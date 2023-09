A kormány számára nagyon fontos az építőipar és az építőgazdaság

A magyar kormány számára nagyon fontos az építőipar és az építőgazdaság, amely az alágakkal együtt a GDP közel 15 százalékát adja – mondta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter Szentendrén, ahol átadták az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. új csarnokát, a Nemzeti Mintaházpark és Látogatóközpont fejlesztés első épületét pénteken.

Az építőipar a kapcsolódó mérnöki, kivitelezési és ingatlanhasznosítási alágakkal együtt közel 400 ezer embert foglalkoztat. Az ágazat nehéz időszakon megy keresztül, az első fél évben 7353 új lakás épült, 20 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban, és “hallani olyan számokat, hogy tízezer alatt lesz az újlakás-építés összességében ebben az évben”. A kiadott építési engedélyek száma a lakások esetén közel 11 ezer volt, 40 százalékkal alacsonyabb a 2022-es azonos időszakinál. A GFM-nél arra számítanak, hogy a pozitív fordulat az idei harmadik negyedévben következik be – mondta.

A tárcavezető szerint az év egészében a magyar gazdaságban stagnálás, jövőre viszont erős visszapattanás lehet, 4 százalék körüli növekedéssel. Ennek kulcsa a reálbérek növekedése, ami szeptembertől várható, és nagyjából 2-3 százalékos szinten fenn is marad – figyelembe véve a minimálbér-tárgyalásokat is, ahol 10-15 százalék közötti minimálbér-emelkedés látszik jövő év januártól – mondta.

Nagy Márton szerint jövőre 5-6 százalékos inflációval számolva 4-5 százalékos, vagy afölötti reábérnövekedés is lehet.Ez nemcsak a fogyasztást, hanem a lakásépítéseket, a lakásfelújításokat és a használt lakások adásvételét is segíti majd. Úgy vélte, az építőiparban, ha lassan is, elindulhat egy fordulat.

Azt szeretnék, ha a lakásépítések és az állami beruházások továbbra is magyar szakemberekkel történnének, magyar termékek felhasználásával, magyar bankok hitelnyújtásával. Ehhez fontos az építőipari munkaerő megfelelő minősége, képzettsége – szögezte le.

Szólt arról is, hogy a kormánynak segítenie kell az építőipart, és ennek négy iránya van: új lakáspolitikai koncepció, a magyar kkv-k és a hazai alapanyaggyártás helyzetbe hozása, a hitelezés helyreállítása és a demográfiai célokhoz illesztett lakáspolitika.

Fontosnak nevezte a zöld átállást az ágazatban, ezen belül a napelemek kérdéskörét. Nagy Márton közölte: új rendszer lesz, amelyben szükséges a lakossági napelemfejlesztések állami támogatása is. Az otthonfelújítási programban egy célzott részt indítanának, amely a hazai ipart, a hazai beszállítókat hozza helyzetbe.

A létrehozásának 60. évfordulóját ünneplő ÉMI-ről elmondta, hogy az a kormány háttérintézményeként az építőipar és az építésgazdaságtan szerves szereplője, amely piaci professzionizmussal végzi a munkáját. Az ÉMI mintaházparkja kiemelt demonstrációs központ a hamarosan megújuló otthonteremtési és felújítási programban, itt bárki megtekinthet fenntartható, innovatív megoldásokat, amelyek integrálhatók a magyar építőiparban.

Buday-Malik Adrienn, az ÉMI vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a cégnek az építési minőség ügyét kell szolgálnia, ennek jegyében újították meg az elmúlt években a szolgáltatási portfóliójukat. Jelenleg 19 kutatás-fejlesztési projektjük fut, és több mint 700 milliárd forint értékben vannak jelen kiemelt állami beruházásoknál az építési minőség őreiként – tette hozzá.

Az ÉMI ma már nemcsak nonprofit háttérintézmény, hanem eredményes vállalkozás is, amely több száz, köztük külföldi partnerrel működik együtt, de stratégiai együttműködéseket kötött például az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségével (ÉVOSZ), a Magyar Mérnöki Kamarával és a Honvédelmi Minisztériummal is – fejtette ki.

A szentendrei mintaházparkot a 2019-es magyarországi Solar Decathlon energiahatékony házépítő verseny pályamunkáira alapozva tervezték el. Három versenyházat már felújítottak és 12 további házat építenek – számolt be a vezérigazgató, hozzátéve, hogy a napokban érkezett meg az EM támogatói döntése ezekre a házakra, és jövő nyáron megnyílhat a mintaházpark látogatóközpont része.

Az ünnepi eseményen az ÉVOSZ képviseletében Koji László elnök elismerő oklevelet adott át az ÉMI vezérigazgatójának.(MTI)