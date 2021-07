A világűrbe indult a világ leggazdagabb embere – három perc súlytalanság

Pénteken a beoltottak száma eléri az 5,5 milliót, vagyis újabb korlátozásokat oldanak fel, például nem kell maszkot viselni - jelentette be a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, ahol arról is beszélt, hogy a kormány több gazdasági döntést is a hozott, így kiviteli korlátozást rendelt el októbertől építőipari termékekre, valamint az áremelkedések megfékezéséért néhány építőanyag esetében extraprofitadót fog bevezetni.