A vállalkozások életútját követő új számlacsomagokkal jelent meg az OTP Bank

Dancsné Engler Bernadett, az OTP Bank mikro- és kisvállalkozói területének vezetője

Arra nincs biztos recept, hogy mitől lehet eredményes egy vállalkozás, de a sikerhez vezető úton mindig kulcsszerep jut a megfelelő pénzügyi háttérnek és a tudatos pénzügyi döntéseknek. Az OTP Bank ezért újította meg a számlacsomag kínálatát 2024 októberében. Olyan új vállalkozói termékeket fejlesztettek, amelyek a vállalkozások életútjának különböző szakaszaira biztosítanak átfogó megoldásokat. Dancsné Engler Bernadett, az OTP Bank mikro- és kisvállalkozói területének vezetője mondja el a részleteket.

Milyen gazdasági és egyéb tényezők befolyásolják a cégek döntéseit manapság és mi várható a közeljövőben?

Az elmúlt időszak gazdasági környezete, elsősorban az energiaárak emelkedése és az infláció miatt, kihívásokkal teli volt. A gazdaság szereplői ezért többször kényszerültek gyors alkalmazkodásra és átszervezésre, ami óvatossá tette őket.

Jövőre, 2025-ben további mérsékelt javulás várható, a gazdasági növekedés az idei 1, jó esetben 1,5% körüli mértékről 2-3% közelébe gyorsulhat. Bíztató jel, hogy az infláció mérséklődött, 2024-ben a moderált 3-4% körüli tartományba süllyedt, és 4% körül maradhat 2025-ben is. Ez növeli a gazdasági környezet kiszámíthatóságát, a bérek reálértékének emelkedését. A várhatóan 10% körüli hazai bérdinamika így 6% körüli reálbér-emelkedést hozhat, ami emelkedő pályán tartja majd a hazai háztartások fogyasztását. Az alacsonyabb infláció lehetővé tette a hazai kamatszint érdemi csökkenését is, a korábbi 18%-os csúcsról 2024 őszére 6,5%-ig csökkent az irányadó kamatszint, ami a következő év végig már nem csökken érdemben. A jövő év decemberében 5,5%-os irányadó kamattal számolunk. Ezzel párhuzamosan a vállalkozói hitelezésben is megkezdődött már a kamatok csökkenése, amit a kormányzat KKV programjai tovább csökkentenek. Ugyanakkor az ukrajnai háború, a közel-keleti konfliktus mélyülése és az amerikai elnökválasztás utáni gazdaságpolitikai intézkedések továbbra is jelentős bizonytalansági tényezők. Miközben a magyar mikro- és kisvállalkozásoknak fel kell készülniük a gazdasági környezet rapid változásaira, érdemes szoros költséggazdálkodást folytatniuk, valamint a piaci trendeket követve minden növekedési alkalmat meg kell ragadniuk. Mivel a versenyképesség növelése és a hatékonyság javítása a siker kulcsfontosságú eleme, az OTP Bank ebben igyekszik partnerként támogatni a vállalkozásokat.

Milyen bankolási igények, trendek érzékelhetők a mikro- és kisvállalkozók körében?

Különösen a technológiai fejlődés és a gazdasági környezet változásainak hatására az utóbbi években jelentős elmozdulás mutatkozik a mikro- és kisvállalkozások bankolási igényeiben. Elsősorban olyan szolgáltatáscsomagokat keresnek, amelyek több, dinamikusan alakítható, választható elemmel rendelkeznek.

Egyre jobban nő az elektronikus fizetési megoldások, különösen a mobilfizetések iránti kereslet is, ami egyszerű, kényelmes és biztonságos megoldást jelent mind az adott vállalkozásnak, mind a vevőinek egyaránt. A fizikai POS-terminál mellett ma már létezik olyan alkalmazás, amellyel a kereskedő POS-terminálként használhatja mobiltelefonját. Az OTP Csoportnál igénylehető Telefonos POS használatával az érintéses kártyaelfogadás mellett QR-kódos és linkes fizetés is felkínálható a vásárlóknak.

Folyamatosan bővül az olyan digitális szolgáltatások köre, amit egy vállalkozásnak érdemes használnia annak érdekében, hogy még hatékonyabban tudja cége napi pénzügyeit kezelni. Ezekhez az eszközökhöz, megoldásokhoz ráadásul minél könnyebben, lehetőleg egy helyről szeretne hozzáférni. Egyre több kisvállalkozás igényli a személyre szabott pénzügyi tanácsadást azért, hogy hatékonyabban készülhessen fel a jövő kihívásaira.

Melyek lehetnek a siker, a növekedés legfontosabb eszközei a mostani időszakban?

A sikeres működés és növekedés 2024-ben is több tényezőn múlik, de néhány alapvető elem továbbra is kiemelkedően fontos. A szakértelem és az innovációba való befektetés kulcsfontosságú, hiszen a folyamatos fejlődés és a minőségi szolgáltatások hosszú távon pozitívan befolyásolják a bevételeket.

