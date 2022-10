A magyar mezőgazdaságot modernizálni kell

A mezőgazdaság több súlyos kihívással szembesült az elmúlt két évben, de ezek a nehézségek lehetőségeket hordoznak, és megtanították nekünk, hogy az agráriumra szükség van – mondta Nagy István agrárminiszter a CIB szakmai napon, Bugyin.

Az Agrárminisztérium (AM) csütörtöki közleménye szerint a miniszter kifejtette, a koronavírus-járvány, az orosz-ukrán háború, az élelmezésbiztonsági kihívások és az idei súlyos aszály a következő időszakban is alapvetően meghatározza a mezőgazdaság és élelmiszeripar helyzetét. A kihívások ráirányították a társadalom figyelmét arra, hogy a mindennapi betevő asztalra kerülése akár bizonytalanná is válhat.

A tárcavezető rámutatott, a legfontosabb cél a mezőgazdaság modernizációja, az ágazat válságállóvá tétele. A kormányzat biztosítja a forrásokat a versenyképesség megteremtéséhez, a modernizációhoz, 2023-tól az eddigiekhez képest háromszor több pénzt fordít az agráriumra.

Az egész agrártámogatási rendszert átalakítják, hogy minél több fejlesztés valósulhasson meg. Az agráriumot megfiatalodó, megerősödő, versenyképes, környezettudatos ágazattá kell tenni a következő években, ellenkező esetben a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar jelentősen lemarad – tette hozzá.

Nagy István arra kérte a bankokat, hogy bízzanak a gazdákban, hiszen az agráriumba és az élelmiszeriparba megéri befektetni. Ahhoz, hogy a modernizáció megvalósuljon, az agráriumnak szüksége van a bankszektor együttműködésére is. A közös gondolkodás kulcsfontosságú – hangsúlyozta.

A kerekasztal beszélgetés során a miniszter kiemelte, a gazdálkodás feltételei alapvetően és folyamatosan változnak, a kérdés az, hogy a gazdák követik-e a változásokat, maguk változnak-e. Nagy István arra hívta fel a figyelmet, hogy a termelőknek nyitottá kell válniuk, be kell fogadniuk az újdonságokat, például lehetséges, hogy más növényt lesz érdemes termeszteniük, mint eddig. (Agrárminisztérium)