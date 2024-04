A kompakt kiválóság: Honda ZR-V 2,0 i-MMD Sport

A Honda legendásan azok kedvence, akik az autózás terén is a feltűnőséget kerülve vágynak a kiváló minőségre. Ők biztosan akkor sem csalódnak az új Honda SUV-ban, ha az, a korszellemnek megfelelően már elvesztette a márka tradicionális jellegzetességeit. Cserébe egy olyan, alacsony fogyasztású hibridet kapnak, ami hozza a japán márka megszokott értékeit. Honda ZR-V 2,0 i-MMD Sport teszt.

Ma már sajnos egyáltalán nem meglepő, hogy egy azonos kategóriában minden márka nagyjából azonos megjelenésű kocsit dob piacra. Inkább az a különlegesség, ha valamelyik autógyár a trendekkel szembe menve – még ha letisztult formában is –, szinte iparművészeti műremeknek számító modellel jelentkezik. Így, mivel a Honda új SUV családja sem megy szembe az aktuális trenddel, egy olyan modellt kaptunk tesztautóként, ami a külcsínt tekintve nem lóg ki a mostanában megjelenő, viszonylag jellegtelen külsejű versenytársai sorából. Tesztautónk esetében az egyetlen különlegesség az a háromszázezer forintos felár ellenében elérhető gyémántpor-gyöngy (Diamond Dust Pearl) fényezés, ami a színjátékával valóban különlegessé teszi az egyébként korrektül formás autó megjelenését.

És ha már a külcsín egységesítés szóba került, amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy a CO2 kibocsátás csökkentés jegyében az őserejű motorok is lassan a múzeumba kerülnek. Cserébe a gyártók, a digitális hangeffektusokkal és a külső jegyek variálásával próbálják a klasszikus autózás élményének illúzióját megteremteni. Így került az első generációs Honda ZR-V hátuljára az az öblös, dupla kipufogóvég, ami a kétliteres, a 143 lóerős benzinmotorral és villanymotorral együtt 184 lóerő összteljesítményű hibridtechnika még dögösebb imázsát kívánja megteremteni. Tény, ami tény, a kocsi kifejezetten jól is mutat hátulról. És ha mástól nem is nagyon megkülönböztethető, összességében sem lehet panasz a városi kompakt Honda crossover megjelenésére. Ami már csak azért sem mindegy, mert az ár mellett a külcsín az egyik döntő tényező a vásárlásnál.

A Honda ZR-V 2,0 i-MMD a Sport kivitelben is hozza a japán márka perfekcionalitására törekvését. Itt érdemes megjegyezni, hogy a „Sport” kategória ebben az esetben nem azt jelenti, hogy a kocsi rögtön kilő a zöld lámpánál, hanem azt, hogy a modellpaletta középső felszereltségű tagjaként a belső teret tekintve sportos érzetet teremtve igyekszik megnyerni a potenciális vásárlót. A kézzel varrott bőrhatású borítás és a bőr-szövet kombinációjával kialakított, kényelmes ülés a kellemesen kézreálló sportos kormánnyal még egy hosszabb utazás során is kifejezetten komfortos autózást garantált. Már csak azért is, mert a nem túl magas műszerfal felett kifejezetten jó a kilátás, a műszerfal ékessége, a 7,0” képátlójú digitális TFT-kijelző pedig alapvetően jól kezelhető. Persze a ZR-V esetében is igaz a Honda szabály: biztonsági okokból csak álló helyzetben tud csatlakozni telefon. Az viszont kifejezetten dicsérendő, hogy miközben a legújabb trendnek megfelelően egy 15 wattos induktív felületen is tölthetjük az új telefonokat, az első ülések közé tett USB-A és USB-C csatlakozó és a 12 voltos aljzat is a mobilok és egyéb eszközök töltését szolgálja.

Ha pedig már minden összeállt indulhatunk is az útra, hogy kipróbáljuk mit tud a Honda hibrid SUV-ja, ami egy elektromos autóhoz hasonlóan csendesen kezdi útját. Nem véletlenül, mert ha gázt adunk, először a gyors hajtást alapvetően egyedül végző villanymotor lép működésbe, ami a rendkívül kifinomult hajtásláncnak köszönhetően később a benzines motorral közös menet alatt is élményszerűen lágy autózást ígér. Igaz a kocsi – ami tehát csak belső megjelenésében sportos – nem egy csillapíthatatlan csikó, de ha kell, kifejezetten csendesen és jó tempóban gyorsul: 7,9 másodperc alatt jut el 0-ról 100-ra a 173 km/óra végsebességű kocsi. Ráadásul a kifejezetten kellemes hangú benzines Honda ZR-V a régmúltat idéző sebességváltáshoz kapcsolódó kihúzatás imitálásával ringatja az egykorvolt, lóerő vezérelte autózás korába a kocsi vezetőjét.

Aki az út végén nem csak azért száll ki elégedetten ki az autóból, kifejezetten élvezhető a vezetés dinamikája és örvendetes a tágas belső tér kényelme, hanem azért is, mert a 4568 milliméter hosszú, 1840 mm széles és 1620 mm magas hibrid crossover a rendkívül takarékos és kifinomult a hajtásláncnak hála kifejezetten gazdaságosan üzemeltethető.

Tapasztalataink szerint a városban, kényelmes vezetés mellett 5,6 l/100 km-es fogyasztást produkált, miközben a hosszabb autópályás utazás során is nagyjából hasonló paramétereket mértünk.

És a végére nézzünk másfajta litereket: miközben a hátsó lábtér is kifejezetten tágas, a csomagtér 380 literes mérete inkább csak átlagos a maga kategóriájában. Ugyanakkor a ZR-V esetében is élvezhetjük a Hondánál megszokott praktikumot, amelynek eredményeként a hátsó padlóelemet függőlegesen rögzítve kettéoszthatjuk a teret. Nem beszélve arról, hogy a 380 literes csomagtér alatt még egy 10 literes tárolóhely is akad a padló alatt.

Ami kevésbé attraktív az a modell 16.5-18.5 millió közötti a listaára, ami a középső felszereltségű Sport esetében 17.4 milliót jelent. Cserébe viszont olyan modellt kap a vevő, amiért a márkahűség bajnokai eddig is szerették a Hondát.

Szöveg és fotó: Érsek M. Zoltán