Fontos a digitalizáció és az automatizáció: azok a vállalkozások, akik lépéshátrányban vannak a digitális eszközök és megoldások alkalmazásában, alacsonyabb hatékonysággal tudnak működni. Ha egy vállalkozás nem követi a saját piacának történéseit, nem tart lépést a trendekkel, nem veszi át az új innovatív megoldásokat, előbb-utóbb hátrányba kerül. Szerencsére azonban nincsenek egyedül ezek a vállalkozások, nem kell mindent egyedül megoldaniuk. Fontos felismerni, hogy mindenki a saját szakterületén tud a legjobban teljesíteni, míg más területeken – például a pénzügyekben vagy a marketingben – érdemes külső szakértők segítségét kérni.

Ehhez milyen támogatást tud adni egy vállalkozónak a bankja?

Egy bank kulcsszerepet játszhat a vállalkozások fejlődésében és növekedésében, hiszen minden vállalkozás életciklusának valamelyik szakaszában tartva, más kihívásokkal szembesül. Az induláskor a működés felépítése, később a stabilizálódás, majd a növekedés jelenti a legfőbb kihívást, miközben ezek mindegyikéhez más-más pénzügyi támogatásra van szükség. Az OTP Bank célja, hogy ezen az ügyfélúton olyan optimalizált szolgáltatásokkal kísérje végig a vállalkozásokat, amelyek kifejezetten a cégek aktuális életszakaszainak igényeit tükrözik. Az idei év októberétől ennek jegyében újítottuk meg számlacsomag kínálatunkat. Olyan átlátható termékstruktúrát igyekeztünk kialakítani, amelyben minden vállalkozás könnyen megtalálja a számára megfelelő szolgáltatás csomagot. Célunk, hogy ügyfeleink az életciklusukhoz legjobban illeszkedő számlacsomagot használják.

Az OTP Bank emellett többféle módon nyújt támogatást a vállalkozásoknak. A digitális csatornáknak köszönhetően a mindennapi pénzügyek elintézhetők szinte bárhonnan. A bankfiókokban pedig tanácsadóink személyesen segítenek az összetettebb pénzügyi döntések meghozatalában. Ez a kettős megközelítés biztosítja, hogy a vállalkozók egyszerre élvezzék a gyors és hatékony digitális szolgáltatásokat, valamint a személyes, szakértői támogatást. Sőt a rugalmasság lehetőségét is beépítettük, így a változó igényekhez igazodva, a csomagok dinamikus átalakítására is lehetőséget nyújtunk. Itt nem állunk meg, folyamatos az innováció, az egyes csomagok szolgáltatási tartalmának, ajánlatainak bővítése.

Keretes:

Az új OTP-és vállalkozói számlacsomagok részletei

A Vállalkozó Sprint csomag, a kisebb árbevételű, illetve az újonnan induló vállalkozások számára előnyös. Kis számlaforgalmú vállalkozások esetében például kifejezetten fontos szempont lehet, ha a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére kezdeményezett utalásokat díjmentesen tehetik meg, és ezen felül természetesen még tud élni a havi 2 db díjmentes utalással. Emellett már a vállalkozói életút elején egyszerűsíti a mindennapokat egy számlázási szolgáltatás használata, így a csomag 1 000 Ft-os havi díja tartalmaz díjmentes eBIZ Pro számlázási szolgáltatást is.

A csomag tartalma:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal meghatározott célszámláira, díjmentesen kezdeményezhet utalást

Havonta az első 2 db belföldi elektronikus, eseti forint átutalás díjmentes

Havonta az első OTP Bank automatából történő készpénzfelvétel díjmentes

Egy Mastercard Unembossed üzleti kártya éves díja 0 Ft

Díjmentes eBIZ PRO számlázási szolgáltatás

Kedvezményes OTPdirekt internetbanki szolgáltatás: 1000 Ft/hó, visszavonásig 0 Ft

A Vállalkozói Maraton csomag, már a nagyobb árbevételű, több éve működő, dinamikusan növekvő vállalkozások számára előnyös. Ez a csomag is tartalmazza a Vállalkozói Sprint elemeit, és bővül az életszakasz újabb igényeihez igazodva. A Maraton csomagot használók már biztosan nagyobb számlaforgalmat bonyolítanak, így az ő esetükben a NAV részére kezdeményezett utalásokon felül további 10 db utalást kezdeményezhetnek díjmentesen. A vállalkozások körében pedig már megfigyelt, hogy nagy lépéselőnyt jelenthet a készpénz mentes fizetés biztosítása, így a csomaggal a vállalkozó kedvezményesen vehet igénybe telefonos POS- szolgáltatást, illetve online fizetési megoldásokat.

A csomag tartalma:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal meghatározott célszámláira díjmentesen kezdeményezhet utalást

Havonta az első 10 db belföldi elektronikus, eseti forint átutalás díjmentes

Havonta az első 2 db OTP Bank automatából történő készpénzfelvétel díjmentes

Egy Mastercard Unembossed üzleti kártya éves díja 0 Ft

Díjmentes eBIZ PRO számlázási szolgáltatás

Díjmentes OTPdirekt internetbanki szolgáltatás

Kedvezményes telefonos POS-szolgáltatás

Kedvezményes online fizetési megoldások

(Támogatott tartalom)