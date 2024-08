A Wizz Air All You Can Fly programja tömegeket vonz majd

A Wizz Air „All You Can Fly” programjában évi 599 eurós éves tagsági díjért az utasok egy éven keresztül válogathatnak a last minute felkínált útvonalak közül 9,99 eurós áron – adta hírül az Aiportal.hu.

A tagsági díj egy évre 599 euróért érhető el.

A tagok a 12 hónap alatt 72 órával az indulás időpontja előtt választhatnak a Wizz Air által felkínált, last minute úti célok közül, és szegmensenként 9,99 eurós alapáron foglalhatnak jegyet a kiválasztott járatokra.

A programban felkínált útvonalak elérhetősége azok telítettségétől függ, nem mindegyik járatra lehet kihasználni a tagsággal járó kedvezményes foglalási lehetőséget.

Fontos tudni, hogy az így megvásárolt repülőjegyek csak a kis méretű kézipoggyászt tartalmazzák (max. 40 x 30 x 20 cm méretben), az egyéb szolgáltatásokat, mint a poggyászfeladást vagy ülőhelyválasztást nem, ezek a foglalás során plusz díjakért vehetők meg.

Ha az ülőhely hiánya miatt nem áll rendelkezésre, vagy a 3 napos (72 órás) foglalási időszakon belül nem elérhető retúr repülőjegy, akkor a szokásos foglalási eljárással lehet visszaúti járatot foglalni. Az All You Can Fly tagsággal lefoglalt járatokat nem lehet módosítani, ha változásra van szükség, új jegyet kell vásárolni.

Ha az utas három járaton nem jelenik meg (úgynevezett „no-show”), a Wizz Air fenntartja a jogot, hogy azonnali hatállyal és a visszatérítés lehetősége nélkül felmondja a tagságot, sőt szerződési kötbért is kiszabhat.

A Wizz Air All You Can Fly programja az első ilyen típusú termék Európában – írta közlésében a cég.

A légitársaság az előértékesítési időszakban alacsonyabb áron, már 499 euróért kínál 10 ezer All You Can Fly tagságot augusztus 13. 10:00 óra és augusztus 15. 25:59 között.

Az utasok 2024. szeptember 25-től foglalhatnak jegyet a tagsággal, amelyben összesen 50 ország 200 városába repülhetnek 800 járaton.

Silvia Mosquera, a Wizz Air kereskedelmi vezérigazgató-helyettese a közlemény szerint azt mondta: „Nagyon örülünk, hogy elsőként vezethetjük be ezt az egyedülálló tagságot az európai utazók számára. A WIZZ All You Can Fly tagság több száz spontán utazási lehetőséget kínál majd az ügyfeleknek fix, alacsony árért, és szabadságot biztosít számukra, hogy akkor repüljenek, amikor nekik kényelmes. A kalandvágyó utazóktól kezdve a digitális nomádokig ez a tagság megkönnyíti a gyakran utazók életét, valamint segít nekik abban, hogy új helyeket, új embereket ismerjenek meg.” -írta az Aiportal.hu.)