A hőszigetelőanyagok eladása hasított, rekordnyereség a Masterplastnál

Romló makrogazdasági környezetben is túlszárnyalta korábbi eredményeit a Masterplast. A kibontakozó energiakrízis közepette kiemelkedően nőtt a hőszigetelő anyagok értékesítése, amellyel a vállalat ellensúlyozni tudta a bázisévben jelentős egészségügyi védőruha projekt bevételeinek.

Közölték: a vállalat az általánosan romló makrogazdasági előrejelzések mellett is erős hőszigetelési szezonra készül, a tartósan magas energiaárak, az energiakorlátozások és a várhatóan Európa szerte induló épületenergetikai korszerűsítési programok hatásaként pedig hosszútávon is erőteljesen élénkülő keresletre számít. Ezért a Masterplast újabb hőszigetelőanyag gyártó üzemek elindításán dolgozik, melyek közül 3 gyártóegység már 2023-ban megkezdi a kibocsátást. Az első hat hónapot követően az egész évre tervezett adózott eredmény mintegy 70 százaléka teljesült. A társaság közlése szerint a számára kedvező devizakörnyezet fennmaradása esetén az éves adózott eredmény meghaladhatja a 2022-re kiadott 16,5 millió eurós eredmény előrejelzést.

A tavalyi év és a vállalat történetének legerősebb időszaka volt a második negyedév. A bázis időszak rekord eredményében jelentős hatása volt az akkori egészségügyi védőruha értékesítésnek, amivel az idei évben már nem számolhatott a társaság. A folyamatosan romló gazdasági környezet ellenére a kialakuló energiahelyzet hatásaként kilőtt a szigetelőanyagok forgalma, amivel sikeresen áthidalta a kieső egészségipari bevételeket a Masterplast. A homlokzati hőszigetelő anyagok értékesítése 47 százalékkal bővült és az egyéb szigetelőanyagok forgalmával együtt az árbevétel már több, mint 63 százaléka az épületek energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódott. Kimagasló volt a növekedés a magyar és az olasz piacon, utóbbinál a második negyedévben 82 százalék, míg féléves összesítésben immár 156 százalékos árbevétel növekedés mutatkozik. Ukrajnában, a háború első hónapjaiban a működése felfüggesztésére kényszerült a társaság, azonban a második negyedévben részlegesen újraindult a munka az ország azon területein, ahol nem zajlanak háborús cselekmények. Ezért a vállalat azzal számol, hogy az év hátralévő részében csökkenni fog az ukrán piacon bekövetkezett visszaesés. Az egészségipari szegmens a sikeres termékfejlesztéseket követően a második félévben már nagyobb mértékben hozzájárulhat a forgalom és az eredmény javulásához.

A vállalat szigetelőanyag gyártó üzemei teljes kapacitáskihasználtság mellett működtek, a folyamatos és bővülő kibocsátás tovább javította a termelési hatékonyságot. A gyártás alapanyagellátása biztosított, a társaság felkészült a második félévben várhatóan felfutó piaci igények kiszolgálására. A vállalat, a növekedési stratégiájának megfelelően nagyléptékekben fejleszti gyártói hátterét és újabb hőszigetelőanyag gyártási beruházásokat is indított. Az elkészült fejlesztések nemzetközi szinten is jelentős szereplővé léptették elő a magyar gyártót az üvegszövet és tetőfólia termékszegmensben, miközben 2023-ban 3 újabb hőszigetelőanyag gyártó üzemegység kezdi meg a termelést. A Szabadkán futó zártcellás polisztirol és az Olaszországban indított expandált polisztirol gyártásfejlesztési beruházás mellett egy újabb hungarocell gyártó üzem létesítése is megkezdődött Magyarországon. A fejlesztések révén jelentősen bővül a vállalat hőszigetelőanyag gyártási kapacitása, ami lehetőséget teremt a kibontakozó piacbővülés kiaknázásához.

A második negyedévben az árbevétel 57,6 millió euró volt, amivel sikerült elérni a bázis nagyon magas szintjét, míg féléves összesítésben már 109,1 millió euró az árbevétel, amely 14 százalékkal haladja meg a bázisidőszak teljesítményét. Az EBITDA 14,6 százalékos arány mellett 8,4 millió eurós értéket ért el a második negyedévben, míg az első hat hónapot követően 13,6 millió euróra emelkedett, ami 6 százalékkal haladja meg a bázisértéket. A második negyedévben a társaság számára kedvező devizamozgások támogatták a kimagasló pénzügyi eredmények elérését, aminek köszönhetően az adózott eredmény 30 százalékkal bővült, és féléves összesítésben 25 százalékos növekedés mellett, 11,5 millió eurós értékével rekordszintre emelkedett – írta közleményében a Masterplast.

„A második negyedévben nyújtott teljesítményünk igazolja, hogy az általánosan romló gazdasági környezetben és növekvő infláció mellett is pozitív kilátásai vannak a hőszigetelőanyag piacnak. A tartósan magas energiaárak és kibontakozó energiakrízis hosszútávon is keresletélénkítő hatással lesznek, miközben a REPowerEU terv hozadékaként új épületenergetikai korszerűsítéshez kapcsolódó támogatási programok elindulását várjuk az Európai Unió tagállamaiban. A hőszigetelés évtizede megkezdődött, Szlovákiában máris elfogadott a kormány egy új zöld programot, amellyel 560 millió eurós keretből 30.000 energiafaló régi építésű ház felújítását támogatják. Itthon, a hétszeres lakossági és kisvállalkozói piaci gázárak ismeretében erőteljes szigetelési hullámra készülünk az őszi szezonban. Felkészült a gyártásunk, stabil ellátást és árszintet tudunk biztosítani a vevőinknek, a jövő tekintetében pedig nagyléptékekben bővítjük hőszigetelőanyag gyártási kapacitásainkat. Magyarországon a szakmai szervezetek álláspontjával egyetértünk és a 3+3 millió otthonfelújítási támogatási program kifutását követően szükségesnek látjuk, egy új célzottan épületenergetikai korszerűsítést támogató állami program elindulását”- tette hozzá Tibor Dávid, a Masterplast elnöke.

Az 1997-ben alapított Masterplast csoport a közép-kelet-európai régió legnagyobb magyar többségi tulajdonban lévő építőanyag gyártó és forgalmazó vállalata. A cégcsoport 10 országban rendelkezik saját tulajdonú leányvállalattal, és további 30 országba értékesíti termékeit. A Budapesti Értéktőzsdén, a prémium kategóriában jegyzett vállalat 2021-es árbevétele 191,5 millió euró volt.