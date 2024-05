A villany vezérelte tüzes ló. Ford Mustang Mach-E Premium RWD teszt

A Ford Mustang igazi legenda. Még akkor is, ha az amerikai autógyár egy ideig a garázsba parancsolta a zabolátlan lovas modellt. Aztán amikor arra szükség volt, a Mustang, még benzines változatban, hirtelen visszatért a lóerők szerelmeseinek nagy örömére. Így aztán nem meglepő, hogy amikor a Fordnak méltó választ kell adnia a Tesla kihívására, a mindig erőt és sebességet jelképező Mustang lett az, ami teljesen átlényegülve, Mach-E-ként jelent meg az EV piacon.

Miután a Tesla hosszú ideig uralta az elektromos autópiacot, a többi megkésett nagyágyúval együtt, a Fordnak is be kellett lépnie a játékba. Így született meg a Mustang Mach-E, amely egyesíti a Ford és a Mustang hagyományos értékeit a Tesla által képviselt innováció néhány elemét is lekövetve. De a Mach-E messze nem egy Tesla másolat, hanem saját jellemzőkkel és személyiséggel rendelkezik.

Az autó belső terében azonnal feltűnik a „színes-szélesvásznú” 10,2-colos LCD panel, ami a kocsi technológiai fókuszát hangsúlyozza. De arra is jó, hogy vizuálisan is megtapasztaljuk, hogy az elektromos autózás valóban más élményt nyújt, mint a hagyományos. A kijelző segítségével például feketén-fehéren láthatjuk, hogy mennyi energiát használ fel a klíma – ami igazán elgondolkodtató, amikor szembesülünk az adatokkal. Mert amíg egy benzinesnél, vagy dízelnél az ökölszabály szerint a fogyasztás 10 százaléka megy a levesbe a klíma miatt, a Mach-E esetében egy átlagos használatnál ez nagyjából hasonló, de jön még az a 3 százalék ami az akkumulátor hűtésére megy. Viszont ha azt gondoljuk okosak vagyunk és nem használjuk a klímát még rosszabb helyzetbe is kerülünk, mert az akku hűtésére használt energia 28 százalékot visz el az Exterior Temperature címen.

Márpedig a hatótávolság szempontjából nagyon nem mindegy, mire mennyi energia megy el a haladáshoz szükséges mellett. Ráadásul a klíma nehezen megkerülhető, ha nagyon meleg, vagy hideg van kint, vagy mint az esetemben, esik az eső a Hévíz felé vezető úton. Amit annak ellenére nem tudtam befutni egy töltéssel, hogy olyan 460 kilométeres hatótávolságot ígért az autó a töltés után – Hévíz pedig 200 km Pestről és mivel eleinte még nem éreztem annyira az autót és sokat esett az eső, valamint jó pár útfelújítás is akadt, leginkább 80-100 kilométeres sebességgel haladtam.

Ezért is fontos az elektromos autózás két alapigazsága: meg kell ismernünk, hogy milyen körülmények között, mit tud az autónk és – ahogy a tapasztalt elektromos autósok, vagyis EV-sek mondják – elektromos autókhoz másfajta időmenedzsmentre van szükség.

De a lényegre visszatérve a Mach-E áramvonalas külseje kifejezetten mutatós, az ikonikus Whisper Blue fényezéssel pedig még izgalmasabbá teszi. Ráadásul a Mustang benzinfaló lóerőbajnokból lett elektromos változata az SUV kategóriát célozta meg, amivel a tágas belső teret tekintve nemcsak az üzleti életben lehet nyerő, hanem családi autónak is ideális lehet. 4713 milliméteres hossza mellett kifejezetten széles a kocsi, miközben az üvegtető alatt egy 402 literes, a hátsó sor ledöntésével pedig már 1420 literes csomagtartó segít abban, hogy a családdal is mindent vigyünk, amit szeretnénk. Ráadásul elől is akad további 100-120 liter rakodótér, amire akkor jön rá az, aki nem ismeri eléggé az autót, hogy a kulcson lévő csomagtartó gombok közül a „rosszat” nyomja meg és a hátsó helyett az első raktér nyílik fel.

A Mach-E tetszetős belső terében a kellemes látványt nyújtó, a hatalmas LCD-vel gazdagított műszerfal mellett a bőr ülések is a prémium érzetet erősítik. Ami különösen estefelé igazán komfortos, amikor a műszerfal fényei meghitt hangulatot árasztanak, a Bang&Olufsen hi-fi hangzásvilága mellé.

És miközben a szinte követhetetlenül sok vezetéstámogató rendszer a biztonságos haladást segíti, kisebb szoftveres hibába azért is belefuthatunk, amikor a műszerfalon egyszerre csak megjelenik a piros fény és jön a hangos riasztás, mondván 300 méterre útépítés van – ami nincs. De tény ami tény, hasonló téves riasztást – mert, hogy az új autókban már a szoftver az úr – nem csak a Mach-E esetében tapasztaltam.

De a lényeg, hogy a nagyjából 23 millióért elérhető Mach-E jó választás azoknak, akik úgy szeretnének áttérni az elektromos autózásra, hogy közben nem akarnak lemondani arról a sebességről és erőről, amit egy Mustangtól elvárnak. Cserébe felvállalják azt a kompromisszumot, amit a hatótáv kapcsán egy EV-nél fel kell válllani. A tesztelt 2085 kilós, 294 lóerős Mach-E Premium RWD esetében ez 91 kWh hasznos kapacitás mellett átlagosan 24 kWh fogyasztást jelent – amit már csak azért sem fordítanék le benzines nyelvre, mert amíg ott nagyjából annyit mehetünk az autóval amennyit a műszerfal kiír a villanyautó esetében messze több tényező befolyásolja azt, hogy egy töltéssel meddig jutunk el az autóval.

