalmilag jó ügyek mellé állás még inkább mindennapjaink részét képezik. Külön öröm számunkra, hogy ezt az értékteremtést a CSR Hungary Bizottsága és a Trade Magazin is egy-egy díjjal értékelte” – mondta Dr. Fábián Ágnes, a Henkel Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

Persil a gyerekekért #tisztaruhátmindenkinek

A Persil szerint a gondtalan gyermekkor és a tehetség kibontakoztatásának esélye mindenkinek jár: ennek szellemében indította útjára a „Persil a gyerekekért” kampányt, melynek célja, hogy „tisztább jövőt” biztosítson a leginkább rászoruló gyerekek számára, és lehetővé tegye számukra, hogy minden nap tiszta ruhát viselhessenek. A tiszta ruha ugyanis nem csak kényelmi vagy higiéniai szempont – egy tavaly, a márka megbízásából készült 1000 fős, reprezentatív kutatás alapján a magyar társadalom jelentős része előítéletekkel viseltetik a piszkos ruhát viselő gyerekekkel szemben, ami a rászorulók további szociális elszigetelődéséhez vezet. A magyarok nagyjából 25 százaléka nem engedné gyermekét olyannal játszani, akinek láthatóan koszos, elhanyagolt a ruhája. Az idén is futó kampány ez ellen a társadalmi elszigetelődés ellen is megpróbál tenni.

„Nagyon köszönjük a vásárlóink támogatását, hála nekik, a tavalyi kampányunk során az ország legszegényebb településein több mint 2500 háztartásnak tudtunk segíteni, hogy tiszta ruhához jussanak. Az idei célunk, hogy legalább 300.000 kg tiszta ruhához juttassuk a rászoruló családokat. Büszkén vettük át a programunkkal kiérdemlő CSR Hungary Díjat” – teszi hozzá Pásztor Csilla, Senior Brand menedzser.

A Henkel Magyarország fenntarthatóság iránti és társadalmi elkötelezettségét már több alkalommal értékelték pozitívan, az idén átnyújtott díjakkal együtt a vállalat már 7 CSR Hungary Díjjal büszkélkedhet.

A Henkelről

A Henkel márkáival, innovációival és technológiáival világszerte piacvezető az ipari és fogyasztói termékek területén. Az Adhesive Technologies üzletágával a Henkel globális vezető a ragasztók, tömítőanyagok és funkcionális bevonatok piacán. A Consumer Brands üzletága révén a vállalat számos piacon és kategóriában világelső, különösen a mosó- és háztartási tisztítószerek, valamint a hajápolás terén. A cég három legerősebb márkája a Loctite, a Persil és a Schwarzkopf. A 2022-es pénzügyi évben a Henkel több, mint 22 milliárd euró árbevételt és mintegy 2,3 milliárd euró korrigált üzemi eredményt ért el. A Henkel elsőbbségi részvényeit a német DAX tőzsdeindexben jegyzik. A Henkelnél a fenntarthatóságnak nagy hagyománya van, a vállalat világos fenntarthatósági stratégiát követ meghatározott célokkal. A Henkelt 1876-ban alapították, és ma világszerte több, mint 50 000 munkatársa sokszínű csapatot alkot, akiket az erős vállalati kultúra, a közös értékek és a „Pioneers at heart for the good of generations“ vállalati cél köt össze. További információ: www.henkel.com; www.henkel.hu.