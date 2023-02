A vírusok hátrébb léptek, de még velünk vannak

Bár a Covidról és annak mutációiról kevesebbet lehet hallani, mint a pandémia idején, azért a Covid és mellete más vírusfertőzések is velünk élnek még – mondja Dr. Majorosi Emese háziorvos, aki szerint akadnak még helyek, ahol van értelme használni a megfelelő maszkot.

– A jelenlegi időszakban milyen vírusok terjednek leginkább, mire kell a legjobban odafigyelni?



– Most éppen azoknak a légúti vírusos fertőzéseknek az időszakát éljük, ami jelenti részben még a Covid-fertőzést, de ezen kívül az influenzaszerű megbetegedéseket is, ez utóbbiak fordulnak elő nagyobb számban. Néhány évente felkapta a fejét az RSV vírusfertőzés is, ami szintén egy légúti vírus. Hasonló tüneteket okoz, mint az influenza: torokfájás, nátha, köhögés, hörgőgyulladás, és mint a felső légúti hurutos megbetegedések, ez is lázzal járhat.

Az egyéb, ilyenkor szokásos influenza is okozhat panaszokat. Főleg akkor, amikor a családban kisgyerek van, aki közösségbe jár, és a szülők is elkaphatják, illetve tovább adhatják, ha nincs szigorú home office a munkahelyen. Az utazások kapcsán egy repülőút, egy vonatfülke, egy hajóút, vagyis a zárt tér jelent kockázatot, a hosszú órákon keresztül, ugyanabban a helyiségben történő jelenlét okán. Ez még akkor is megtörténhet, ha nincs mellettünk köhögős, náthás utas, akiről biztosan látjuk, hogy fertőzési forrást jelent. Gyakran ezek a vírusok csak lappanganak, vagy enyhe tüneteket okoznak, úgy, hogy nem is jelennek meg, de attól még fertőzőek lehetnek. Én azt javaslom, hogy ha valaki hosszabb távra utazik, és zárt térben több órát eltölt sok emberrel, akkor mindenképpen viseljen egy maszkot. Nem csak azért, hogy ne fertőzzön meg másokat, hanem hogy saját magát megvédje.

– FFP maszkot vagy textil maszkot ajánl?

– A textilmaszkok semmilyen védelmet nem nyújtanak. Nagyon trendik tudnak lenni, de egyáltalán nem töltik be azt a funkciót, amit egy egészségügyi segédeszköznek be kell töltenie. Minimum a sebészi papírmaszk a hatásos, de én elsősorban az FFP2 maszkot adnám magamra is, meg a családomra is. Tudom, hogy nehéz abban órákat eltölteni, de ezt most mindenképpen fontosnak tartom. Nem véletlen, hogy Ázsiában az emberek régóta hordanak az utcán is maszkot, és a Covid előtt nem értettük, hogy miért, de most már tudjuk.

– Az év elején azt lehetett hallani, hogy túl vagyunk a Covid nehezén. Valóban alábbhagyott?

– Mivel már megszűnt az állami PCR vizsgálat az alapellátás részére, ezért nem végzünk annyi tesztet. Ha a beteg megveszi a tesztet a patikában és elvégzi, akkor sem lehetünk biztosak az eredményben, mert már a sokadik mutációnál tartunk, és nem tudom, hogy ezek a tesztek mennyire specifikusak bizonyos mutációkra. A lényeg az, hogy amíg a páciensek panaszosak, köhögnek, náthásak, addig ne menjenek közösségbe, ne utazzanak, maradjanak otthon, és próbálják meg magukat izolálni akár otthoni maszkhasználattal is. Én már több mint egy éve nem küldtem kórházba senkit légzési elégtelenséggel, súlyos tüdőgyulladással. Rengeteg hozadéka volt ennek a szörnyű koronavírus-járványnak. De ha annyi jó megmarad, hogy a maszkhasználat elterjedt, az már nagy dolog lenne. Mert amit a Covid kapcsán megtanultunk, az eddig is igaz lett volna az összes többi légúti fertőző betegségre is.

– Mikor menjünk orvoshoz, milyen panaszokkal?

