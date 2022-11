A nukleáris energia, ami emberéleteket menthet – kongresszust tartott az EANM

Habár a nukleáris szót hallva – különösen most, az ukrajnai háború kapcsán – az emberek többségének a háború jut eszébe, a radioaktív nyomjelzési technikán alapuló, diagnosztikai és terápiás célú orvosi szakterület, a nukleáris medicina számtalan ember életét megmentette már. Erről is szó esett a szervezet Az Európai Nukleáris Medicina Szövetség (EANM) közelmúltban tartott konferenciáján.

A non-profit egyesületként működő Európai Nukleáris Medicina Szövetség (EANM) ernyőszervezetként 41 nemzeti nukleáris medicina tagtársaságot, 18 Európán kívüli társult társaságot és 3200 egyéni tagot foglal magában több mint 80 országból, beleértve az orvosokat, vegyészeket, fizikusokat, mérnököket, tudósokat, technológusokat és más, a nukleáris medicinában dolgozó személyeket – fejtette ki az esemény kapcsán Fekete Tibor, a Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság Izotópdiagnosztikai Alapítvány kuratóriumi tagja, aki október végén személyesen is részt vett a szervezet 35. éves kongresszusán Barcelonában.

A spanyol tengerparti városban tartott, több mint 7300 résztvevő jelenlétében zajlott eseményen 160 kiállító – köztük három magyar cég – 3500 négyzetméter területen mutatta be legújabb technológiáit. A plenáris ülések mellett 150 szekcióülést tartottak és a standokon megszámlálhatatlan két és többoldalú megbeszélést folytattak le a szakemberek a világ minden tájékáról. Kivételt az oroszok jelentettek, mert ők nem kaptak meghívást, sőt szakembereik vízumot sem erre a rendezvényre.

„Az EANM kongresszusi elnöke, Stefano Fanti üdvözlő szavait azzal kezdte, hogy kétévnyi virtuális rendezvény után most már végre a kongresszust ismét a megszokott és régóta hiányzó formátumban rendezhetjük meg. Az elmúlt két év valóban kihívásokkal teli volt az egész világ számára a járvány miatt, ami különösen igaz az egészségügyben dolgozókra. Ennek ellenére a nukleáris medicina hihetetlen fejlődésen ment keresztül, mind a diagnosztikai képalkotás, mind a terápia területén. Speciális területünkön mindenhol izgalmas újításokat láthattunk: új, teljes testre kiterjedő PET-tomográfokat alkalmaznak egyes klinikákon, a PSMA nyomjelzőket beépítették a klinikai irányelvekbe, bemutatták és publikálták a terápiás radiofarmakon kiváló vizsgálati lehetőségeit. Ezen túlmenően számos más új radiofarmakon bevezetése van folyamatban, amelyek megkönnyítik az új célpontok vizsgálatát és kezelését, és egyre több protokoll készül el a kielégítetlen klinikai igények pótlására és az új alkalmazások használatára” – fejtette ki Fekete Tibor.

Kiemelve: miután 2019-ben, amikor a közel 7000-es résztvevői létszámot elérve, a szervezet büszkén ünnepelte az EANM Kongresszus státuszát, a pandémia követően két egymást követő évben arra kényszerítette a szervezetet, hogy virtuális formátumra váltson. Végül sikerült sok innovatív funkciót bevezetni, és nagyszerű tudományos programokat összeállítani. Az azonban mindenki számára világos, hogy a „személyes” kongresszus nagyon hiányzott, és hogy az interakció és a hálózatépítés lehetőségei nem voltak összehasonlíthatók.

„Öröm, hogy idén sikerült visszatérni a megszokott formátumhoz, de nem hallgatható el az sem, hogy egy virtuális rendezvénynek van néhány előnye, mindenekelőtt az a lehetőség, hogy sok kolléga részt vehet olyan foglalkozásokon, amelyeket egyébként valószínűleg nem láttak volna. Emiatt 2022 nyarára először terveztek egy virtuális rendezvényt is: az EANM Multidiszciplináris Napokat.”

A személyes jelenlétet kihasználva több új interaktív funkciót is beépítettek ezen a kongresszuson a programba. Az egyik egy teljesen új forma az „Aréna”, ahol a résztvevők közel voltak az előadókhoz, és ösztönzést kaptak arra, hogy interaktívan vegyenek részt a két új ülés formátumban: a „vitában” és a „Kihívás a szakértő számára” programban. Ezúttal élőben jelentkezett a tavaly virtuálisan kipróbált és bevált Highlights Lecture, míg különleges érdeklődés mutatkozott a már előzetesen, a világ minden tájáról benyújtott legjobb kísérletek és esetjelentések a prezentálásának is. Teljesen új formátumként jelentkezett a „Battle and Win!” ülés, amelyen hat kiválasztott résztvevő küzdött meg a Sam Gambhir-díjért.

