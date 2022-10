A kormány változtatott a taxizási szabályokon

Módosította a kormány a taxizást szabályozó rendeletet – jelentette be a közlekedésért felelős államtitkár a közösségi oldalán.

Szigorúbb fellépés a szabálytalan taxizás ellen, legmagasabb megengedett életkor rendezése: több ponton is megérett a változtatásra a taxizás szabályozása, a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) javaslatára a kormány módosította az erről szóló rendeletet a szabályokat betartó taxisok és a taxival utazók érdekében – írta Vitézy Dávid a Facebookon.

Közölte: a koronavírus-járvány idejére felfüggesztett, a taxijárművek korára vonatkozó szabályok az év végével lejárnak.

Figyelembe véve, hogy az elmúlt időben a pandémia, a járműipari és energiapiaci válság a taxisok helyzetét sem könnyítette meg, a 2017. január 1. előtt nyilvántartásba vett taxijárművek maximálisan megengedett életkorát 10-ről 13 évre emelik kivételesen – ismertette. A 2017 óta forgalomba helyezett, tehát ma 6 évnél fiatalabb autók esetében marad a 10 éves szabály.

Tudatta: megteremtik a jogszabályi feltételeit, hogy a taxiszolgáltatók bekapcsolódhassanak a közösségi közlekedési közszolgáltatásba.

Jelezte: ma az 50 fős Volánbusz “alatti léptékben nincs kapacitási lépcső a tömegközlekedésben”, márpedig sok helyen például este, hétvégén csak jóval kisebb igény jelentkezik, és a néhány vonatról leszálló utast érdemes egy kisebb településen akár a céljához vinni kötött útvonal helyett. A nyugat-európai példákra épülő új szabályozás megteremti a lehetőséget az iránytaxik minden félnek előnyös működtetésére, akár üzemzavarok idején a taxik bevonására a vonatpótlásba, akár tervezett csatlakozó menetrend szerinti iránytaxik megrendelésére. Ilyen szolgáltatásokat a jövőben az országos közlekedésszervező rendelhet meg, elsőre nyilván kísérleti jelleggel – fejtette ki a TIM államtitkára.

Vitézy Dávid hangsúlyozta: szigorítják a taxis engedélyek kiadását, hogy a nem megbízható vállalkozásokat gyorsan ki lehessen szűrni a piacról.

A jövőben próbautazás nélkül is lehetővé válik a jogellenesen működő szolgáltatók, a szabálytalan taxisok büntetése. Ez azért is fontos, mert a jelenlegi szabályozás több okból is kijátszhatónak bizonyult az elmúlt években, egy idő után például arcról felismerik a próbautasokat a jogellenesen működő taxisok – magyarázta, hozzáfűzve: maga a szabálytalanság bizonyítása is problémát jelentett, ha a taxidroszton várakozó taxis megtagadta a próbautazást. Ez mostantól egyértelműbbé válik, az utasoknak és a hatóságoknak is több lehetőségük lesz – írta.

Vitézy Dávid bejegyzése szerint szigorítják a taxis fuvarszervezők és diszpécserszolgálatok működésének feltételeit: az eddigi szabályok szerint csak egyszer, az induláskor kellett bizonyítaniuk, hogy megfelelnek a szabályoknak, és időkorlát nélkül kapták meg az engedélyüket. Ezentúl maximum öt évre kaphatnak engedélyt. Emellett egyértelműen be kell majd jelenteni, hogy a vállalkozás milyen néven működteti a diszpécserszolgálatát, hogy egy panasz során világosan lehessen látni, hol történhetett a hiba, és szabálytalanság esetén ne kezdhessen ugyanazon a néven szolgáltatni mindig újabb es újabb gazdasági társaság – ismertette az államtitkár.

A bejegyzés szerint az új szabályok előkészítésébe a TIM bevonta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarát és az Országos Taxis Szövetséget is, javaslataikat beépítették a tervezetbe.