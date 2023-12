A magyar gazdagok vagyonának fialtatására alakultak, de bedobták a törülközőt

Elsőként arról, hogy mi is ez, a Magyarországon néhány éve indult és a legtehetősebbek számára mára mindennapos gyakorlattá vált vagyontervezési konstrukció?

Röviden: a bizalmi vagyonkezelés egy olyan szerződéses jogviszony, ahol a vagyon eredeti tulajdonosa, vagyis a vagyonrendelő vagyontárgyakat – eszközöket – ad a vagyonkezelő tulajdonába, a vagyonkezelő pedig az átvett vagyont, a szerződésben meghatározott kedvezményezettek érdekében eljárva kezeli, gyakorolva a tulajdonosi jogokat.

Ahogy a Primus Trust portálja bővebben kifejtve fogalmaz: „A bizalmi vagyonkezelés során a vagyon eredeti tulajdonosa, vagyis a vagyonrendelő, szerződéssel a vagyonkezelőre ruházza át a vagyontárgy tulajdonát; a vagyonkezelő kizárólag a vagyonrendelő által megjelölt kedvezményezett(ek) javára kezelheti a vagyont, a vagyonkezelő akkor is teljesíti a vagyonrendelő szerződéses akaratát, ha az már erre valamilyen okból nem képes és mindezért a vagyonkezelő díjra jogosult, amit – a felek ilyen tartalmú megállapodása esetén – akár a kezelt vagyonból is levonhat. Bizalmi vagyonkezelésről tehát csak abban az esetben beszélhetünk, ha a kezelt vagyon tulajdonosa is megváltozik. A tulajdonjog átruházása nélkül bizalmi vagyonkezelésről nem, csak más formájú vagyonkezelésről lehet szó.”

A Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt a következő közleményt bocsátotta ki tevékenységének befejezése kapcsán:

„A Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. 2023. december 22-én bejelentéssel élt az engedélyező Magyar Nemzeti Bank felé, amelyben 2023. december 31-i hatállyal visszaadja működési engedélyét, egyúttal tájékoztatta a hatóságot, hogy ügyfeleivel elszámolt, illetve a vagyonkezelési feladatokat más bizalmi vagyonkezelők részére átadta.

Szükségesnek tartjuk, hogy a szakmai közvéleményt bővebben tájékoztassuk nehezen meghozott súlyos döntésünk okairól. Általunk nem ismert, legfeljebb csak sejtett előzmények hatására 2021 eleje óta sorra kaptuk az MNB, mint felügyeleti szerv részéről azokat a hatósági jelzéseket, amelyekből arra a következtetésre jutottunk, az események kronológiáját és a hatósági intézkedések logikáját követve, hogy működésünk nem kívánatos az MNB számára. A társaságunk elleni hatósági ellehetetlenítési sorozatból jelentősebb visszhangot az ez év tavaszán társaságunkra kiszabott szinte példátlanul súlyos, 300 milliós piacfelügyeleti gigabírságot kapott, amelyet annak számos anyagi és eljárási jogszabálysértése miatt közigazgatási perben megtámadtunk. Elfogadhatatlannak, de egyben rendkívül jellemzőnek tartjuk az MNB részéről, hogy ugyan többször kértünk, sohasem kaptunk alkalmat arra, hogy egy korrekt szakmai párbeszéd keretében megvitassuk a velünk kapcsolatban felmerült, és szilárd meggyőződésünk szerint koncepciós kifogásaikat. Minderre még az időközben megindult hatósági eljárások során sem adtak lehetőséget, holott ott már nem egy szakmai egyeztetésnek, hanem közigazgatási eljárási szabályok szerint előírt bizonyítási kötelezettségüknek kellett volna eleget tenniük.