Emellett a Technológusok Bizottsága egy teljes programot tervezett, amely nemcsak a technológusoknak, hanem a nukleáris medicina területén tevékenykedő szakembereknek is szólt azzal, hogy naprakész és releváns tartalmakat hoztak a résztvevők elé az egyes területek legjobb szakemberei. Ezek közé tartozott a sugárvédelem a radionuklidterápiában, a sugárgyógyszerészeti kutatás, a nukleáris medicina hozzájárulása az őssejt-alkalmazáshoz és a hematológiai rosszindulatú daganatok kezeléséhez, az alkalmazott kamerák technológiai fejlesztései, a digitális PET és a ciklotrongyártás. Egy új foglalkozástípust is terveztek, amelynek célja, hogy gyakorlati kompetenciákat biztosítson a jelenlévőknek a képfeldolgozás és számszerűsítés, ezen belül a radiomika és a mesterséges intelligencia területén. Ez a foglalkozás nagyon fontos a technológusok gyakorlati munkájának fejlesztése szempontjából.

„Az EANM kongresszus egyik legizgalmasabb eseménye a Highlights Lecture első plenáris előadása volt, amely összefoglalta például a radioaktívan jelölt prosztataspecifikus lehetőségek kiterjesztését más területekre is. Előre jelezte a PSMA nyomjelzők folyamatos fejlesztése terén elért eredményeket, a további diagnosztikai és terápiás lehetőségeket bemutató előadásokat. Hangsúlyt kaptak a prosztatarákra vonatkozó nemzetközi irányelvek. Azt is bejelentették, hogy az EANM Focus Meeting 5 önálló programot biztosít a kérdés további részletes megbeszélésére. A program 2023. február 1-5 között Sevillában lesz.

Egy központi kiemelt plenáris ülést szenteltek itt is a PSMA kérdéskörnek. A személyre szabott gyógyászat a beteg egyéni tulajdonságaira szabott olyan terápiás megközelítésre utal, amely olyan technikákat használ, mint például a molekuláris profilozás. A jövőben a nanotechnológia lehetővé teheti, hogy személyre szabott gyógyászati kezelést kapjanak a betegek. Az újonnan kifejlesztett nanogyógyszerek teranosztikumoknak nevezett több komponensű rendszereket tartalmaznak, amelyek például terápiás és diagnosztikai molekulákat egyaránt magukban foglalhatnak. Az így kapott nanorendszer diagnosztikát, gyógyszerszállítást és a gyógyszer hatásainak a monitorozását is lehetővé teszi. Az ilyen rendszerek fejlesztése elősegítheti a személyre szabott kezelést számos betegség esetében. A radionuklidokat a képalkotáshoz és a terápiához alkalmazó teranosztika megjelenése átalakítja a nukleáris medicinát és az orvostudományt egy mellékes kiegészítő szereplőből az onkológiai betegellátás releváns közreműködőjévé teszi” – mondta el Fekete Tibor.

Hozzátéve: mivel a teranosztikát gyakran úgy írják le, mint a nukleáris medicina jövőjét, az egyik plenáris ülés a teranosztika területét kívánta megvilágítani a különböző területekről nézve. Ez a szekció a nukleáris medicina újraalapításának lehetőségét tárgyalja önálló szakterületként. Azt elemezte hogyan lehet felhívni a figyelmet a teranosztikára a klinikusok, betegek körében és a finanszírozóknál. Kiemelten foglalkoztak azzal, hogyan lehet sikeresen létrehozni egy dedikált terápiás központot, hogyan lehet megtanítani, elérni, hogy felkészüljön minden érintett a teranosztikus koncepciók következő hullámára, és kritikusan áttekintették, mi más szükséges a nukleáris medicina sikerének és ismertségének növeléséhez.

A prosztata rák és a PSA-vizsgálatok kiemelt téma volt a rendezvényen. Ez érthető, hiszen a prosztatarák a második leggyakrabban előforduló rák férfiaknál, és a negyedik leggyakrabban előforduló rák összességében. 2018-ban 1,3 millió új prosztatarákos esetet regisztráltak. A Siemens Healthineers a prosztataspecifikus antigén (PSA) tesztek teljes menüjét kínálta, amelyek segítenek a prosztatarák kimutatásában, nyomon követésében és kezelésében. A hagyományos PSA-tesztek mellett a Siemens Healthineers portfóliójában megtalálható az egyedülálló Complexed PSA assay, amely a hagyományos tesztelés alternatívája, és javíthatja a klinikailag jelentős rákos megbetegedések kimutatását.

„A kiállítás jelentőségét mutatja, hogy minden kiállítói hely elkelt és az európai országok cégei mellett jelen volt többek között Kína, India, Irán több meghatározó vállalkozása is. A kínaiak például egy teljes testes PET/CT-t ajánlottak, igaz nagyon borsos áron. A törökök például itt jelentették be, hogy Németországban létrehoztak egy új vállalkozást, amelyik feladata lesz a török termékek forgalmazása. Újdonságnak számított, hogy három kimondottan gyógyszerek gyártására specializálódott vállalat is megjelent kiállítóként. A Novartis, a Lilly és a Bayer jelentkezett önálló standdal”- fejtette ki a szakember.

Az esemény végén a szervezők bejelentették, hogy a 36. EANM éves kongresszusát 2023. szeptember 9-13 között Bécsben rendezik meg.

Érsek M. Zoltán