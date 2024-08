A klímaváltozás miatt is drágul a trópusi növények termesztése

Az egész bolygót érintő klímaváltozás, a fokozódó hőhullámok, az aszály, más vidékeken pedig ugyanebben a szezonban jelentkező hatalmas esőzések és áradások komoly károkat okoztak a kardamom ültetvényeken, sok helyen még az érés előtt elpusztult a termés. A mennyiség csökkenése és az ebből következő drágulás egyre jelentősebb.

Az El Niño éghajlati jelenség nagy mértékben befolyásolta a Föld klímáját és fel is erősítette a klímaváltozás hatásait az elmúlt 1-1,5 évben. Az IFLScience arra is felhívja a figyelmet, hogy a modellszámítások szerint érdemes ehhez hozzászokni, mert a következő ilyen időszakok egyre melegebb időjárást hozhatnak majd.

„A globális klímaváltozás nagy hatással van a trópusi növények termesztésére, Indiában például hatalmas esőzésekről, áradásokról olvashattunk az elmúlt hónapokban, ami komoly károkat okozott a kardamom ültetvényeken is” – tájékoztatott Vas Orsolya a fűszerkereskedelemmel foglalkozó Alpaka Kft ügyvezetője. „Mi a másik nagy termőhelyről, Guatemalából származó kardamomot forgalmazunk, a Karibi-térségben az elmúlt év második felében és ez év elején az El Niño melegrekordokat, súlyos aszályokat hozott. A kardamom ültetvények megszenvedték a rendkívüli szárazságot, a termés a felére csökkent.”

A kardamom eddig is a világ 3. legdrágább fűszere volt, a sáfrány és a vanília után. Kimutatások szerint ugyanakkor mostanra, tavaly júliushoz képest a termőhelyi termelői ár 100-200 százalékkal emelkedett.

„És örülhetünk, ha egyáltalán kapható.” – fogalmaz a fuszerkereskedelem.hu ügyvezetője. „A tavalyi termésből származó készletek elfogyhatnak még mielőtt az új termés elérhető lenne, ami viszont töredéke a tavalyi mennyiségnek, mindez rendkívüli mértékben emeli az árakat.”

A szív fűszere

A kardamom Dél-Indiában őshonos, de ma már termesztik Ázsia legtöbb trópusi éghajlatú vidékén, a legnagyobb exportőr pedig Guatemala. A gyömbérrel rokonságban lévő, 2-5 méter magasságot is elérő növény 1 cm-es, háromrekeszű toktermése maga a kardamom. Egy ilyen termésben körülbelül 15-20 darab mag van, azért is számít a világ 3. legdrágább fűszerének, mert bonyolult és nehézkes a termesztése. Termését csak kézzel lehet begyűjteni, így sok időbe és munkába telik a betakarítás.

A kardamom iránt az utóbbi években jelentősen nőtt a kereslet, Európában még mindig kuriózumnak számít, de az egzotikus fűszerek közül az egyik legismertebb. A világkereslettel együtt az ár is folyamatosan növekszik. Egyre több országban és szektorban fedezték fel különleges ízvilágát és élettani hatásait. A kardamom nélkül nem tört volna ki a gin-fűszer forradalom, és az egész világot meghódította a chai tea is, amelynek szintén egyik alap összetevője a kardamom.

A kardamom illóolaja a parfümkészítésben is közkedvelt, komplex illatjegyei között édeskés, fűszeres, utóhatásában kissé kesernyés, de összességében aromás jegyek is megtalálhatók. A kardamomot a szív fűszerének is nevezik, ugyanis neve a kardia, vagyis szív és az amomum, vagyis fűszer szavak összetételéből született. Süteményekhez, kávéhoz, de húsokhoz is jól illik, a bárányhoz pedig egyszerűen kiváló.

Mit hoz a jövő?

„Mi a kardamomot három formában tartjuk: zöld egész kardamom, valamint az ún. kardamommagok, és a zöld termésből készült őrölt kardamom” – folytatja az Alpaka Kft ügyvezetője. „Éttermekkel, élelmiszeripari szereplőkkel állunk kapcsolatban, és azt látjuk, hogy már olyan mértékű a drágulás, ami tovább gyűrűzik a termékekben, melyekben a fűszert felhasználják”-hangsúlyozza Vas Orsolya.

„Már tavaly októberben voltak jelek arra, hogy kilőnek az árak, januárban pedig meg is indult a drágulás. Egyelőre nem is számíthatunk arra, hogy rendeződik a piac, sőt a jelentős kereslet és a kismennyiségű termés hatására akár tovább eszkalálódhat a probléma és még nagyobb áremelkedés is várható. Előreláthatóan évekbe telik majd mire az ültetvények újra felépülnek, mert egyébként is érzékeny növényről van szó” – teszi hozzá Vas Orsolya.