A Primus Trust Zrt. Magyarország első engedélyes üzletszerű bizalmi vagyonkezelőjeként 2015 májusában kezdte meg tevékenységét. 20-30 éves szakmai tapasztalattal a hátunk mögött és kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel lehetőségünk nyílt már a hazai bizalmi vagyonkezelés jogi szabályozásában is részt venni. Számunkra ez a munka nem csak egy üzleti vállalkozást jelentett, hanem a hazai magánvagyonkezelési iparág megalapozása érdekében kifejtett úttörő tevékenységet is, amely szakmai küldetéstudatot adott számunkra, amint azt gazdag szakirodalmi munkásságunk is igazolja. Mindvégig azon dolgoztunk, hogy az alapvetően jó és piacképes jogi szabályozásra, mint alapra egy élet- és működőképes vagyonkezelési iparágat tudjunk felépíteni.

Törekvéseinket már működésünk első évétől folyamatosan növekvő üzleti sikerek igazolták, amelynek eredményeként az első pillanattól kezdve várhatóan egészen ez év végéig a Primus Trust Zrt. magasan piacvezető pozíciót foglalt el, úgy az ügyfelek száma, mint a kezelt vagyon mértéke vonatkozásában, továbbá a díjbevételek, és nem utolsó sorban az általunk generált adóbefizetések (2015 és 2023 között 3,5-4Mrd forint) vonatkozásában is. Elsők és valószínűleg egyedülállóak vagyunk abban a tekintetben is, hogy a magyar bizalmi vagyonkezelést külföldön is értékesíteni tudtuk, amelynek eredményeként ügyfeleink és a kezelésünkben állt vagyon mintegy fele külföldi volt. Ezek az ügyfelek a vagyonkezelési szakma szempontjából kiemelt jelentőségű un. „(Ultra) High Net Worth Individual” ügyfélnek minősültek. Ezzel mi magunk vagyunk az élő példája annak, hogy ezt a szolgáltatást, megfelelő szakmai felkészültséggel, és nemzetközi kapcsolatrendszerrel sikerrel lehet külföldön is értékesíteni, vagyis a hazai bizalmi vagyonkezelésben nemzetgazdasági szinten is jelentős potenciált látunk.

Sajnálatos módon felügyeleti szervünk, az MNB ezt másként látja. S noha a több fronton, de kizárólag az MNB által megindított hatósági támadásokat, mint ahogy eddig, ezután is igyekszünk kivédeni a rendelkezésünkre álló összes jogi eszközzel, azt világosan látjuk, hogy ebben a jogi küzdelemben nem adatik meg számunkra a fegyveregyenlőség. Ennyire ellenséges hatósági környezetben azonban nem kívánjuk időnket, energiáinkat és szaktudásunkat koncepciós eljárásokra pazarolni, ezért példamutatónak szánt munkánkat, mint üzletszerű bizalmi vagyonkezelő Magyarországon nem folytatjuk tovább. S noha félő, hogy távozásunkkal a hazai bizalmi vagyonkezelési iparág – az MNB jól kiolvasható szándékaival egyezően – a jelentéktelenségbe süllyed, ebben a felőrlő küzdelemben már nem kívánunk részt venni. Szilárd szakmai álláspontunk az, hogy az egyébként jó, és nemzetközi mércével is mérve egyedülálló jogi szabályozást, amelyben bizonyítottan jelentős nemzetgazdasági lehetőség van, egy semmivel sem indokolható ellenséges hatósági környezet – amelyben a szakmai érdektelenség és hozzá nem értés csak a legkisebb tényező – kiüresítette. Mélységesen sajnáljuk, hogy egy jobb sorsra érdemes, a nemzetközi tapasztalatok alapján igen jelentős pénzügyi potenciált magában hordozó, és a modern vagyonkezelési eljárásokat meghonosítani törekvő új iparág jó eséllyel még a tinédzser korát sem fogja megélni.

Budapest, 2023. december 27.

Primus Trust Zrt. igazgatósági tagjai Dr. B. Szabó Gábor és Dr. Menyhei Ákos”