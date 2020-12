A Mapei a partnerségre épít

A Mapei, a COVID járvány negatív hatásai ellenére is jó évet zár. Markovich Béla ügyvezető igazgató szerint mindez annak köszönhető, hogy immáron három évtizedes stratégiájuk szellemében továbbra sem csak az értékesítésre koncentrálnak: támogatást is nyújtanak kereskedelmi partnereiknek és az építkezőknek.

– Az árbevételt, az árrést és az eredményt tekintve is a tervek fölött állunk. Ezzel minden idők legjobb eredményeit produkáljuk az idén – elemez Markovich Béla. Annak ellenére igaz ez, hogy a COVID járvány negatív hatásai már az építőiparban is érződnek, a KSH 2020 szeptemberig az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 11,0 %-kal elmaradt az előző év azonos időszakához képest. De szerencsére nemcsak a Mapei, hanem partnereink többsége is jó állapotban van, köszönhetően annak a stratégiának, amit immáron majd harminc éve követünk a piacon. Lényege az, hogy adatbázist építünk és ez alapján segítünk partnereinknek, a kereskedőknek, a tervezőknek, építőknek és építtetőknek. Minden, amit csak teszünk a piacon, ezen startégiát követve tesszük.

Ennek szellemében hozták létre 2016-ban a Magyar Építőipari Szakemberek Közösségét, melynek egyik célja segíteni a szakembereknek, hogy alacsonyabb költségek mellett, nagyobb bevételt tudjanak elérni. A másik fontos célja az építőipari szakmák népszerűsítése a pályaválasztó gyerekek körében. Ehhez kötődően az egyszerű értékesítői és szakmai kapcsolaton messze túlmutatva, olyan ingyenes képzéseket biztosítanak számukra, amelyek a cégszervezés és vezetés, a humánerőforrás fejlesztés, a kommunikáció, valamint az értékesítés terén nyújtanak naprakész, jól hasznosítható tapasztalatokat.

– De még ennél is tovább megyünk. Például amikor egy projekt kapcsán konzultálunk a partnereinkkel, mindig arra is figyelünk, mit és milyen megoldásokat tudunk még hozzátenni ahhoz, hogy sikeresebbek legyenek. Ezért rengeteg szakmai képzést is tartunk, ahol nemcsak a Mapei termékeit mutatjuk be teljeskörűen, hanem az általános műszaki problémákra is fókuszálunk. Például arra, miként lehet jó aljzatbetont elkészíteni úgy, hogy az ne porladjon, ne málljon, ne legyen gyenge, ne repedjen meg, amikor arra burkolni akarnak. Vagy mire kell figyelni, akkor, amikor valaki a hőszigetelést készíti. A rendszeres képzések mellett más fórumokon is tartjuk a kapcsolatot ügyfeleinkkel: minden héten több, specifikus tartalmú elektronikus levelet is küldünk a különféle célcsoportokhoz. Ezekben nem szerepel más, mint olyan ötletek bemutatása, amivel a kereskedők hatékonyabbak, a kivitelezők pedig sikeresebbek lehetnek a maguk területén. Az építkező pedig a tervezettnél is szebbé tudja varázsolni otthonát.

A cégvezető szerint az általuk szervezett – alapvetően személyes részvétellel, majd a járvány idején online módon zajló -, tréningek visszaigazolásaiból az derült ki, hogy gyakran akár egy hasznos információ, ötlet is komoly és tartós eredményeket hozhat.

– Például az egyik értékesítési tréning résztvevője, egy burkoló szakember utólag örömmel mesélte, hogy egy dolgot megfogadott az előadásból és az megérte. A tanács az volt, hogy tartsa meg az árát. Nem is kezdett el kapkodni, amikor árengedményt kértek, tartotta magát ahhoz az árhoz, ami tisztességes nyereséget garantál a számára és így is simán nyeri meg azokat a munkákat, amelyekért korábban akár még árengedményt is hajlandó volt adni.

A hagyományos technológia mellett az új termékek is a siker alkotóelemei közé tartoznak. Ezek közé tartozik a Mapei hőszigetelési rendszerének új eleme, az Acrycolor Tonachino vakolat, amely egy fejlesztésnek köszönhetően akár a gépesítési technológiát is meghonosíthatja a homlokzatok színezésében-vakolásában. Köszönhetően annak, hogy a vakolatot géppel is fel lehet szórni, az egyenletes felület mellett gyorsabb, és egyszerűbb munkavégzést garantál. A hagyományos technológiák közül pedig a vízszigeteléshez kapcsolódó termékek kerültek most fókuszba. Azok a kenhető bitumenszigetelések, amelyek szintén megkönnyítik és gyorsítják a munkát.

– Mindemellett arra is koncentrálunk, hogy a járvány, a nehézségek mellett lehetőségeket is teremt. Például arra, hogy megmutassuk, mennyire fontosnak tartjuk a partneri kapcsolatainkat. Ezért küldtünk ingyen maszkot és vitaminokat a szakembereknek rögtön azután, hogy a vírus miatti első óvintézkedések megszülettek. De a válság azt is megmutatta, hogy aki hosszútávon gondolkodik és olyan termékeket kínál, amelyek időtállóak az egy ilyen, válságos helyzetben is sokkal stabilabban tud működni. Az is látszik, hogy aki képzi, fejleszti magát, annak az ilyen szokatlan és nehéz helyzetben is sokkal nagyobb a mozgástere, mint annak, aki nem ezt teszi. Például mi arra is rájöttünk, hogy a válságból való kilábalás kényszere újfajta kommunikációs lehetőségeket is teremt számunkra. Mert miközben az emberek minden olyan hírre fogékonyabbak, ami az egészségük megóvását és a cégük túlélését szolgálja, mi a megszokottnál sokkal szélesebb körben tudunk kommunikálni úgy, hogy az ezzel kapcsolatos hasznos információk mellett a termékeinkről is szót ejtünk.

A cégvezető szerint a pandémia kapcsán az is új lehetőséget teremtett, hogy mivel az emberek a járvány első időszakában be voltak zárva az otthonaikba, feléjük is többet tudtak kommunikálni arról, hogy ha már otthon vannak, érdemes megnézni, miként lehet otthonosabbá, szebbé tenni a lakókörnyezetüket.

– Nagyon sokan éltek is a lehetőséggel, elkezdték javítgatni, csinosítani fejlesztgetni a lakásukat, házukat. Most pedig az a kormányzati támogatás hozhat új lehetőséget, ami 3 milliós vissza nem térítendő támogatást nyújt a gyerekes családoknak a lakásfelújításhoz. Ez biztos, hogy nagy lökést ad a felújítási piacnak, hiszen 6 millió forintot kell elköltenie az otthonára annak, aki ebből 3 millió forintnyi visszatérítésre számíthat az államtól. Emellett arra számítok még, hogy mindez fehéríteni is fogja a felújítás piacát, ami sajnálatos módon nagyrészt szürke még. Mert miközben egy új ház építésnél nehéz eltitkolni, mi történik és ezért majdnem minden számlásan zajlik, a felújításnál a mesterek jórésze jellemzően feketén dolgozik. A felújítási támogatás esetében viszont csak azok számíthatnak a visszatérítésre, akik mind a 6 millió elköltését számlákkal tudják igazolni.