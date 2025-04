A Turkish Airlines új korszakot ünnepel az európai légiközlekedésben

A Turkish Airlines büszkén ünnepli Törökország légi közlekedésének történelmi mérföldkövét, amelynek során az iGA Isztambuli Repülőtér 2025. április 17-től kezdődően elsőként vezeti be Európában a három független futópályás üzemet (Triple Independent Runway Operations). Ez a kiemelkedő fejlesztés tovább erősíti a repülőtér szerepét globális csomópontként, és megszilárdítja Törökország stratégiai helyzetét a nemzetközi légi közlekedés középpontjában.

A rendszert Törökország közlekedési és infrastrukturális minisztere, Abdulkadir Uraloğlu indította el, a Török Állami Repülőtéri Hatóság (DHMI) igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója, Enes Çakmak, a Turkish Airlines igazgatótanácsának és végrehajtó bizottságának elnöke, Prof. Ahmet Bolat, az iGA Isztambuli Repülőtér igazgatótanácsi tagja, Mehmet Kalyoncu, valamint több kiemelt vendég jelenlétében. A rendszer bevezetésének alkalmából három Turkish Airlines repülőgép szállt fel egyidejűleg, élő forgalmi üzemmódban, ezzel is hangsúlyozva nemcsak az iGA Isztambuli Repülőtér képességeit, hanem Törökország légi közlekedési ökoszisztémájának erejét és fejlettségét is.

Kiemelve, hogy a három független futópályás üzem először valósul meg Törökországban és az európai légi közlekedésben, valamint történelmi lépést jelent a globális repülés számára, Törökország közlekedési és infrastrukturális minisztere, Abdulkadir Uraloğlu az avatóünnepségen a következőket nyilatkozta: „Büszkék vagyunk arra, hogy Törökország az egyetlen ország Európában, amely bevezette ezt a rendszert. Az iGA Isztambuli Repülőtér mostantól nemcsak forgalmával, hanem üzemeltetési kapacitásával és technikai képességeivel is a globális légiközlekedés élvonalába tartozik. A rendszer révén felgyorsul a légi forgalom, repülőterünk dinamikus kapacitása jelentősen nő, így utasainknak gyorsabb és biztonságosabb szolgáltatást nyújthatunk. Ha ehhez hozzávesszük Isztambul stratégiai fekvését, amely összeköti a kontinenseket, az új rendszer révén repülőterünk még fontosabb szerepet kap a globális légi logisztikában.”

A Turkish Airlines elnöke, Prof. Ahmet Bolat a légitársaság szerepéről a történelmi pillanatban így nyilatkozott: „A Turkish Airlines számára nagy büszkeség, hogy újabb történelmi pillanat részese lehetett a török légi közlekedésben. Három repülőgépünk egyidejű felszállásával fő bázisunk, az iGA Isztambuli Repülőtér, európai szinten is elsőként valósította meg ezt az üzemelést. Ez a kapacitásbővülés javítja járataink hatékonyságát, és mérföldkő a további növekedésünk útján.”

Az új képességek kapcsán Mehmet Kalyoncu, az iGA Isztambuli Repülőtér igazgatótanácsi tagja a következőket mondta: „Örömmel jelentem be, hogy 2025. április 17-től hivatalosan is elindul a három független futópályás üzem az iGA Isztambuli Repülőtéren – elsőként Európában –, tovább erősítve Törökország hozzájárulását a nemzetközi utazási és légiközlekedési iparághoz. Ez számunkra nem csupán technikai eredmény, hanem stratégiai mérföldkő is. A mai napon elindított rendszer a légi közlekedési ökoszisztémánk egyik legfontosabb alappillére.

Az új üzem révén óránkénti légiforgalmi kapacitásunk 120-ról 148 repülőgépmozgásra nő. Ez a fejlesztés nemcsak Isztambul, hanem egész Európa légterének hatékonyságát növeli. Isztambul többé nem csupán célállomás – immár globális légi közlekedési csomópont.”

A három független futópályás üzem integrálásával az iGA Isztambuli Repülőtér jelentősen növelte óránkénti repülőgép-mozgási kapacitását, ezzel látványosan javítva üzemeltetési hatékonyságát. A Turkish Airlines számára ez rövidebb gurulási időt, kevesebb késést és nagyobb pontosságot jelent, amely összességében gyorsabb, gördülékenyebb és fenntarthatóbb utazási élményt biztosít az utasok számára. A rendszer továbbá hozzájárul a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez is, amely összhangban áll a légitársaság hosszú távú környezetvédelmi vállalásaival.

Miközben az iGA Isztambuli Repülőtér tovább halad afelé, hogy globális átszálló központtá váljon, és évente 200 millió utast szolgáljon ki, ez az új üzemeltetési képesség támogatja a Turkish Airlines célkitűzéseit: a zökkenőmentes kapcsolatok, a kiváló szolgáltatás és a jövőorientált infrastruktúra megvalósítását. A pontos indulások és érkezések a vállalat kiemelt stratégiai céljai közé tartoznak, és alapvető szerepet játszanak a pénzügyi hatékonyság javításában. Az új üzem révén a napi több mint 1000 járatot bonyolító flotta pontossági teljesítménye is javul, ami egyaránt növeli az utaselégedettséget és csökkenti a működési költségeket.

Törökország vezető légitársaságaként a Turkish Airlines ezt az eredményt Törökországnak a légiközlekedésben betöltött vezető szerepének, valamint annak bizonyítékaként ünnepli, hogy az iGA Isztambuli Repülőtér új mércéket tud felállítani globális szinten is. A vállalat továbbra is elkötelezett az utazási élmény növelése mellett, miközben tovább erősíti Törökország szerepét a világ különböző területeinek összekapcsolásában.