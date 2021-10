A RÖHM az új technológiákhoz is alkalmazkodik

A jó munkához jó szerszám kell – tartja az ősi igazság, amit a német cég, a RÖHM GmbH munkadarab és szerszám befogásra készült precíziós termékeinek, tokmányainak sikere is visszaigazol. Alker József, a RÖHM Hungária Kft. ügyvezetője szerint nem véletlen, hogy a cég kapcsolata Magyarországgal már több évtizedre tekint vissza.

– Ahogy a mai világban folyamatosan nő az ipari termékekkel szemben támasztott minőségi igény, úgy csökken a tűrésmező is az egyes alkatrészek méretpontosságát illetően – elemez Alker József, aki szerint a munkadarabokkal szemben támasztott pontossági követelmény az ezredmilliméterhez közelít.

A szakember szerint nem véletlen, hogy már a rendszerváltás előtti évtizedekben is számos berendezéshez (megmunkáló központokhoz, esztergákhoz, marókhoz, fúrókhoz) használták a RÖHM nagy pontosságot biztosító befogóeszközeit, vagyis tokmányait és gépsatuit. Ugyanakkor a RÖHM és Magyarország között az ezredfordulón vált igazán intenzívvé a kereskedelmi kapcsolat, amikor egyre több hazai vállalkozás kezdte alkalmazni a német cég termékeit. Egyik legnagyobb megrendelőjük, az AUDI is ebben az időszakban futtatta fel a termelését, ami a RÖHM szempontjából azért is volt meghatározó, mert a motorgyártáshoz szükséges alkatrészek forgácsolását végző gépek jelentős részén RÖHM tokmányokat és robotos megfogókat használnak.

Az autóipari beszállítók egyre erőteljesebb hazai megjelenéséhez kapcsolódva és az itteni vevőkkel történő közvetlenebb kapcsolatteremtés szándékával, határozta el a magyarországi cégalapítást a RÖHM GmbH. Így alakult meg 2016 március elsején a RÖHM Hungária Kft., amelynek munkatársai az értékesítési és műszaki feladatok koordinálását tartják a legfontosabb feladatának.

– A RÖHM sikerének alapja az, hogy termékeink a kezdetektől, az 1909-es cégalapítástól egészen napjainkig megfelelnek annak a magas elvárásnak, amit a világon mindenütt a német minőséghez társítanak. Ennek szellemében ugyan nem a legolcsóbbak a piacon, de a versenyképességük megkérdőjelezhetetlen, ha az ár-érték arányt vesszük figyelembe. A felhasználók szempontjából döntő jelentőségű a befogószerszám élettartama és a több százezer cikluson keresztül garantált megmunkálási pontosság. Az autóipartól és közlekedéstől az elektronikai piacon át egészen az orvostechnikai gyártásig ezért alakultak ki olyan stratégiai partnerségek, ahol évtizedek óta a RÖHM eszközeit használják – érvel az ügyvezető igazgató.

A német családi vállalkozásként indult cég mára már 1100 fős, évi 100 millió Euros forgalmú nemzetközi vállalattá vált, az elmúlt években az új iparágakhoz, technológiákhoz alkalmazkodó termékek kifejlesztése is fókuszba került a RÖHM-nél. A hagyományos gépi működtetésű tokmányok kategóriájában, az egyre gyorsabb szériaváltás igényéhez igazodva, így született meg például az a DURO sorozat, amely a kisebb darabszámú, vagy egyedi termékek előállításának gazdaságosságát elősegítve, a befogóegységek, a pofák rendkívül gyors cseréjét teszik lehetővé.

– Miközben a Covid előtti időszak a belsőégésű motorokhoz kötődő, hagyományos autóipar egyik fénykorát jelentette, a rendkívül szigorú környezetvédelmi szigorításokat tartalmazó új Európai Uniós jogszabályokhoz igazodóan reflektorfénybe került elektromos autógyártás már egészen újfajta szemléletet, technológiákat és termékpalettát kíván. Mindemellett jelentős fellendülés tapasztalható az automatizált gyártás területén – fejti ki Alker József.

– Mivel mindez a magyar piacon is törvényszerűen éreztetni fogja a hatását, a RÖHM Hungáriánál arra törekszünk, hogy az anyacég világszerte sikeres többi termékét is megismertessük Magyarországon. Így, miközben itt még az autóipari beszállítók számítanak a legnagyobb vásárlónak, meggyőződésem, hogy a világtrendekhez igazodva Magyarországon is megerősödnek majd a teherautó és buszgyártókkal, a vasúti berendezés gyártókkal, az energiaipar, valamint repülőgép alkatrészek beszállítóival nemzetközileg már tradicionálisnak számító partnerkapcsolataink.

Érsek M. Zoltán