– Nagyon jó kérdés, mert exponenciálisan megnőtt a betegforgalom a háziorvosi rendelőben, még úgy is, hogy nincs járvány. Azt megtanultuk még régen, hogy ha a gyerek három napig lázas, még nem kell elvinni a gyerekorvoshoz. Lázat kell csillapítani, és az esetek 80-90 százalékában az egy-két napos láz, torokfájás meggyógyul. Ezeket 90 százalékban vírusok okozzák, amire úgysem tud a háziorvos semmilyen specifikus gyógyszert adni. Vannak az otthoni praktikák, a tea, a C-vitamin, a D-vitamin, esetleg a patikában kapható vény nélküli szerek, a meghűlésre alkalmazható forró italporok, tabletták. Ezeket, ha az ember nem allergiás, ha nincs veseelégtelensége, májelégtelensége, akkor nyugodtan használhatja. Sokan jönnek úgy hozzám, hogy adjak antibiotikumot, mert holnapután szeretnének elutazni.

De az antibiotikum nem fogja lerövidíteni a vírusos fertőzéseket, amik 5-8 napig tartanak. Nincs az a csodaszer, ami egy induló, lázas betegséget holnapután tökéletesen meggyógyít. Rá kell szánni az időt, és nem kell azonnal orvoshoz szaladni, ha egy kicsit kapar a torka az embernek, mert úgysem tudok vele mást tenni, mint amit ő egyébként maga is meg tud tenni. Fontos elmondani, hogy a D-vitamin, a D3-vitamin szedése jelentősen csökkenti azt a lehetőséget, hogy az ember egy évben, egy szezonban háromszor-négyszer is légúti fertőzéses, lázas betegséget kapjon. Októbertől áprilisig mindenkinek, nemcsak az idősebbeknek, meg a csontritkulásosoknak, kötelező lenne naponta D3-vitamint szedni, minimum ezer nemzetközi egységet, mert ez nemcsak a csontjait védi, hanem az immunrendszerét is.

– A koronavírus elleni védőoltás mellett az ősszel megint előkerült – és minden ősszel előkerül – az influenza elleni védőoltás. Erről mi a véleménye?

– Ma Magyarországon a 60 évnél idősebb lakosság részére ingyenesen jár mindenkinek a háziorvosnál. Illetőleg azoknak a 60 évnél fiatalabb, súlyos krónikus betegeknek is, akiknek tüdőbetegsége, például asztmája van, vagy súlyos cukorbetegek. Én nagyon-nagyon javaslom mindenkinek, hogy vegye fel ezt az oltást, még februárban, márciusban is van értelme ezt beadatni.

A negyedik Covid oltást az kaphatja meg, akinek orvosi javaslata van, de saját kérésre bárki. Mi azoknak javasoljuk, akiknek valamilyen krónikus betegsége van, és bármilyen banális fertőzés, vagy egy tüdőgyulladás is végzetes lehet a számukra. Ezt az oltást már csak az oltópontokon lehet fölvenni, mi háziorvosok már nem nagyon oltunk.

– Ez az itthoni helyzetre vonatkozó iránymutatás. De mi a teendőjük azoknak, akik utazni készülnek?

– A WHO-nak van egy iránymutatása, ahol a világ Covid fertőzöttségét lehet nyomon követni. Ennek a tanulmányozását azoknak javaslom, akik idén nagyon messzire utaznak, Ázsiába, a Távol-Keletre, Afrikába. Emellett érdemes tájékozódni a helyi helyzetről, utazási célpontunkról, mert a világ nem egységes ebből a szempontból sem. Ha valaki olyan országba utazik, ahol vannak egyéb kötelező és ajánlott védőoltások, azokról a Nemzetközi Oltóközpontnál lehet érdeklődni a XIII. kerületben, a Váci út 70. szám alatt. Mivel ezeknek a felvétele sokszor több hónapos procedúra lehet, ezért érdemes már jóval az utazás előtt ezekről gondoskodni. Mert egy last minute utazásra sem lehet elmenni anélkül, hogy az ember kellő biztonságot szerez magának.

Majorosi Emese emellett elmondta: a WHO működtet egy olyan online felületet, ahol más országok Covid-fertőzöttsége nyomon követhető: WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard | WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard With Vaccination Data. Itt érdemes utána olvasni, melyik országban milyen a koronavírus helyzet.

Érsek M. Zoltán