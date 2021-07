A legkisebbeket segíti az új Széchenyi-kártya – kedvezményes kamattal

A mikro- és kisvállalkozások számára lehetőséget kell adni arra, hogy rá tudjanak fordulni a felpattanás időszakára: erre az olcsó, kamattámogatott hitelek jó eszköznek bizonyulhatnak – mondta Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója a július elsejével elinduló Széchenyi-kártya újraindítási programról.

Krisán László a Világgazdaságnak elmondta: a gazdaságvédelem után a gazdaság újraindítása a következő feladat. Ennek jegyében minden olyan hitelkonstrukciót megőriztek és átalakítottak, amely bizonyítottan működött, sőt melléjük tettek új elemeket is, végeredményben egy öt plusz két hitelből álló termékportfóliót indítanak el.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének társelnöke szerint az NHP, az MFB, az Exim programjai és a Széchenyi-kártya program kríziskonstrukciói mint visszatérítendő, de nagyon olcsó, nullás vagy nulla körüli kamattal elérhető hitellehetőségek igazolták, hogy óriási igény van a vállalkozások körében kedvezményes finanszírozási forrásokra.

A legkisebb cégeket kívánják megcélozni, a 300-350 ezres kör hatalmas merítési lehetőséget biztosít számukra.

A vezérigazgató úgy látja, most van egy történelmi lehetőség, amikor az állam meghatározhatja, milyen gazdaságstratégiát tűz ki célul saját maga és a vállalkozások elé.

A folyószámlahitel kétéves, százmillió forintig terjedő, 0,1 százalékos fix kamatozású hitel, amely a napi költségeket fedi le. A 3 éves, 0,2 százalékos fix kamatozású likviditási hitel szabadon felhasználható forgóeszközhitel, ami minden olyan kiadásra felhasználható, amelyre a vállalkozásnak szüksége lehet.

Mindezek mellett a beruházási hitel is a vállalkozások rendelkezésére áll, amely az üzletrészvásárlástól (a generációváltás megvalósítására is lehetőséget kínál) az ingatlanvásárláson és a beruházáson át a gépjármű és egyéb tárgyieszköz-vásárlásra is használható egymilliárd forint összegig, 0,5 százalékos fix kamatozással, akár tízéves futamidőre.

Az agrárberuházási hitel az agrárvállalkozások beruházási igényeinek kielégítésére szolgál. Speciálisan a turisztikai szektor vállalkozásai számára pedig a nullaszázalékos kamatozással, nulla forint kezelési költség és nulla forint bírálati díj mellett érhető el a Széchenyi turisztikai kártya.

Akkor, amikor a kamatok várhatóan emelkedni fognak, ezekkel a hitelkonstrukciókkal a vállalkozás biztos lehet abban, hogy

a teljes futamidő alatt (azaz beruházási hitel esetén akár a következő tíz évben) a felvett hitelének a kamatszintje változatlan marad.

Átalakítják az uniós önerő-kiegészítő hitelt is, amely a 2021-2027-es uniós pénzekhez biztosít önerőt 0,5 százalékos kamattal tíz évre, és rövidesen elindul a Széchenyi-lízingkártya is, szintén fix, 0,5 százalékos kamattal – ismerteti csütörtöki számában a Világgazdaság.