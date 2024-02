A sikeres üzletek Budapest melletti szállodája

Budapesttől kevesebb mint félórányi autóútra, a romantikus szépségű Zsámbéki-medencében az a négycsillagos Abacus Hotel várja vendégeit, amely – Kálmán Zsolt cégvezető szavai szerint -, egy wellness szálloda összes kényeztetése mellett, minden elemében az üzleti utazók és az üzleti rendezvények professzionális kiszolgálását biztosítja.

Az M1-es autósztrádáról Herceghalom felé lefordulva, a gesztenyés sétányon az Abacus Hotel elé hajtva, már azonnal érződik, hogy a nyüzsgő nagyvárost magunk mögött hagyva, a nyugalom szigetére érkeztünk. Egy olyan helyre, ahol testi-lelki feltöltődés mellett, a szellem is felszabadul és minden adott ahhoz, hogy a munkára koncentrálva vegyünk részt a soron következő tárgyaláson, vagy konferencián, amelynek lezárásaként még az esti gálaeseményre is felfrissülve lépjünk be közelmúltban, több, mint félmilliárdos fejlesztéssel megújult Abacus Hotel Milton Keynes nagytermébe.

Mindez nem véletlen, mert a Zsámbéki-medencében, Budapesttől mindössze 30 kilométerre fekvő négycsillagos szálloda kifejezetten business hotelként született meg. Ennek megfelelően az üzleti élet minden eseményének kiszolgáláshoz – legyen szó üzleti tárgyalásról, meetingről, termékbemutatóról, kisebb vagy nagyobb konferenciáról, illetve bármilyen nagyszabású esti rendezvényről – tökéletes infrastruktúrával (konferencia hangosítással, projektorokkal, nagyméretű vásznakkal, szélessávú wifivel) rendelkezik a ház. Mindezt úgy, hogy közben a pihenni érkező egyéni utazók kényelmét szolgáló teljes wellness arzenált is felkínálja az üzleti események közötti pihenőidőt felfrissülésre, feltöltődésre vágyó üzleti vendégek számára.

A Budapest régió egyik piacvezető üzleti szállodájában a 300 négyzetméteres Milton Keynes nagyterem amellett, hogy akár 300 fős konferencia lebonyolítására is alkalmas, a három részre szekcionálható termei révén a kisebb rendezvények számára is tökéletes elhelyezést tud biztosítani. Ezek mellé társul hat további szekcióterem és egy VIP tárgyalóterem, miközben az étterem kibővítése után, tavasztól még két – összesen 125 négyzetméteres – konferenciaterem gazdagítja majd a kínálatot. Kálmán Zsolt érdekességként említi, hogy talán a legnépszerűbb üzleti helyszínnek az a 2023-ban nyitott bowling club számít, ahol napközben a kétállásos bowling pálya, billiárd, a csocsó és a ping-pong asztal teremt egyedi hangulatú díszletet a legkomolyabb business eseményekhez.

„Miközben az épület és a technika terén a legjobb üzleti adottságokkal rendelkezik a ház, legalább ennyire fontosnak tartjuk, hogy a csapatunk által nyújtott szolgáltatások is tökéletes hátteret biztosítsanak a sikeres rendezvényekhez. Szakképzett munkatársainkkal ezért a rendezvényszervezéstől a transzfereken át egészen az testreszabott programszervezésig, mindenben partnereink rendelkezésére állunk. Erre példa az is, hogy miközben a helyi termelők friss, minőségi alapanyagait felhasználva kiemelten figyelünk a gasztronómiai kínálatra, egy-egy rendezvény kapcsán bármilyen kérést teljesíteni tudunk. Igény esetén bográcsozunk, főzőtanfolyamot tartunk, tematikus ételsorokat, vagy fine dining vacsorát is összeállítunk. Nem beszélve azokról a borvacsorákról, amelyeken sommelier mutatja be a felszolgált borokat a résztvevőknek” – emeli ki Kálmán Zsolt.

Akinek tapasztalatai szerint a business események közötti szabadidőben az üzleti vendégek is örömmel használják a teljes relaxációt kínáló wellness részleg szolgáltatásait: a 25 méteres, 180 cm mély úszómedencét, a szaunát a 16 fős élmény jakuzzit, a két, 12 személyes finn szaunát, valamint az infraszauna, a gőzkabin, és a tepidárium kényeztetését. A 2023-as megújulás eredményeként ezekhez társulnak a kerti élmények: a szauna, valamint a szabadtéri, két, hatszemélyes privát jakuzzi természetközeli élményvilága is.

Aki pedig aktív kikapcsolódásra vágyik, a beltéri és az újonnan létrehozott kültéri fitnesz eszközök használata mellett túrázhat, vagy a kiváló kerékpárutakat kihasználva a szálloda által biztosított biciklikkel is felfedezheti a Zsámbéki-medence természeti és épített szépségeit, közte az alcsútdobozi arborétumot, a zsámbéki romtemplomot, vagy a lámpamúzeumot. Ami egy csapatépítő programnak is éppúgy tökéletes kalandot ígér, mint a közeli, legendás etyeki borvidék felfedezése, ahol az elbűvölő táj mellett a legjobb pincészetek borkóstolói gondoskodnak a felejthetetlen élményről.

