A kormány erősíti Magyarország gazdasági szuverenitását

Magyarország gazdasági szuverenitását úgy tudjuk erősíteni, ha a magas minőségű gyártás mellett a fejlesztéseket is növeljük – jelentette ki a pénzügyminiszter kedden a Heves vármegyei Erdőteleken.

Varga Mihály, a teljesen magyar tulajdonban levő, fő tevékenységként fémszerkezetek gyártásával foglalkozó SBS Kft. és az Arago cégcsoport csütörtökig tartó I. Iparági Kiállításának megnyitóján, új üzemcsarnokának átadó ünnepségén hangsúlyozta: a jelenlegi 3,1 milliárd forintos beruházással a cég újabb előrelépést tett a gépgyártás teljes folyamata felé. Az új csarnokban csúcstechnológiás gyártóberendezésekkel megkezdődhet a hegesztett szerkezetek összeszerelése. A beruházással az automatizálás és a digitalizálás mellett 30 új munkahely is létrejött – ismertette a miniszter.

Az 1997-ben alapított SBS Kft. – a leánycégekkel együtt – több mint hatszáz embernek ad munkát. A vállalat a legnagyobb európai gépgyárak egyik legfontosabb beszállítójává vált. Termékei egyre nagyobb részét exportra szállítja, legfontosabb partnerei Németország, Franciaország, Svédország, Olaszország, az Egyesült Államok – sorolta, megjegyezve: ezek az országok ma csaknem 15 millió tonna itt készülő magyar alapanyagból gyártják a világpiac élvonalába tartozó gépeiket.

Véleménye szerint a mostani kiállítás is arra mutat rá, hogy a hazai gyártók a nemzetközi mezőnyben is megállják a helyüket. Másrészt azt is jelzi, hogy a kulcsiparágak fejlődését, erősítését, komplexitását, növekedését kell elősegíteni, olyan iparágakét, mint a mezőgazdasági gépgyártás, a vasút, a haditechnika, védelemipar vagy az újrahasznosítás területe. Mindezeken a területeken vonultat fel kiállítókat, modern eszközöket ez a mostani rendezvény. Az iparági kiállítás segíti a kapcsolatépítést, azon csaknem hatvan cég fog bemutatkozni.

A magyar ipar elindult abba a korszakba, amikor nem csak gyártani képes, hanem fejleszteni is – mondta Varga Mihály. Ha van magyar fejlesztési kapacitás, van magyar mérnöki tudás és van hozzá gyártókapacitás, akkor képesek vagyunk “saját lábra állni”, ezt is jelenti a gazdasági szuverenitás – fejtette ki.

Magyarország számára adottak a feltételek egy újabb növekedési korszak megnyitásához. Ehhez olyan vállalatokra van szükség, amelyek meglátják a lehetőséget és képesek kreatív megoldásokkal jelentkezni nem csak a magyar gazdaságban, hanem a nemzetközi piacon is – mondta a pénzügyminiszter.

Balogh László, az SBS Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, szeretnék, ha a kiállítás hagyománnyá válna.

A Pénzügyminisztérium közleménye idézi Varga Mihályt, aki azt mondta: a kormány elkötelezett a hiánycél tartása mellett, ennek érdekében döntött 675 milliárd forintnyi állami beruházás átütemezéséről, miközben több mint 2000 milliárd forintnyit még idén megvalósít. Kiemelte: az alacsony adóknak és a vonzó üzleti környezetnek köszönhetően a magyar beruházási ráta meghaladja a 26 százalékot, amely az egyik legmagasabb az Európai Unióban.

